OnePlus Buds, análisis: los primeros 'True Wireless' de OnePlus brillan por su calidad de sonido a bajo precio

OnePlus aprovechó el lanzamiento del OnePlus Nord para presentar sus nuevos auriculares inalámbricos: los OnePlus Buds. Se trata de una propuesta 'True Wireless' que promete una autonomía de hasta 7 horas en reproducción de música, cuenta con controles táctiles y, lo más importante, tiene un precio por debajo de los 100 euros.

Pasan por nuestra mesa de análisis dichos OnePlus Buds, con el fin de conocer si valen o no la pena, así como para entender el punto en el que se encuentra OnePlus en lo que respecta a este tipo de auriculares completamente inalámbricos, terreno en el que cada vez hay mayor competencia.

Ficha técnica de los OnePlus Buds

ONEPLUS BUDS DIMENSIONES Y PESO Auricular: 18,81 x 16,13 x 37,89 mm - 4,7 gramos

Estuche: 52,21 x 59,62 x 37,89 mm - 37 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 13,4 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0 COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auricular: hasta siete horas

Estuche: 430 mAh, hasta 30 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS Control por gestos

IPX4

Carga rápida PRECIO 89 euros

Diseño: bonitos pero muy poco ergonómicos

A nivel de diseño los OnePlus Buds siguen las líneas de la mayoría de True Wireless del mercado, claramente inspirados en los AirPods de primera y segunda generación. No son demasiado pequeños ni demasiado grandes y, a nivel de construcción, están bien logrados. En nuestra unidad en color blanco son bastante discretos, aunque siempre podemos apostar por un llamativo azul a lo OnePlus Nord si queremos darles un toque extra de color.

El principal problema de los OnePlus Buds es que no se ajustan bien al oído, se mueven muchísimo y es demasiado fácil que se caigan. Hemos probado los auriculares con más compañeros y el resultado ha sido el mismo: quieren salirse de nuestros oídos. El problema sucede desde el principio, nos los ponemos y en cuanto pasan unos minutos van deslizándose poco a poco. Si estamos quietos no se caen, pero a la mínima que inclinamos la cabeza, corremos o nos movemos de forma algo brusca, se caen.

El principal problema de los OnePlus Buds es que no se ajustan bien al oído, se mueven muchísimo y es demasiado fácil que se caigan, algo que hemos probado con varias personas

Si estamos en un escritorio trabajando, o en cualquier lugar que no requiera de mucho movimiento, la sujeción es suficiente (aunque no correcta, porque al deslizarse hacia fuera perdemos calidad de sonido y volumen). No obstante, si somos deportistas o tenemos un estilo de vida poco sedentario, no son la mejor opción.

El diseño del estuche es bastante sencillo pero bonito, con todo acabado en blanco y un pequeño LED que nos permite saber el estado de la carga. Los auriculares entran y salen con facilidad, el cierre es robusto y la calidad de construcción, al igual que los auriculares, es notable. La caja cabe en cualquier bolsillo y su peso es de 37 gramos, bastante ligera. Los auriculares pesan apenas 4,7 gramos cada uno, una cifra también bastante conseguida. En la zona del cabezal encontramos la superficie para los controles táctiles, bastante estética y muy cómoda para realizar las acciones de las que hablaremos cuando lleguemos a la experiencia de usuario.

La caja es pequeña, está bien rematada, es ligera y nos muestra mediante un LED el estado de la batería (verde o rojo)

Cuando abrimos el estuche se ilumina el LED, que nos indica si la batería está cargada, si tiene poca carga o si estamos emparejando los auriculares con el móvil (parpadeo). Como no podía ser de otro modo, la caja cuenta con un puerto USB C que, al estar situado en la parte inferior, queda bastante discreto a nivel de diseño.

En definitiva, un buen diseño y calidad de construcción que se ven ensombrecidas por una mala ergonomía, que hace que sea algo incómodo tener los auriculares colocados e intentando escaparse constantemente del canal auditivo, algo inusual en este tipo de productos.

Experiencia de uso: demasiadas diferencias entre usarlos o no con un móvil de OnePlus

Los OnePlus Buds son compatibles tanto con Android como con iOS, pero funcionan mejor si tenemos un móvil de OnePlus. Los OnePlus Buds solamente se actualizan por OTA si usamos un móvil de la marca, y la propia compañía nos indica que el recibir una actualización antes o después depende del propio modelo de OnePlus que estemos utilizando. Del mismo modo, solo son compatibles con Dolby Atmos en dispositivos OnePlus, amén de que el emparejamiento es mucho más rápido.

A la derecha, opciones de los Buds con un móvil de OnePlus. A la izquierda, opciones con cualquier otro móvil.

Lo que sí es bastante molesto es que si no tienes un OnePlus no se pueden personalizar los controles táctiles. Por defecto, solo podemos usar un doble toque y pulsación larga. La doble pulsación sirve para cambiar de canción y responder llamadas, mientras que la pulsación larga permite rechazar llamadas o cambiar los dispositivos emparejados. Si tenemos un móvil OnePlus, podemos personalizar la función de doble toque, si tenemos otro móvil, estaremos muy limitados, ya que apenas se puede interactuar con ellos.

