Ni Dyson ni Cecotec: este es el dispositivo de limpieza barato para que el suelo de tu hogar luzca perfecto

Los robots aspiradores se han convertido en uno de los dispositivos de limpieza favorito para muchos hogares. Si estás buscando un modelo con grandes prestaciones pero no a precio desorbitado, Amazon tiene la solución. Se trata del EZVIZ RE4 Plus que puedes conseguir, en estos momentos, por 229 euros.

Comprar robot aspirador EZVIZ RE4 Plus al mejor precio

El precio recomendado de este robot aspirador de la firma EZVIZ es de 299,99 euros aunque, ahora, está mucho más barato en Amazon. Concretamente, tiene aplicado un descuento de 70 euros y te lo puedes llevar por 229 euros.

Este RE4 Plus de la firma EZVIZ es un robot de limpieza que cuenta con una base de autovaciado con bolsa de 4 litros. Esto permite que no tengas que vaciar el depósito hasta que no pasen 90 días, aproximadamente.

Su potencia de succión autovaciante es de 28.000 Pa y cuenta con tecnología de navegación LDS LiDAR y detectores de infrarrojos. Esto le permite evitar obstáculos y caídas, así como trazar una ruta de limpieza totalmente eficaz.

En cuanto a la potencia de succión de limpieza es de hasta 4.000 Pa. Viene también con un depósito de agua de 300 ml, que permite ajustar el nivel del agua, para así limpiar cualquier tipo de suelo.

Es compatible con Google Assistant y Alexa y, a través de la app EZVIZ, puedes planificar perfectamente rutas de limpieza para todo tu hogar. Es perfecto para limpiar hasta 300 metros cuadrados y, cuando se queda sin batería, vuelve automáticamente a la base de carga.

