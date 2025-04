El Corte Inglés tiene el MacBook que me compraría ahora mismo. Es potente, pero también barato

Siempre he utilizado Windows por comodidad. El primer ordenador que trajo mi padre a casa llevaba el Windows 98, y desde entonces he sentido una gran familiaridad con el sistema operativo, hasta el punto de no plantearme dar el salto a otros ecosistemas. Aunque esto cambió hace poco más de un mes.

Compré el Mac mini M4 y estoy muy encantado, tanto que hasta me he planteado también comprar un ordenador portátil. Aunque de momento no lo necesito (hace un par de años compré un portátil gaming MSI), el MacBook Air M2 es el que me compraría ahora mismo. Y lo haría principalmente porque en El Corte Inglés ha bajado de precio hasta los 879 euros.

Un MacBook con una excelente relación calidad-precio

El Mac mini M4 me ha gustado tanto (ojo, hay algunas cosas que no) que de momento no pienso volver a Windows. Por ello, de cara al futuro los MacBook Air son una opción que me interesan cada vez más, sobre todo si puedo encontrar algún modelo a un buen precio. Al final, siempre he tenido un límite de 1.000 o 1.100 euros que no he pasado con ordenadores con Windows, y tampoco lo haré con ninguno de Apple. El MacBook Air M2 ahora tiene un buen precio para todo lo que ofrece, y es por ello por lo que me llama la atención.

En este caso, se trata del MacBook Air M2 con pantalla de 13,6 pulgadas en su configuración de 16 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento interno. Además, a todo ello debemos sumarle que viene con el chip M2 de Apple, lo que quiere decir dos cosas: ofrece una muy buena potencia y rendimiento y es compatible con Apple Intelligence. Aunque eso sí, en lo personal, de momento no he utilizado la Inteligencia Artificial de Apple porque no me atrae en absoluto —ni la de Apple, ni ninguna otra—. Este punto me es completamente indiferente, lo que busco, o lo que priorizo, es un buen rendimiento.

Y otro punto que me llama mucho la atención, aunque esto es algo más generalizado de los ordenadores portátiles de Apple, y no solo de los Air, es que el MacBook Air M2 cuenta con una batería que ofrece una excelente autonomía. Depende mucho del uso que le demos, pero de forma teórica es capaz de alcanzar unas 18 horas de reproducción de vídeo o de hasta 15 horas de navegación web inalámbrica. Son cifras muy buenas, sobre todo si buscamos un ordenador portátil para trabajar fuera de casa.

