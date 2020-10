El disco duro externo y hub USB Seagate Backup Plus de 6 TB está más barato que nunca en Amazon: 111,30 euros

Si tienes escasez de espacio de almacenamiento y de puertos USB en tu ordenador, con este disco duro externo se pueden matar dos pájaros de un tiro y, además, a precio mínimo histórico en Amazon: el Seagate Backup Plus Hub de 6 TB está rebajado a 111,30 euros.

Comprar disco duro externo Seagate Backup Plus Hub de 6 TB al mejor precio

El precio de venta recomendado del disco duro externo Seagate Backup Plus con 6 TB de almacenamiento interno y función hub USB ha rondado los 150 euros durante muchos meses, aunque últimamente ha bajado hasta establecerse más o menos estable en los 120 euros. Sin embargo, nunca había estado tan barato como ahora en Amazon: 111,30 euros. La oferta también está disponible en MediaMarkt.

Seagate Backup Plus Hub, 6 TB, Disco duro externo HDD, USB 3.0 para ordenador de sobremesa, estación de trabajo, PC y Mac, 2 puertos USB, 2 meses de suscripción a Adobe CC Photography (STEL6000200) Hoy en Amazon por 111,30€ PVP en MediaMarkt por 111,30€

Este disco duro externo, por su tamaño y formato, está pensado para colocarse en un escritorio o mesa y no desplazarlo de manera habitual. El motivo es que requiere de alimentación por enchufe para funcionar, no es suficiente la energía procedente del USB del equipo al que está conectado, por lo que no es portátil como otras propuestas de la marca. Su peso es de 1,06 kg

Cuenta con 6 TB de almacenamiento interno y una velocidad de transferencia de datos que ronda los 180 MB por segundo, según el fabricante. Utiliza el estándar USB 3.0 para la conexión a los ordenadores, aunque es retrocompatible con equipos algo más antiguos que funcionen con USB 2.0, pero su velocidad de transferencia será más baja.

Una de sus características más interesantes y útiles es que funciona como hub USB, por lo que si tenemos escasez de puertos en el ordenador o no son fáciles de acceder a ellos, el disco duro cuenta con dos tomas USB 3.1 en su parte delantera para la conexión de otras unidades de almacenamiento o la recarga de dispositivos.



