El equipo de Ricardo Aguilar para trabajar, fotografía y sonido: smartphones, ordenadores, periféricos, accesorios y más

Amante de probar cualquier dispositivo, Ricardo Aguilar es editor senior en Xataka Android, Xataka Móvil y colaborador habitual en Xataka. Especializado en smartphones y gran aficionado a la fotografía y la música, hablamos con el granadino sobre su equipo de trabajo a diario y en movilidad, accesorios imprescindibles y mucho más.

Dos teléfonos personales: iPhone 12 y OnePlus Nord

Estar al corriente de lo último que se cuece en el sector smartphone y probarlo es una de las pasiones de Ricardo, y además es su profesión. Tanto es así que más allá de los que ha de analizar por su trabajo, suele cambiar de terminal al menos una vez al año, según sus palabras "por probar siempre lo nuevo"

En estos momentos dispone de dos teléfonos para uso personal, el iPhone 12 de 128GB y el OnePlus Nord 12 + 256GB. Estos son los motivos de sus elecciones:

Tras poder comparar a fondo los cuatro iPhone 12 de este año, en mi opinión es el iPhone 12 más equilibrado. Uso iPhone por sistema operativo, soy de la opinión de usar lo que mejor se adapte a ti, y no de adaptarte tú a los productos que usas. iOS me retiene por la mejor integración que ofrece con macOS, la experiencia de usuario, la consistencia de sus cámaras y por su depreciación mínima."

Usa el iPhone "tanto como móvil personal como para algunos proyectos profesionales. En mi opinión, la grabación de vídeo está lejos de sus competidores en Android (sobre todo la grabación HDR Dolby Vision y el rango dinámico que me ofrece), algo que me ha permitido entregar trabajos grabados tanto con cámara profesional como con iPhone."

Su otro teléfono es un OnePlus Nord: "Es un móvil que me tiene maravillado, aunque cojea un poco en selfie y vídeo. Es mi móvil de batalla para probar apps Android, novedades del sistema operativo y demás. Lo he recomendado en más de una ocasión y me parece uno de los reyes de la gama media, aunque no sea el más barato.

Teléfono OnePlus NORD (5G) 12GB RAM 256GB, Cámara Cuádruple, Dual SIM. Ahora con Alexa - 2 Años de Garantía - Mármol Azul PVP en FNAC 399€ Hoy en Amazon por 470,90€

... y varias recomendaciones por rango de precios

Teniendo en cuenta la cantidad de terminales que prueba al año, es un habitual en nuestros artículos de recomendaciones, pero el de los smartphones es un sector muy movidito, así que le preguntamos por sus actuales recomendaciones por rango de precios:

Si te quieres gastar unos 200 euros: POCO X3 (207 euros). "Es el único en su rango de precio con 120Hz , además de que en cámara es de lo mejor por 200 euros. En el resto de apartados hace check: batería, diseño, procesador de Qualcomm, etc."

Si te quieres gastar hasta 400 euros: OnePlus Nord. "Su software es una delicia, tiene una cámara que roza la gama alta y es, en mi experiencia, el gama media más rápido del momento ."

Si te quieres gastar más de 500/600 euros: cómprate un iPhone 12 o un Google Pixel 5, el cual me encantó en su análisis. Son dos móviles para que te duren años y años, no tienen el hardware más destacado, pero sí una experiencia de usuario ganadora. "

Aguilar insiste también en los terminales de los de Carl Pei incluso si tu presupuesto ronda los mil euros: "por años de actualizaciones, sistema operativo y demás, el OnePlus 8T es otro móvil a recomendar sí o sí."

Para trabajar: un portátil para casa y movilidad

Si antes apostaba por un teléfono con iOS y otro con Android, esta dicotomía también la traslada a su equipo de trabajo, donde combina un MacBook Pro de 2017 con 128 GB con un ASUS RV10V, si bien este último lo destina para sus grabaciones, un terreno en el que tendremos tiempo de profundizar. Su equipo de trabajo es un Mac porque:

"Me salió bastante barato precintado y prefiero macOS a Windows. Sé que no es lo mejor en hardware, pero me gusta la optimización de macOS y sus programas nativos, además de la calibración de pantalla, rendimiento, movilidad que proporciona cuando lo necesito y actualizaciones que aún le siguen sentando de lujo, me convencen y mucho. Teniendo en cuenta que el MacBook Pro con M1 cuesta menos de 1.400 euros, repetiría sin pensar."

Su uso no es excesivamente exigente: "nunca juego ni realizo tareas que hagan sufrir mucho a la pobre GPU de este modelo, mi uso del PC es mucho Chrome, editor de textos, mucho Photoshop y Final Cut. "

Ricardo Aguilar usa su portátil en su oficina de casa, donde ha puesto especial mimo en la elección de sus periféricos.

Lo primero que destaca es su monitor AOC Q27P2Q (299 euros): "Soy un obseso de la calibración de pantalla y nuestro compañero Kote (que sabe y mucho del tema) me lo recomendó con los ojos cerrados."

