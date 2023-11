Corre, que vuelan: las mejores ofertas tecnológicas de última hora en el Black Friday

El Black Friday, o al menos el verdadero Black Friday, va tocando a su fin, pero todavía hay chollos para cazar ahí fuera. Si a estas horas todavía no has terminado de hacer tus compras, aquí tienes algunos de los chollos en tecnología imprescindibles de este año.

POCO X5 Pro 5G

Está siendo todo un superventas en esta campaña de Black Friday, así que, si buscas un smartphone Android económico, con el Poco X5 Pro 5G no te equivocarás. Lo tienes en Amazon por 249,99 euros con 50 euros de rebaja sobre los 299,99 euros habituales.

La marca económica de Xiaomi nos ofrece con este terminal una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Bajo ella monta un procesador Snapdragon 778G y, en el caso de la oferta, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Cuenta con una cámara principal de 108 Mp y una frontal de 16 Mp y su batería es de 5.000 mAh, con carga rápida de 67 W.

Poco X5 Pro 5G PVP en Amazon — 249,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Google Pixel 8

Uno de los smartphones triunfadores este año en el Black Friday, y no sólo allí, también en los Premios Xataka 2023 está también de oferta. Hablamos del Pixel 8 de Google, que Amazon nos deja en su versión con 128 GB de almacenamiento por 679 euros si aprovechamos el cupón de descuento de 50 euros dispònible, (recuerda marcarlo antes de hacer el pedido).

Con un precio oficial de 799 euros, nos estaremos ahorrando 120 euros en total. Lo podemos comprar al mismo precio, también con cupón en MediaMarkt, donde nos aplican el descuento de 50 euros directamente en el carrito.

El Pixel 8 es una de las más recientes propuestas de los de Mountain View y nos ofrece una pantalla OLED de 6,2 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080p y 120 Hz de refresco. Su procesador es el Tensor G3 de la propia Google, que lo acompaña de 8 GB de RAM. Mientras, la batería que lleva es de 4.575 mAh con carga rápida de 27 W. Destaca sobre todo en el apartado fotográfico, con una doble cámara trasera con sensor principal de 50 MP más otro de 12 MP.

Soundcore Life Q30 de Anker

Unos triunfadores en ventas en cada campaña de ofertas de Amazon vuelven a estar entre los más vendidos gracias al atractivo precio que tienen en esta oferta. Los Soundcore Life Q30 de Anker están en 55,99 euros en lugar de los 79,99 habituales. Son 24 euros de descuento los que llevan siempre que los elijamos en color negro.

Hablamos de unos auriculares Bluetooth de diadema, que destacan sobre todo por ofrecer ecualización mediante app y 40 horas de autonomía además cancelación de ruido a un precio de lo más económico.

Soundcore Life Q30 de Anker PVP en Amazon — 55,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

PlayStation 5 con God of War Ragnarok

Si todavía no te has decidido a comprar tu PlayStation 5, enhorabuena, porque ahora te la puedes llevar al mejor precio hasta la fecha con en el pack con God of War Ragnarok. Amazon la ha rebajado más aún, dejándola en unos más apetecibles 469 euros, con lo que el ahorro en este bundle alcanza ya unos 131 euros frente a los 599,99 euros habituales y oficiales.

Seguro que ya sabes lo que tendrás al hacerte con la PlayStation 5: con esta oferta, será la versión con lector de discos la que compres, y con ella disfrutarás de una potencia bruta envidiable gracias a sus CPU y GPU de última generación. También tendrás compatibilidad con la tecnología ray tracing y con ella podrás disfrutar de las nuevas aventuras de Kratos, tenemos incluido un DualSense, el mando de última generación con tecnología háptica.

Xbox Series X

Ojo también al precio al que puedes comprar todavía la Xbox Series X, rebajada por MediaMarkt a 399 euros, en lugar de por los 499 habituales. Son 100 euros de ahorro que marcan su precio más bajo hasta la fecha.

