Consigue Legion Go por 50 euros menos justo antes del Prime Day: la estupenda consola portátil de Lenovo con Windows 11

Corren buenos tiempos para los jugadores a quienes les guste disfrutar de sus títulos favoritos en formato portátil. Algo de lo que nos damos cuenta fácilmente con la cantidad de videoconsolas portátiles disponibles actualmente y sus cifras de ventas. Videoconsolas a las que recientemente se ha sumado la de Lenovo y que ahora podemos conseguir por sólo 748 euros en Amazon.

Comprar Lenovo Legion Go al mejor precio

Siguiendo la estela de Valve, Nintendo, Asus o MSI, Lenovo lanzó al mercado recientemente su propia videoconsola portátil con Windows 11: la Legion Go. Y aunque su PVP resulta algo elevado si la comparamos con algunas de estas, ahora protagoniza una oferta flash que se traduce en un descuento de 50 euros, que la deja en esos 748 euros finales.

En apenas unos días dará comienzo una nueva edición del Prime Day de Amazon, con miles de descuentos en toda clase de dispositivos. Sin embargo, no hace falta que esperemos a entonces si queremos conseguir la Lenovo Legion Go rebajada. Es más: ni siquiera llegará a entonces, si tenemos en cuenta que esta promoción cuenta que se trata de una oferta flash con un stock limitado que no deja de bajar.

Lenovo Legion Go destaca, sobre todo, por su diseño. Porque aunque en cuanto a hardware va más en la línea de Asus ROG Ally o Steam Deck, su concepto modular la acerca mucho más a Nintendo Switch, al permitirnos retirar sus mandos. Una versatilidad que marcará la diferencia para muchos jugadores a la hora de decantarse por una u otra.

Esta videoconsola de Lenovo cuenta con una pantalla de 8,8 pulgadas con resolución de 2560 x 1600p, con una tasa de refresco que alcanza los 144 Hz. Así como con un AMD Ryzen Z1 Extreme de 8 núcleos y 16 hilos, una GPU de 4 GB de VRAM y 16 GB de memoria RAM LPDDR5. Y una capacidad de 512 GB en forma de SSD interno que podemos ampliar mediante tarjetas microSD.

