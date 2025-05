Era reacio a utilizar ratones verticales, pero hace un tiempo di el salto con este modelo que está de oferta y estoy encantado

Durante toda mi vida he utilizado ratones convencionales, por lo que siempre he sido un poco reacio a cambiar el formato por uno vertical. Pero hace un tiempo quise dar el salto hacia este tipo de ratones por, entre otras cosas, un dolor en las articulaciones. Aposté por el Logitech MX Vertical y, para mí, se ha convertido en un ratón imprescindible. Lo compré por aproximadamente 75 euros, pero ahora se encuentra de oferta en Amazon por 64,97 euros.

Un ratón con formato vertical que es compatible con Logi Options+

No es que el Logitech MX Vertical sea capaz de "curar" ningún tipo de dolor, pero sí que fue una ayuda bastante grande —compaginé su uso con determinados ejercicios que me mandó el fisio—. Y esto es gracias a su diseño: en este caso, cuenta con un ángulo vertical de 57 grados que reduce la presión en la muñeca, algo que puede interesar sobre todo si se pasa muchas horas delante del ordenador, como es mi caso.

El ratón vertical de Logitech es compatible tanto con Windows como con Mac e incluye un dongle de Logitech, por lo que también es inalámbrico y cada carga de su batería dura bastantes horas. La construcción es prácticamente impecable, yo he tardado muy poco tiempo en adaptarme e incluye botones laterales que podemos configurar a través de su software.

Aquí he encontrado una de las cosas que no me han gustado demasiado. El software del Logitech MX Vertical es Logi Options+ y no Logitech G Hub. Este último ofrece una mayor personalización por ser el software de los periféricos gaming, no obstante como Logi Options+ está orientado a la productividad se pueden personalizar algunos apartados como el scroll, la velocidad del puntero o los botones laterales.