Es un panel IPS de 27 pulgadas, con resolución 2K y tasa de refresco de 75Hz. La calibración es exquisita, es muy nítido y, en general, estoy encantado con el monitor. Lo uso poniendo el MacBook Pro en vertical con un soporte de Amazon (18,90 euros), conectado a un Hub de UGREEN (23,99 euros)"

AOC Monitor Q27P2Q de 68 cm (27 Pulgadas) (HDMI, DisplayPort, hub USB, Tiempo de Respuesta de 4 ms, 2560 x 1440, 75 Hz, Pivo), Color Negro PVP en PcComponentes 299€ Hoy en Amazon por 304,02€

Para Ricardo Aguilar el Taca-taca-taca de los teclados mecánicos suena a música para sus oídos: "utilizo es un DREVO Calibur V2 (72 euros), un mecánico bastante económico, en mi caso con switches Cherry blue. Es muy escandaloso (algo que me encanta) y me permite ser bastante rápido y preciso escribiendo. Lo escogí porque tiene distribución española y compatibilidad automática con macOS y Windows. Lo conectes al ordenador que lo conectes se mapea de forma automática."

El ratón que utiliza Aguilar es todo un clásico entre los editores de Xataka, el MX Master de Logitech (75 euros): "una fantasía de ratón que me permite mapear en los botones acciones como copiar-pegar, captura de pantalla y demás. Desde que lo tengo soy aún más rápido en el trabajo y la mano no se me cansa en absoluto por más horas que pase frente al ordenador."

En cuanto a su silla para trabajar, usa una Owlotech Yale V2 (79 euros): "Me la recomendó un compañero. Llevo ya un año con ella y le sienta genial a mi espalda. Es muy cómoda, regulable en altura, con ruedas y muy fácil de montar. Ideal si pasas largas jornadas frente al ordenador."

¿Y cuándo se va de viaje?

2020 no fue un buen año para los viajes y este 2021 va por el mismo camino. Uno de los últimos viajes de Aguilar fue a China, justo un mes antes de que el COVID-19 explotara aquí. ¿Qué usa cuando trabaja en movilidad?

Apuesta por el minimalismo: "para trabajar en movilidad mi fiel compañero es el citado MacBook Pro en una mochila de Herschel (45 euros) normalita pero con con compartimento para portátil. La quiero renovar por una impermeable con puerto USB, pero la compraré cuando se pueda retomar la movilidad."

En su mochila no puede faltar "un par de bolsas organizadoras de cables (8,99 euros) para viajes, auténticas salvavidas para no andar pendiente de dónde está el tipo C, el microUSB, el dongle y los mil y un cables y cabezas de cargador que me llevo cuando viajo."

Tampoco se olvida de sus OnePlus Buds (67 euros), "me convencieron tras analizarlos. No son ideales para correr, porque se caen con facilidad, pero para trabajar en movilidad en algún hotel, escuchar música en casa y demás son bastante buenos. La calidad de sonido es excelente y la batería se comporta genial"

Sus accesorios imprescindibles

Ricardo Aguilar explica que "no puedo llevar relojes en verano ni cuando hace calor porque se me irrita la piel. Al poder llevar solo relojes medio año, no tiene demasiado sentido gastar mucho dinero. Además hago boxeo, por lo que no puedo usar el reloj mientras hago deporte"

Sus dos elecciones son el Amazfit GTS (87 euros) y el Honor MagicWatch 2 (129 euros). "El Honor es mi principal recomendación, más premium, con más batería y mejor medición. El GTS es más ligero, cómodo y a nivel de diseño prefiero los relojes rectangulares.

Nos sugiere dos modelos diferentes en función del sistema operativo de tu móvil:

"Si tienes iPhone recomiendo el Apple Watch SE (279 euros), en relación calidad-precio no creo que valga la pena pagar los modelos más caros, ya que el SE tiene todas las funcionalidades importantes en mi opinión. Si usas Android compraría el Huawei Watch GT2 Pro (229 euros), por su diseño, batería y por la precisión de Huawei al medir pulsaciones y actividad deportiva."

Aunque nos anticipa que tiene "la fea costumbre de solo comprar móviles a los que les dure mucho la batería", tarde o temprano tienen que pasar por el enchufe. En este caso apuesta por la carga inalámbrica por "comodidad y porque me gusta cargar los móviles muy lento para alargar la vida útil de la batería."

"Tengo uno en la mesa de noche que carga tanto relojes como móviles, me costó menos de 20 euros. El otro lo tengo en el despacho y tan solo carga móviles, pero es vertical y más cómodo, también por 17,99 euros."

Otro de sus accesorios imprescindibles y compra maestra es "un cargador secundario para el MacBook. Me costó tan solo 23,99 euros y carga a 65W, así que no le puedo pedir más."

