'Elden Ring' sigue conquistando a los fans del género Souls, aunque esta vez lo hará lejos de los videojuegos

Es innegable que 'Elden Ring' es una de las producciones más importantes dentro del panorama de los videojuegos en los últimos años; incluso de la última década. De hecho, es la primera vez que se ha valorado incluir un contenido descargable, 'Shadow of the Erdtree', en la gala de The Game Awards 2024 como mejor juego del año.

Por ello, no nos resulta extraño que se intente abrazar otro tipo, o tipos, de proyectos más alejados de la industria del videojuego, convirtiéndose de esta forma en un proyecto transmedia. 'Realm of The Grafted King' ya se puede reservar en Xtralife por 165,95 euros. ¿Quieres saber qué es? Te lo contamos.

'Realm of The Grafted King' ya se puede reservar

Son muchos los videojuegos que han tenido tal impacto que han trascendido a los juegos de mesa, y 'Elden Ring' no es ninguna excepción. 'Realm of The Grafted King' es el juego de mesa que se lanzará el próximo 30 de abril de 2025 a un precio de 199,99 euros, aunque ahora mismo se puede reservar en Xtralife un poco más barato.

'Realm of The Grafted King' nace de la inspiración de las Tierras Intermedias de 'Elden Ring', pero esta vez bajo un título cooperativo de uno a cuatro jugadores. Cada participante deberá adentrarse en un vasto mundo plagado de antiguos tesoros, secretos olvidados y, por supuesto, adversarios mortales.

Un punto de lo más llamativo es que podremos ponernos en la piel de un Tarnished, y podremos elegir entre ser un vagabundo, un samurai, un astrólogo o un profeta. Por último, cabe mencionar que el juego cuenta con características de lo más interesantes. Estas son las que detalla Xtralife:

Sistema de combate único mediante un tablero de cuadrículas.

54 miniaturas muy bien detalladas.

Un mundo amplio para explorar.

Se puede combinar con otros juegos compatibles para disfrutar de una campaña mucho más amplia.

Es rejugable.

Además, el juego base incluye bastante contenido, encontrando de esta forma tanto las mencionadas 54 miniaturas como un libro de reglas y otro de escenarios, cuatro libros de encuentros, fichas, cartas y fichas de hexágono.