En el caso de la consola de Microsoft, tendrás 12 teraflops de potencia, Xbox Velocity Architecture, juegos en 4K hasta a 120 fps, y un modelo preparado para llegar al 8K, así como tecnología DirectX Raytraycing, todo ello con un SSD con 1 TB de capacidad.

Cosori ‎CP158-AF (5,5 litros)

Si todavía no te has decidido por una freidora de aire para equipar tu cocina, todavía estás a tiempo de hacerte con la superventas de cada campaña de ofertas, la Cosori ‎CP158-AF0, por unos 109 euros en lugar de por los 139,99 euros habituales la tienes con 30 euros de ahorro en los tres colores disponibles para este modelo.

Esta airfryer ofrece 5,5 litros y está pensada para familias de 3 a 5 miembros. Ofrece control digital con pantalla LED táctil y 1.700 W de potencia con temperaturas entres los 75 y los 205ºC. Cuenta con 11 modos predefinidos e incluye libro de recetas, con 100 de ellas.

Cosori ‎CAF-L501 (4,7 litros)

Otra freidora de aire que se sigue vendiendo rebajada es la Cosori ‎CAF-L501, que en Amazon se puede encontrar por 99,99 euros, en lugar de los 139,99 euros habituales, con lo que nos estaremos ahorrando 40 euros en su compra.

Con esta freidora de aire tendremos una capacidad de 4,7 litros, (ideal para hogares con hasta 4 personas), ofrece 1500W de potencia, y nos permitirá cocinar a temperaturas entre los 75 y los 230º, dispone de 9 modos preconfigurados .

Xiaomi Robot Vacuum S12

Otro de los superventas de esta campaña es el Xiaomi Robot Vacuum S12, que podemos encontrar a buen precio en casi todas las tiendas, como en Amazon, donde lo tienen por 179 euros. La rebaja en realidad viene de la propia Xiaomi, que, en su web lo tiene rebajado en 120 euros desde los 299,99 euros oficiales.

El robot aspirador de la marca china es un modelo dos en uno que aspira y pasa la mopa, con depósitos para polvo y agua para la mopa. Cuenta con navegación láser LDS para mapear nuestro hogar y evitar obstáculos y ofrece una potencia de succión de 4.000 Pa con una autonomía para unos 130 minutos. También es compatible con Alexa y Google Assistant.

Kindle 2022

Si en el Black Friday quieres hacerte con un libro electrónico, ya sea para ti, o para regalar en las próximas navidades, tienes en oferta aún el Kindle más básico, el modelo de 2022, que Amazon nos deja por 99,99 euros en lugar de los habituales 109,99 euros.

Cuenta con 16 GB de almacenamiento, y pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas con 300 ppp de resolución. Además, dispone de iluminación frontal con brillo ajustable para poder leer por la noche o en cualquier situación.

Fire TV Stick

También sigue disponible el Fire TV Stick “convencional”, que puede ser nuestro por 24,99 euros, con 20 euros de descuento frente a los 44,99 habituales.

El modelo de 2021 no cuenta con resolución 4K y es el más indicado para televisores Full HD. Ofrece, eso sí, prestaciones de sobra, incluyendo el control por voz integrado con Alexa así como control para nuestra tele desde su mando.

Crucial X8 1 TB

También sigues teniendo disponible ese SSD portable queSi lo que andamos buscando este Black Friday es un buen SSD portable que también te vendrá si necesitas tener un extra de almacenamiento para tus copias de seguridad o para llevar tus archivos junto al portátil. El Crucial X8 de 1 TB de capacidad puede ser tuyo por sólo 60,99 euros, con 10 euros de descuento sobre los 70,99 euros que cuesta habitualmente.

Esta unidad de almacenamiento sólo mide 11x1,15x5,3 cm y pesa 100 gramos. Su conexión es de tipo USB-C 3.2 y ofrece velocidades de transferencia de hasta 1050 MB/s.

