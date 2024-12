Consolas en oferta, productos Xiaomi superrebajados y más. Así es la nueva promoción de AliExpress

Estamos muy cerca del ecuador de diciembre, lo que significa que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Es un momento ideal para hacerle un regalo a nuestros seres queridos o, también, para darnos un capricho en forma de algún nuevo dispositivo para casa. Si para ello aprovechamos alguna oferta interesante, mejor para nuestro bolsillo.

Para ello, tenemos ahora mismo disponible la promoción 'Temporada de ilusión' en AliExpress con un montón de descuentos en productos de todo tipo. Desde hoy y hasta el próximo 15 de diciembre a las 23:59 podemos aprovechar para utilizar uno de sus cupones de descuento (solo podemos usar uno por usuario) y ahorrar al máximo en nuestras compras. A continuación os dejamos una selección de las mejores ofertas:

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite por 217,30 euros: una opción para movernos por ciudad de forma rápida y sin depender del transporte público.

Sony PlayStation VR2 por 363,23 euros: la realidad virtual de PlayStation 5 que ahora también es compatible con PC (necesitaremos un adaptador para ello).

Xiaomi Watch S3 por 86,44 euros: un smartwatch cargado de funciones y con muy buena autonomía.

Nintendo Switch OLED por 219,30 euros: la mejor consola de Nintendo hasta la fecha que cuenta con un catálogo brutal de exclusivos.

Xiaomi Mi TV Box S por 40,43 euros: un centro multimedia compacto y con un precio de lo más atractivo.

Cupones de descuento de la 'Temporada de ilusión' de AliExpress

código descuento compra mínima ESGS03 3 29 GSES03 3 29 ESGS08 8 69 GSES08 8 69 ESGS18 18 139 GSES18 18 139 ESGS30 30 239 GSES30 30 239 ESGS50 50 369 GSES50 50 369 ESGS100 100 759 GSES100 100 759

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Moverse por ciudad no es nada fácil, más cuando uno siempre va con prisa a todas partes. Justo en esos casos, un patinete eléctrico es una de las mejores opciones que podemos adquirir, y este de Xiaomi tiene ahora mismo un gran precio. El Electric Scooter 4 Lite es una de las mejores opciones calidad-precio, llegando a 25 km/h y con una autonomía para hasta 35 kilómetros. Con cupón, nos saldría por 217,30 euros.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite PVP en AliExpress (con cupón) — 217,30 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Sony PlayStation VR2

Uno de los mejores visores de realidad virtual disponibles ahora mismo son estas PlayStation VR2. Cuentan con una pantalla OLED por ojo de 2.000 x 2.040 píxeles y una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz, ofreciendo así una experiencia de calidad y muy fluida. El catálogo de juegos disponible para estas gafas no para de crecer, y ahora podemos además usarlas con un PC si nos hacemos con el adaptador disponible para ello. Con cupón, salen por 363,23 euros.

Xiaomi Watch S3

Para tener un smartwatch elegante y cargado de funciones no hay que gastar un dineral, y este Watch S3 de Xiaomi es la prueba de ello. Cuenta con sensores para medir todo tipo de parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la saturación de oxígeno en sangre. Además, cuenta con autonomía para hasta 15 días, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta su ajustado precio. Lo tenemos disponible en dos colores (negro y plateado) al precio de 86,44 euros si utilizamos un cupón.

Nintendo Switch OLED

Pese a que su sucesora está cada vez más cerca, todavía es un momento genial para llevarnos a casa una Nintendo Switch OLED. Se trata de la mejor consola que ha fabricado la compañía japonesa hasta la fecha, y donde destaca una pantalla OLED que nos permitirá disfrutar de sus juegos en modo portátil con la mejor calidad posible. Además, esta consola cuenta con un catálogo de juegos exclusivos de muchos quilates que no para de crecer. Con cupón, sale por 219,30 euros.

Xiaomi Mi TV Box S

Si buscamos un gadget que nos permita tener un centro multimedia en casa y no queremos gastar mucho, ojo a esta Mi TV Box S de 2.ª generación. Es muy compacta y es capaz de reproducir lo que queramos a 4K con 60 fps. Cuenta con Android TV como sistema operativo y es compatible con Dolby Atmos. Ojo, porque al integrar Chromecast podremos mandar el contenido que queramos desde el móvil. Ahora mismo sale por 40,43 euros.

Xiaomi Mi TV Box S PVP en AliExpress (con cupón) — 40,43 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

