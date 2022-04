El Echo Show 10 desploma su precio: series, videollamadas y vigilancia con esta pantalla inteligente de 10" rozando los 200 euros

No es un dispositivo barato y no suele estar de oferta, por eso cuando el nuevo Echo Show 10 baja tanto de precio es para no dejarlo pasar: hazte con ella por 205,99 euros en Amazon y en MediaMarkt.

Echo Show 10 (3.ª generación) | Pantalla inteligente HD con movimiento y Alexa, Antracita PVP en MediaMarkt 205€ Hoy en Amazon por 205,99€

Comprar Echo Show 10 de Amazon al mejor precio

El PVP de Echo Show 10 (3.ª generación) es de 249,99 euros pero en estos momentos está rozando su precio mínimo histórico, algo no muy habitual, por lo que puede ser tuyo por 205,99 euros en Amazon y en MediaMarkt.

El Echo Show 10 cuenta con una pantalla de 10,1" táctil que rota de forma automática y que puedes inclinar de forma manual, lo que por ejemplo te permite ver una serie de Netflix o Prime Video mientras estás haciendo otras cosas teniéndola siempre de frente.

Dispone además de una cámara frontal de 13 MP con cubierta, lo que te permite tanto hacer videollamadas como usarla como cámara de seguridad. En cuanto a su propuesta de sonido, integra dos tweeters de 1" y un woofer de 3", un combo solvente tanto para escuchar música como para lo audiovisual.

En cuanto a domótica, además de Wi-Fi cuenta con Zigbee, por lo que podrás controlar una gran cantidad de dispositivos conectados con este Echo Show 10.

Un extra interesante: como dispone de sensor de luz ambiental, ajusta el fondo de su pantalla al entorno.

