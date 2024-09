Disfruta de más de 8.000 canciones bajo el agua: estos auriculares Bluetooth son ideales para nadar al ritmo de la música

Si te gusta nadar pero te aburre hacerlo sin música, los auriculares de conducción ósea Sanoto son una buena opción a tener en cuenta. Ahora, en Amazon, puedes conseguirlos a un precio bastante atractivo, ya que están en oferta y se encuentran disponibles por 55,99 euros.

SANOTO Auriculares Natación, Auriculares Conducción Osea Hoy en Amazon — 55,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Unos auriculares para nadar con memoria interna de 32 GB

El precio anterior que tenían estos auriculares de conducción ósea era de 69,99 euros pero, Amazon, los tiene rebajados dentro de sus ofertas de “Vuelta al Cole”. Ahora, los puedes conseguir con un descuento de 14 euros, por 55,99 euros.

Estos auriculares de conducción ósea de Sanoto cuentan con certificación IPX8, por lo que resisten al agua fácilmente, siendo perfectos para cualquier tipo de deporte, aunque la natación es su ámbito estrella.

Se ajustan perfectamente a tu cabeza y no se moverán durante la práctica de ejercicio. Además, estos auriculares de conducción ósea cuentan con un cable de ajuste, que permite ajustar la longitud de los auriculares, haciendo que sean mucho más cómodos de utilizar.

Si no vas a practicar natación, puedes conectarlos al móvil a través de Bluetooth 5.3 (ya que este tipo de conexión no funciona bajo el agua). Aunque si te vas a sumergir en la piscina, no te preocupes porque vienen con memoria interna de 32 GB para que puedas guardar más de 8.000 canciones y usarlo en modo MP3.

También te puede interesar

arena Vortex Tablas de Natación, Accesorio de Entrenamiento para Piscina, Palas de Piscina con Correas Ajustables, Sin PVC Hoy en Amazon — 25,88 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Arena Poolish Moulded Gorro de Volumen, Unisex-Adult, Crazy Illusion, TU Hoy en Amazon — 16,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Sanoto

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos para nadar: cuál comprar y modelos recomendados para usar en la piscina

En Xataka | Guía de compra de auriculares inalámbricos para hacer deporte en función de tu actividad: 13 modelos para todos los bolsillos