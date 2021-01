El equipo de pruebas que hemos elegido para Xataka, explicado componente a componente: procesadores, tarjetas gráficas y más

Por nuestro banco de pruebas pasan los mejores dispositivos lanzados al mercado (o al menos, todo lo que podemos abarcar, que no es poco) y el área de informática no es una excepción: intentamos llevar a fondo los componentes más atractivos y lo hacemos con nuestro equipo de pruebas. Si alguna vez te has preguntado cuál es el equipo de pruebas de Xataka, te lo contamos con la ayuda de Juan Carlos López, uno de nuestros editores expertos en el área.

Qué hacemos con el equipo de pruebas

Nuestro equipo de pruebas sirve para probar hardware, esencialmente procesadores, gráficas y unidades SSD. Para mayor comodidad nuestro montaje es al aire, sin caja, ya que nos resulta más ágil y rápido el poder y quitar componentes.

Como iremos desgranando en el artículo, disponemos de dos plataformas de pruebas diferentes. Algunos componentes son exclusivos de cada plataforma, pero otros vamos alternándolos de una plataforma a otra.

En nuestros análisis de hardware realizamos diferentes pruebas para evaluar su desempeño:

Por un lado test sintéticos (benchmarks como 3D Mark) que no tienen por qué usar aplicaciones y que tras su ejecución nos devuelve un índice (un número) que nos sirve para comparar frente a otros elementos similares. Estos números no tienen por qué reflejar el rendimiento de herramientas reales. Además algunos te permiten ejecutar el motor de juegos reales para conocer cómo rinde ese componente en particular con ese título concreto

También realizamos pruebas reales, recurriendo a juegos o aplicaciones. Como puedes ver en nuestros análisis, aprovechamos para probarlos con títulos tan populares en los últimos meses como 'Doom Eternal', 'Wolfenstein: Youngblood', 'Battlefield V' o 'Death Stranding', entre otros.

Cómo elegimos el hardware de nuestro equipo de pruebas

La elección de los componentes debe cumplir dos parámetros esenciales: han de tratarse de componentes de última generación lo suficientemente avanzados y ambiciosos para poder sacar el máximo partido a cualquier otro componente que queramos analizar. Por ejemplo, si dentro de medio año sale una nueva gráfica, queremos poder probarla con componentes a su altura.

Además los componentes de nuestra plataforma de pruebas han de permitirnos evaluar qué nos ofrece la tecnología más avanzada.

A partir de aquí hemos conseguido componentes que encajan en este perfil buscando un compromiso entre tener lo último, cesiones de las marcas y que se trate de una configuración competitiva en cuanto a precio.

La idea es tener componentes potentes y a la última pero realistas: no se trata de elegir lo mejor de lo mejor cueste lo que cueste, sino contar con gama alta con alto rendimiento pero con un precio lo más ajustado posible dentro de ese marco de uso.

Hemos listado todos nuestros componentes, aunque solo incidiremos en los que más usamos y consideramos más interesantes para los lectores.

Tarjetas gráficas

Juanky es tajante: "Nuestra elección es clara: se encuentran entre las más potentes que tienen NVIDIA y AMD en estos momentos."

Nuestra apuesta por modelos de última generación es una cuestión de rendimiento.

Las gráficas tienen una gran incidencia en gaming, de ahí que sea tan importante apostar por modelos que implementen las últimas innovaciones. Como podéis ver en nuestros análisis, ambos modelos reconcilian el juego en 4K a 60fps y la experiencia del ray tracing, dos características de presente y futuro en el sector.

Contamos con el buque insignia de AMD, la Radeon RX 6900XT. Esta gráfica dispone de la nueva arquitectura RDNA2, que logra mejoras que se traducen en mayores frecuencias de reloj en los núcleos gráficos con un consumo bastante contenido. Esta arquitectura también está presente en las consolas de la última generación de Sony y Microsoft.

Esta ambiciosa gráfica alcanza un rendimiento máximo de 23,04 TFLOPS con 16 GB GDDR6 de memoria VRAM, una configuración para jugar a 2160p en los títulos más ambiciosos del momento y del futuro cercano.

En nuestro análisis de la Radeon RX 6900 XT comprobamos cómo es sensiblemente más rápida que la GeForce RTX 3080 en buena parte de las pruebas.

Nuestra segunda gráfica es la NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition, un modelo que si bien no es el más exigente del portfolio de NVIDIA (la 3090 es más potente aún), ofrece una propuesta muy completa con 10 GB GDDR6X de memoria dedicada y 29,77 TFLOPS para rendir a alto nivel ante los escenarios más exigentes en la actualidad.

