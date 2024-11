El Corte Inglés me ha "fastidiado" el Black Friday. Me ha vuelto a crear una necesidad con este pack de la Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch, en todas sus versiones, ha vendido mucho y poco a poco se acerca a la PlayStation 2, que es la consola más vendida de la historia. Y es, en parte, gracias a los numerosos packs que hemos visto hasta ahora. Si me preguntan cuál es el mejor actualmente, lo tengo claro: la Nintendo Switch Lite junto con el 'Animal Crossing: New Horizons', el 'Minecraft' y 12 meses de Nintendo Switch Lite. Todo ello por... sólo 219,90 euros en El Corte Inglés.

Una consola, dos juegos y una suscripción anual

Eso sí, Miravia no se queda atrás, ya que tiene la Nintendo Switch Lite en edición The Legend of Zelda por sólo 220,67 euros. Una edición limitada que, lamentablemente, no se suele encontrar con frecuencia en las tiendas, y cuando la vemos se agota muy rápido.

Pero volviendo al modelo Lite de El Corte Inglés, es un buen pack por todo lo que incluye, pero es que también lo es por este precio. La Nintendo Switch Lite se ha ganado un buen hueco en los corazones de aquellos que solemos jugar en modo portátil (yo tengo la Switch normal y casi nunca juego con el dock).

Esta edición en concreto viene personalizada, ya que el pack en realidad es el del 'Animal Crossing: New Horizons'; viene con el 'Minecraft' de regalo. Por este motivo, su tono azulado turquesa viene acompañado de una de las características hojas que podemos encontrar dentro del videojuego: aquellas hojas que podemos ver al transformar cualquier objeto para trasladarlo.

Pero también es un buen pack porque incluye concretamente dos videojuegos de esos que podemos considerar "infinitos". 'Animal Crossing: New Horizons' garantiza meses de juego, pero es que Minecraft también: la duración depende de lo que queramos jugar.

Por otro lado, al tratarse de la versión Lite de la Nintendo Switch, tenemos que considerar varias cosas: no cuenta con Joy-Con extraíbles y no se puede jugar en el televisor conectándolo a un dock. Es una consola portátil y no híbrida. ¿Esto es malo? Sí, y no. Depende de a quién le preguntes y cómo prefieras jugar. Yo lo tengo claro: pese a ya tener una Nintendo Switch, este modelo en concreto es el que más me habría gustado comprar —no lo hice porque, cuando la compré, ni siquiera se había anunciado—.

