Pese a que este Black Friday estamos encontrando muchas ofertas para todo tipo de dispositivos, los de Apple se resisten a bajar más de precio que el resto del año. Ahora bien, como todo en la vida, siempre hay excepciones y hoy la tenemos en forma de pack de cuatro AirTags de Apple: PcComponentes los tiene disponibles a 86,99 euros, su nuevo precio mínimo histórico.

Un pack con cuatro localizadores de Apple más barato que nunca

Aunque la diferencia no es enorme, es lo más barato que hemos visto este pack de cuatro localizadores de Apple. Es un gadget muy útil en multitud de escenarios: cuando vamos a viajar, por ejemplo, para no perder la mochila. Pero también en nuestro día a día si le colocamos uno a las llaves o la cartera.

Se trata, además, de la 2.ª generación de este localizador de Apple. Esta nueva versión trae mejoras importantes, especialmente en lo que respecta a la precisión de búsqueda. Con dicha mejora, podremos encontrarlo a una mayor distancia con mucha precisión, algo que siempre es positivo. Además, como tendremos cuatro unidades, podremos colocarlos en varios objetos.

Otra mejora con respecto a la 1.ª generación de AirTag es que este suena de una forma más aguda y se escucha mejor. Puede parecer un cambio sin demasiada importancia, pero es una buena ayuda cuando se trata de localizarlo en lugares con muchos objetos o cuando se cuela por algún hueco entre muebles, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de cuatro airtags ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Nunca habían estado tan baratos.

Nunca habían estado tan baratos. Cuatro localizadores: Un pack con cuatro unidades en lugar de uno suelto.

Un pack con cuatro unidades en lugar de uno suelto. Más preciso y fácil de localizar: Mejora con respecto a la 1.ª generación. ❌ LO PEOR Necesitarás funda para usarlo en un llavero: No tiene hueco para colgarlo directamente en unas llaves. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas localizadores de Apple y prefieres hacerte con el pack de cuatro unidades para colocarlos en varios objetos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo necesitas uno y prefieres gastar menos.

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Imágenes | Apple, Applesfera

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