La música es una de sus pasiones

Psicólogo de formación y periodista de profesión, Ricardo es un gran aficionado a la música. "Llevo haciendo música desde que tengo 13 años, empecé con el rap y actualmente no sé ni lo que hago, porque me gusta todo (aunque diría que es más pop-urbano que otra cosa)."

Pero es que además él se lo guisa y se lo come: "Lo hago prácticamente todo salvo las instrumentales. Compongo, hago las melodías, grabo el sonido y mezclo. Compongo porque me encanta la música y lo hago para mí, pero a veces las subo a mis redes sociales o a Spotify"

Aquí es donde emplea su otro portátil. "Es el primer ordenador que compré para trabajar, un ASUS RV10V con procesador i7Q de 2015 (sexta generación), disco duro SSD, una NVIDIA GeForce GTX950M y 16 GB de RAM. Sigo exprimiendo su potencia para grabación de audio en mi estudio de sonido, me costó casi mil euros en su día y pienso amortizarlo al máximo."

Comenzamos por su micrófono, el modelo de condensador AKG C3000 (188 euros) "es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Incluso en ambientes poco acondicionados acústicamente es capaz de captar la voz a la perfección. No lo he usado grabar para instrumentos, pero también es ideal para ello. El diafragma recoge bien la mayor parte de los graves (mi voz lo es) y la respuesta en medios es contundente (excesiva para algunos). Para mi uso personal, perfecto."

Su tarjeta de sonido es una Focusrite Scarlett 8i6 de tercera generación (243 euros). Me decidí por la Focusrite porque quería una tarjeta potente tanto para grabación como para directos, tiene una latencia mínima y la calidad de sonido es espectacular. Además, Focusrite suele ser sinónimo de calidad, y en estos productos que uno compra para que duren varios años, era una apuesta ganadora."

"La tarjeta de sonido la conecto a unos M- Audio AV32 (116 euros), monitores de estudio con woofers de cuatro pulgadas y 20W por canal. Para un cuarto pequeño suenan de forma espectacular, tanto que con poniendo el sonido sobre el 20% me han llegado a llamar la atención los vecinos."

Focusrite Scarlett 8i6 3rd Gen - Interfaz de audio USB Hoy en Amazon por 289,00€

Su otra pasión: la fotografía

Ricardo Aguilar es un purista de la fotografía y explica que generalmente siempre hace las fotografías de análisis con su reflex, una Canon EOS 77D (1049 euros), aunque "en alguna review en la que he ido muy apurado de tiempo, he usado el iPhone 12 y, oye, quedan espectaculares (más aún este año que la apertura f/1.6 del iPhone 12 deja un bokeh bastante bonito)."

"No obstante, creo que hay que ir al detalle en cada pieza y la calidad del maquetado es uno de los puntos fundamentales, por lo que acabo usando la réflex siempre que me es posible. Jamás disparo en JPEG, aunque me suponga el doble de trabajo. Soy algo antiguo aquí, creo que las réflex están para disparar en RAW. Si no, ¿para qué queremos sensores tan grandes? Proceso las fotos con Adobe Photoshop Lightroom, aunque le tengo echado un ojo a Luminar por las funciones de inteligencia artificial. "

Explica Aguilar que su Canon EOS 77D modelo de 2017: "es una cámara muy versátil del segmento medio, con la que se pueden lograr excelentes resultados. La acompaño del 24mm pancake de Canon (158 euros) que utilizo sobre todo para fotografía de producto más cercana (detalles de los móviles, etc.) y del 50mm f/1.8 (129 euros), el objetivo por excelencia para retratos, tanto a personas como en fotografía de producto en la que buscas el máximo bokeh."

Además de la cámara y sus objetivos, Ricardo un pequeño foco regulable en colores e intensidad (42 euros) y un trípode básico de Amazon (25 euros), asequibles pero que cumplen su función."

Aunque está muy contento con la cámara, "soy bastante exigente a nivel fotográfico y me gustaría renovar por completo el equipo. Mis candidatas son la Sony Alpha 7 III (1682 euros) y la Fujifilm X-T3 (1120 euros):

"De la Sony me atraen las capacidades de vídeo, mi cámara actual solo graba a 1080, mientras que la Sony se va a 4K HDR. Del mismo modo, la sensibilidad ISO que tiene es absurda, apenas mete ruido con más de 12.000 de ISO en las pruebas que he podido hacer. En cuanto a la Fuji, creo que da un look bastante especial en fotografía y tengo ganas de probar la marca, ya que nunca he podido probar una.

Pero el salto no se producirá por el momento: "hablamos de una renovación de más de 2.000 euros, objetivos y accesorios incluidos, por lo que daré el salto cuando la Canon deje de cumplir su función. "

Canon EOS 77D - Cámara réflex de 24.2 MP (vídeo Full HD, WiFi, Bluetooth) negro - kit cuerpo con objetivo EF-S 18-55 IS STM PVP en FNAC 906€ Hoy en Amazon por 1.049,00€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.