Si la comparamos con su homóloga de la generación anterior, Juan Carlos explica que esta RTX 3080 "es mucho más rápida con y sin trazado de rayos. Las nuevas RTX no tienen tecnologías nuevas, pero su arquitectura Ampere les permite rendir mucho mejor que las anteriores tarjetas con arquitectura Turing".

Nuestras tarjetas gráficas anteriores (alternativos): ASUS GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 y Sapphire Pulse AMD Radeon RX 5600 XT (329 euros)

Procesadores

Como explica Juan Carlos López "disponemos de dos microprocesadores residentes diferentes porque las placas base son diferentes, ya que el zócalo y chipset que utiliza un procesador de Intel es diferente al de AMD, lo que nos obliga a tener dos plataformas de prueba".

A la hora de elegir nuestros procesadores hemos considerado "principalmente su número de núcleos, la cantidad de hilos de ejecución que son capaces de procesar y el trabajo que realizan en cada uno de los ciclos de la señal de reloj."

Y si nos decantamos por la última generación es porque "el trabajo que realizan en cada ciclo de reloj (conocido como IPC) depende en gran medida de la microarquitectura y también el TDP (Thermal Design Power). "

El AMD Ryzen 9 5950X (899 euros) es un procesador con 16 núcleos físicos y 32 hilos de ejecución.

Explica Juan Carlos López que es "el procesador de última hornada más ambicioso que tiene AMD para consumo en formato sobremesa (a falta del lanzamiento de los Threadripper), por lo que constituye la opción perfecta para evaluar el rendimiento de otros componentes que van a llegar en el futuro."

Si disponemos de lo último de AMD en una plataforma, en la otra también apostamos por músculo y modernidad en el otro gran fabricante: Intel. Detalla Juan Carlos que elección del Intel Core i9-10900K se debe a que:

"Aunque en el portfolio de Intel podemos encontrar un par de chips con más músculo, el Intel Core i9-10900K (529 euros) se mueve entre los modelos más potente y además lo hace dentro de un precio asumible para un escenario doméstico."

¿Cómo se comportan uno y otro? En nuestros análisis respectivos dispones de pruebas abundantes tanto reales como sintéticas, sirva como resumen esta tabla que además incluye otros procesadores de la casa:

INTEL CORE I9-10900K AMD RYZEN 9 5950X AMD RYZEN 9 5900X AMD RYZEN 7 5800X AMD RYZEN 5 5600X PCMARK 10 - FINAL SCORE 7833 8800 8778 8660 8352 Essentials 10 771 11 411 11 444 11 642 11 492 Productivity 8933 9965 9970 9879 9821 Digital Content Creation 13 555 16 263 16 087 15 327 14 008 CINEBENCH RELEASE 20 CPU Multi Core 6315 10 283 8521 6031 4315 CPU Single Core 509 643 631 625 600 CINEBENCH RELEASE 23 CPU Multi Core 15 671 26 063 21 642 15 393 11 120 CPU Single Core 1305 1650 1616 1599 1544 CORONA 1.3 RAY TRACING BENCHMARK 74 s 47 s 59 s 86 s 117 s GEEKBENCH 5 Single-Core Score 1381 1721 1700 1700 1641 Multi-Core Score 10 556 13 921 12 839 10 076 8177 OCTANE 2.0 59 157 69 906 69 646 71 046 68 016 Crypto 53 295 64 281 62 652 63 191 60 546 Raytrace 88 725 109 000 109 148 108 630 102 340 NavierStokes 48 034 63 897 62 562 61 524 58 766 Mandreel 53 594 68 125 66 595 67 790 63 897 3DMARK - TIME SPY (DIRECTX 12) 16 451 16 473 16 449 16 198 14 965 Graphics Score 17 151 17 540 17 554 17 583 17 598 CPU Score 13 365 12 253 12 125 11 201 8100 WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD 1080p 380 397 393 401 399 1440p 255 260 260 262 262 2160p 140 141 141 142 142 DOOM ETERNAL 1080p 388 393 397 388 390 1440p 305 309 313 313 313 2160p 174 181 179 179 180 CONTROL (CON RAY TRACING) 1080p 84 83 85 81 84 1440p 54 53 53 53 52 2160p 25 25 26 26 25 FINAL FANTASY XV 1080p 141 161 157 163 156 1440p 110 124 112 126 120 2160p 66 71 65 74 63 TEMPERATURA MÁXIMA (EN CINEBENCH R23 MULTI CORE) 86 ºC 71 ºC 74 ºC 90 ºC 67 ºC CONSUMO MÁXIMO (EN CINEBENCH R23 MULTI CORE) 216,3 vatios 135 vatios 127,2 vatios 110,8 vatios 50,9 vatios

Nuestros procesadores anteriores (alternativos): AMD Ryzen 9 3900 XT (539 euros) y AMD Ryzen 5 5600X (349 euros)

Lo demás: memoria RAM, placas base, refrigeración y alimentación

Procesadores y tarjetas gráficas son los componentes más exigentes, de ahí que nos interese contar con modelos potentes de última generación que permitan exprimir lo que vayamos a analizar. A partir de este punto, nuestras elecciones buscan un equilibrio entre compatibilidad, solvencia y presupuesto.

