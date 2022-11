Cyber Monday en MediaMarkt: siete mejores ofertas en tecnología de la Cyber Week que puedes comprar

Hoy es Cyber Monday, pero según MediaMarkt "un lunes no era suficiente para tantas ofertas", así que ha alargado este día de ofertas en tecnología toda la semana (hasta el 5 de diciembre a las 9h). No obstante, seguro que algunas de sus mejores chollos se agotan mucho antes. Para que no te pierdas lo mejor de lo mejor y llegues a tiempo, hemos recopilado para ti las mejores ofertas de la Cyber Week de MediaMarkt.

Empezamos con un espléndido candidato para uso general intensivo, el portátil Acer Aspire 5 A515-45-R330 a 539 euros, baja más de 100 euros. Con pantalla de 15.6" FHD, un solvente procesador 5 5500U acompañado por 16 GB RAM, SSD de 512 GB SSD y gráfica integrada Radeon, con Windows 11 de serie. Ordenadores de la misma familia pero con hardware más modesto, como este idéntico pero con 12GB de RAM, rondan los 60 0euros.

Portátil - Acer Aspire 5 A515-45-R330, 15.6" FHD, AMD Ryzen™ 5 5500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™, W11 PVP en MediaMarkt 539€

Si prefieres el formato sobremesa, el Acer XC-1760 también ha bajado más de 100 euros quedando en 499 euros. Con un moderno procesador Core i5-12400, 8GB de memoria RAM, SSD de 512GB, gráfica integrada Graphics 750 y Windows 11 Home de serie. Otro modelo de la misma familia pero con SSD de menor tamaño cuesta 20 euros más en Pccomponentes.

PC sobremesa - Acer XC-1760, Intel® Core™ i5-12400, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics 750, Windows 11 Home, Negro PVP en MediaMarkt 499€

Baratísimo y muy interesante por su versatilidad el Samsung Smart Monitor M5 de 27" a 169 euros, un periférico a caballo entre el monitor y la tele, con panel de 27 pulgadas Full HD, 4 ms de tiempo de respuesta, 60 Hz de refresco, altavoces integrados, mando a distancia y una interfaz para que instales tus apps de streaming favoritas.

Es cierto que la rebaja no es muy grande, de "solo" 30 euros, pero si quieres un teléfono de la manzana mordida de última generación, tienes el iPhone 14 de 128GB al mejor precio en MediaMarkt, donde cuesta 979 euros, también en Amazon. El que es "el mejor iPhone 13 que Apple pudo hacer" según nuestro análisis, destacó por resultar ligero pese a su tamaño, la buena experiencia de sonido y pantalla y que iOS 16 es estable y fluido.

Después de que Apple renovara sus iPad dejándonos sin "iPad barato", siempre puedes apostar por el modelo con mejor relación calidad precio de la generación anterior, que además está de oferta: iPad 2021 con Wi-Fi y 64GB por 359 euros, también a ese precio en Amazon. Con diseño clásico con botón Home, la potencia del procesador Apple A13 Bionic, una cámara frontal que sube de calidad hasta los 12MP (muy práctica para videollamadas) y puerto USB-C.

Hazte con esta QLED de 55" casi a mitad de su PVP, la Samsung QE55Q70BATXXC a 599 euros. Gama media con panel VA Edge LED compatible con contenidos HDR10+, sonido de 20W mediante dos altavoces, la fluida experiencia de Tizen 6.5 y con 4 puertos HDMI 2.1, tecnologías como ALLM o VRR, AMD FreeSync Premium para tu consola de última generación.

150 euros menos en la Dyson V12 Slim Absolute, a 499 euros. Aprovecha y hazte con este aspirador inalámbrico que brilla por su ligereza, con autonomía de hasta 60 minutos y 150 AW de capacidad de succión. Descubre todo lo que puede hacer en nuestro análisis de la Dyson V12 Slim.

