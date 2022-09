Error en el precio del iPhone 13 en MediaMarkt: qué puedes hacer si lo compraste por 579 euros y qué solución ofrece la tienda

Cuando trabajas buscando ofertas, a veces te encuentras ofertas buenas, otras muy buenas y otras tan sencillamente espectaculares que parecen demasiado buenas para ser verdad. Tanto es así que das la voz de alarma a tus conocidos y te planteas seriamente el realizar la compra. Algo así me pasó el pasado miércoles 31 de agosto, cuando nos hacíamos eco de este chollazo de MediaMarkt: el iPhone 13 por 579 euros.

La oferta no duró demasiado, pero hubo tiempo suficiente como para que unas cuantas personas realizasen el pedido. Desgraciadamente (para ellas), poco después MediaMarkt cancelaba los pedidos. ¿Qué puedes hacer si eres una de esas personas afectadas por este iPhone 13 baratísimo?

Apple no es conocida por hacer ofertas más allá de los descuentos para estudiantes, pero sí que puedes encontrar algunas buenas rebajas en tiendas como Amazon, El Corte Inglés, FNAC, PcComponentes o MediaMarkt.

Precisamente esta última tienda parecía tirar la casa por la ventana con el iPhone 13 de 128GB, que pasaba de los 909 euros oficiales a 579 euros, 330 euros de descuento nada menos y además estaba disponible en todos los colores. Un chollo con todas las letras.

Si eres de esas personas que llegó a tiempo para hacer la transacción antes de que apareciese como agotado, al poco tiempo recibirías la mala noticia: cancelación del pedido. Una de cal y otra de arena. Este es el mensaje recibido por una de las personas afectadas siguiendo la política de la tienda de condiciones de compra relativo al error de precios:

Disculpas y reembolso. Sin embargo, este error en los precios no es nuevo y ya ha levantado polémicas en otras ocasiones como la de FNAC, que sentó un precedente para los compradores: reclamando como consumidores consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallara a su favor y la tienda se viera obligada a entregar los terminales comprados a ese precio anunciado.

Aviso a navegantes: guarda siempre el justificante de compra y acude al organismo pertinente de Consumo para presentar una reclamación para mediación (si no está adherido, tocará por vía judicial) y, en caso no de llegar a un acuerdo, un procedimiento de abritraje. En caso de que no fallen a tu favor, siempre podrás solicitar un recurso