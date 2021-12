Compra la nueva Nintendo Switch OLED en Amazon y recíbela a tiempo para Navidad

Con la PS5 y la Xbox Series X con escasísima disponibilidad, la nueva Nintendo Switch OLED es la candidata perfecta para aparecer en el calcetín o bajo el árbol de jugones y jugonas. No obstante, el stock tampoco es para tirar cohetes y tampoco suele durar demasiado, pero si quieres una Nintendo Switch OLED para ti o para regalar, aprovecha porque está disponible en Amazon y el envío en estos momentos es relativamente rápido: cómprala por 349 euros y recíbela este domingo.

Comprar la Nintendo Switch OLED al mejor precio

El PVP de la Nintendo Switch OLED es de 349 euros y no, no hay rebaja, lo que hay es disponibilidad en Amazon: la versión en color blanco cuesta 349 euros con llegada prevista el domingo 12 y si eliges la color neón, entonces tendrás que esperar al 16 - 17 de diciembre. No te descuides porque en El Corte Inglés o MediaMarkt está agotada o no disponible.

Entre las novedades de la Nintendo Switch OLED encontramos una pantalla que se disfruta más a nivel de color y contraste, un soporte de mayor tamaño con capacidad de ajuste y la integración de un puerto LAN en el dock. Eso sí, la propuesta de juego se mantiene, pudiendo disfrutar de su gran catálogo de exclusivos tanto en modo sofá como en movilidad.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