No contamos con aplicación para ajustar el sonido como queramos y el control por gestos, además de ser limitado, no es personalizable si no tenemos un OnePlus

Tampoco contamos con ningún tipo de aplicación para configurarlos, algo que resulta llamativo en una marca como OnePlus, que cuida el software al detalle. Esto se traduce en que no podemos ecualizar ni dejar a nuestro gusto los auriculares. El sonido ya te adelantamos que no será un problema pero, de nuevo, estamos ante una propuesta demasiado limitada.

Lo que sí nos ha gustado es que, al quitarnos uno de los dos auriculares, se pausa la reproducción, por lo que no tenemos que detener de forma manual la música. Del mismo modo, cuentan con un modo para encontrarlos a lo 'Find my Phone', haciendo que los auriculares emitan un sonido para que nos sea fácil encontrarlos. De nuevo, esta función es exclusiva para móviles de OnePlus.

La última función exclusiva es un modo de "baja latencia" que se activa si usamos en nuestro OnePlus el modo Fnatic, el modo para jugar. Si bien ganamos algunos milisegundos, la diferencia no es abismal. A nivel de latencia en vídeos y juegos los Buds de OnePlus se comportan de forma aceptable, aunque este extra es bienvenido.

En resumen, si no tenemos un OnePlus los OnePlus Buds pierden gran parte de la experiencia de usuario, que ya de por sí es limitada. Echamos en falta una aplicación para configurarlos y mayor personalización con los gestos, ya que son algo parcos.

Calidad de sonido: sorprendentemente buena con música, no tanto en llamadas

La clave en cualquier auricular está en la calidad del sonido, y los OnePlus Buds se valen de un driver dinámico de 13,4 milímetros para emitirlo. Sorprende la buena respuesta en graves, la claridad del propio sonido y la calidad final, en música a 320 Kbps. Una curiosidad que hemos notado es que en dispositivos OnePlus el volumen es más bajo, como si el sistema capara los últimos puntos de volumen. En otras pruebas con dispositivos de otras marcas, la potencia máxima sí que nos ha gustado bastante.

Estos OnePlus Buds a nivel de driver son compatibles con sonido a través de AAC, pero no son compatibles con estándares de tan alta calidad como apt-X HD, un movimiento extraño, máxime si pensamos que estos auriculares están diseñados para ser usados en móviles con procesadores de Qualcomm.

Otro punto débil es la poca capacidad para aislar el sonido. Los OnePlus Buds no aislan casi nada el ruido del exterior (aunque prometen hacerlo) y, en llamadas, donde se supone que se activa la cancelación de ruido ambiental, la diferencia es mínima respecto a cuando estamos reproduciendo música. La calidad del micrófono tampoco es muy buena, obteniendo un sonido bastante metálico y agudo cuando alguien nos escucha.

La calidad de llamadas es el principal sacrifico en estos Buds, pero la calidad de sonido con música y podcast es excelente, el plato más fuerte de estos auriculares

En resumidas cuentas, la reproducción de música, podcast y cualquier otro contenido multimedia es genial, con una calidad de sonido un paso por encima de lo que se pide en este rango de precio. Sin embargo, la cancelación de ruido ambiente en llamadas y la calidad de las mismas deja bastante que desear, incluso teniendo en cuenta que estamos ante una propuesta bastante económica.

Autonomía: hasta 7 horas de música sin parar

Hemos tenido la oportunidad de probar estos OnePlus Buds en un pequeño viaje para comprobar, estando fuera todo el día, hasta dónde es capaz de llegar la batería. OnePlus promete hasta 7 horas de música y algo más de 4 horas con llamadas. En lo que respecta a la música, hemos pasado de las 6 horas sin ningún tipo de problema, con el volumen un poco más alto de la mitad. Android nos muestra en todo momento, tengamos un OnePlus o no, la carga de los auriculares. Al no tener cancelación de ruido, las cifras de batería pueden ser así de altas.

Con tan solo 10 minutos de carga podemos reproducir música durante algo más de una hora

Lo que llama la atención es que cuentan con carga rápida y con tan solo dejarlos 10 minutos en la caja podemos ganar hasta una hora de reproducción de música. Respecto a la carga completa tarda unos 80 minutos, lo que nos permitirá tener entre 25 y 30 horas de reproducción total de música si nos vamos valiendo de las cargas con la caja. Es decir, con el estuche podemos obtener unas tres cargas completas.

OnePlus Buds, la opinión de Xataka

Los OnePlus Buds quieren ser una alternativa exclusiva dentro de Android, pero restringir gran parte de la experiencia de usuario a los teléfonos OnePlus no nos ha gustado demasiado. Como puntos positivos podemos hablar de la buena calidad de sonido, una construcción más que decente, una caja cómoda, no muy grande y que carga de forma rápida, amén de que, se parezcan más o menos a los AirPods, los auriculares en sí son bonitos.

La calidad de sonido de los OnePlus Buds es excelente. El tributo a pagar es la calidad del micrófono y la poca ergonomía

Decisión del usuario es si arriesgarse o no a que la ergonomía case con su oído, amén de renunciar a la cancelación de ruido ambiente con música y a un sistema de control por gestos completos. OnePlus ha logrado crear un concepto interesante con sus Buds, aunque hay varios frentes que nos gustaría ver mejorados en próximas generaciones.

7.25 Calidad de sonido8 Ergonomía6,5 Experiencia de uso6,5 Autonomía7,5 A favor La calidad de sonido es muy buena

Buena calidad de construcción

Muy buena autonomía En contra No son demasiado ergonómicos

Demasiado limitados a la propia marca

No cuentan con aplicación y son muy poco personalizables



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.