Placas Base

Juan Carlos López nos explica que la elección de las placas base ha corrido a cargo de las marcas: "Son las sugeridas por las marcas para sacar el máximo partido a sus procesadores por la BIOS y chipset". Así, los modelos elegidos son la Gigabyte Z490 Aorus Master (369 euros) para procesadores Intel LGA 1200 y la ASUS ROG Crosshair VIII Hero (498 euros) con chipset AMD X570 para CPU Ryzen 5000.

Refrigeración

En nuestras pruebas llevamos los componentes al máximo nivel de exigencia, de ahí que nos interese una refrigeración que así lo permita. En nuestro caso empleamos el Corsair A500 (88 euros), que alternamos en ambas plataformas

De acuerdo con Juan Carlos, "a diferencia de CPU y GPU, donde hemos sido taxativos en nuestra elección, en cuanto a refrigeración hay unas cuantas opciones que encajan en este escenario de uso, tanto dentro de la propia marca como de otros fabricantes como Noctua o Coolermaster, por citar dos ejemplos."

"Se trata de un ventilador que ofrece buen rendimiento a un precio atractivo. El Corsair A500 es un sistema de refrigeración por aire con ventilador de rodamientos por levitación magnética, posibilitando una alta capacidad de refrigeración manteniendo el nivel de ruido bajo control"

Memoria RAM

La memoria RAM de nuestros equipos de pruebas son las Corsair Dominator Platinum de 16 GB (2 módulos de 8 GB cada una, lo mínimo para un equipo potencialmente para jugar según nuestros expertos) de tipo DDR4 y frecuencia de reloj de 3.600 MHz.

Explica Juan Carlos que se trata de una "memoria de gama alta que nos ofrece la velocidad, latencia y frecuencia de reloj que buscamos, aunque hay memorias más ambiciosas, para nosotros el impacto en el rendimiento va a ser bajo siempre y cuando no practiquemos overclocking, y nosotros no lo aplicamos."

En este sentido, existen unos cuantos módulos de memoria con características similares, tanto de este como de otros fabricantes, que encajarían en nuestro banco de pruebas.

Almacenamiento

La unidad elegida para el almacenamiento es la Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 de 500 GB (106 euros) y contamos con dos unidades, lo que nos permite tener en cada equipo controladores y software adecuado para ejecutar las pruebas. Según Juan Carlos, la elección se debe a que "estas unidades SSD destacan por sus prestaciones y fiabilidad."

No obstante, recientemente han salido nuevas unidades PCie Express 4.0 y nuestra idea es actualizarlas lo antes posible como la Samsung SSD 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 que analizamos hace escasas semanas.

Fuente de alimentación

Nuestra elección en cuanto a fuente de alimentación es una Corsair RM750x de 750 vatios (134 euros). Explica Juan Carlos que es "una buena fuente de alimentación con buena capacidad de entrega de corriente, buenos condensadores, buena calidad, buena capacidad de filtrado y una potencia de 750W que es suficiente para alimentar nuestros componentes."

López señala que en cualquier caso "No nos interesaría que tuviera menos capacidad de entrega de potencia, pero sí con más."

No obstante, de nuevo hay más opciones: "Es una fuente de calidad que está a la altura de lo que necesitamos, si bien hay otras alternativas tanto de Corsair como de otros fabricantes conocido con características similares que también nos hubiera servido, como pueden ser Thermaltake o Cooler Master."

Bonus: este es nuestro monitor

Aunque no es un componente como tal, para nuestras pruebas es necesario contar con un periférico cuyas especificaciones estén a la altura de las pruebas gráficas (con motores de videojuegos reales) que realizamos en nuestros análisis: el elegido es el ASUS ROG Strix XG27UQ (979 euros). La elección según Juan Carlos se basa en:

"Teníamos claro que necesitábamos un monitor con panel nativo 4K para estar a la altura de las pruebas gráficas que pasamos, es un estándar a la hora de jugar y que sea compatible con otras resoluciones como 1080p y 1440p."

Asímismo, este monitor cuenta con un panel IPS de muy buena calidad, un tiempo de respuesta muy bajo y su frecuencia de refresco de 144Hz.

Resume Juanky que "no es el mejor monitor gaming que existe, pero este modelo cumple todo lo que necesitamos a un precio moderadamente razonable para lo que podemos encontrar: 4K y 144Hz y nos permite evaluar el rendimiento de las gráficas y procesadores que salen al mercado (y que saldrán en los próximos meses)"

