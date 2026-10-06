El disco duro Seagate con 2 TB cae de precio en su edición para PlayStation 5: tiene licencia oficial y es portátil

Muchos de los videojuegos que se lanzan hoy en día ocupan bastante almacenamiento interno, lo que en ciertas ocasiones nos obliga a tener que liberar espacio de la consola. Lo bueno es que hay una buena variedad de opciones para mitigar este problema, y hoy podemos tener una de ellas a un buen precio.

Durante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, que se está celebrando ahora mismo, podemos aprovechar la oferta del Seagate de 2 TB, un disco duro que con el descuento se queda en 120,89 euros (antes 151,99 euros). Eso sí, se trata de una oferta exclusiva para suscriptores Prime, aunque Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días para aprovechar sus ventajas.

Un disco duro pequeño y con mucha capacidad de almacenamiento

Hablamos de un disco duro que, en esta versión, se ha diseñado específicamente para consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, ya que además de tener el diseño de la marca PlayStation cuenta con la licencia oficial. Además, gracias a su diseño portátil podemos tenerlo en casa conectado a la consola o llevárnoslo a donde queramos.

El disco duro viene con una capacidad de 2 TB (hay otra versión con 5 TB), que es el doble del almacenamiento interno de la PlayStation 5. Esto nos permite descargar una buena variedad de videojuegos sin tener tanto en cuenta si tenemos o no suficiente espacio de almacenamiento.

Eso sí, cabe aclarar una cosa: los videojuegos de PlayStation 4 se pueden descargar, instalar y ejecutar desde el disco duro. En cambio, los videojuegos de PlayStation 5 únicamente se pueden descargar en el disco duro. De esta forma, cuando queramos jugar a alguno de ellos, tendremos que transferirlo al almacenamiento interno de la consola. Esto únicamente trae un inconveniente, y es que cuando queramos jugar tendremos que esperar unos minutos hasta que la transferencia se complete.

⚡ EN RESUMEN: oferta del disco duro seagate hoy ✅ LO MEJOR Su capacidad de almacenamiento : con 2 TB tenemos para almacenar muchos videojuegos.

: con 2 TB tenemos para almacenar muchos videojuegos. Su formato : es un disco duro pequeño, por lo que podemos llevarlo a cualquier parte.

: es un disco duro pequeño, por lo que podemos llevarlo a cualquier parte. Compatibilidad: funciona tanto en consolas PlayStation 4 como en PlayStation 5. ❌ LO PEOR Los videojuegos de PlayStation 5: para jugarlos, hay que pasarlos al SSD interno de la consola. 💡 CÓMPRALO SI... Te has cansado de eliminar videojuegos por falta de almacenamiento y buscas una solución que no sea demasiado cara, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tienen ahora los SSD. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar a los videojuegos de PlayStation 5desde el disco duro, ya que este modelo no lo permite.

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