Un chollo anticipado antes del Prime Day: una tele QLED de 75 pulgadas con Ambilight y Alexa

Si estabas esperando a una buena oferta para dar el salto y montarte tu propio cine en casa a lo grande, no hace falta que sigas esperando. A tan solo horas de que arranque la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, hemos encontrado rebajada esta tele Philips Ambilight 75PUS8510. Ahora, puedes llevártela por 637,50 euros.

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Una tele perfecta para salones grandes

Dar el salto a las 75 pulgadas transforma por completo el salón, pero no se trata solo de tamaño. Gracias a su panel con tecnología QLED (Quantum Dot), esta smart TV ofrece colores intensos, negros más profundos y un buen contraste, en comparación con los paneles LED tradicionales.

Además, cuenta con un potente procesador encargado de optimizar el contenido en tiempo real mediante inteligencia artificial, lo que garantiza fluidez en las escenas de acción rápida y una buena resolución 4K.

Aunque, eso sí, el verdadero elemento diferencial frente a cualquier otra alternativa del mercado es el sistema de iluminación Ambilight. Este consiste en una serie de diodos LED situados en la parte trasera de la tele que proyectan en la pared los mismos colores que se están mostrando en la pantalla en tiempo real, aunque también reaccionan al sonido.

Esto logra una inmersión absoluta al ver películas, series o deportes, lo que hace que la pantalla parezca todavía más grande de lo que es y reduce significativamente la fatiga visual si vemos la televisión con las luces apagadas.

En el apartado de sonido, la tele viene equipada con soporte nativo para Dolby Atmos y DTS:X, para que puedas disfrutar de audio envolvente. El sistema operativo bajo el que funciona es Titan OS e integra compatibilidad con el asistente de voz Alexa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Philips Ambilight 75PUS8510 hoy ✅ LO MEJOR El ecosistema Ambilight de 3 lados: es la marca de la casa y el mayor diferenciador del mercado. Los LED traseros amplifican la inmersión visual en cine o videojuegos y reducen significativamente la fatiga ocular en la oscuridad.

es la marca de la casa y el mayor diferenciador del mercado. Los LED traseros amplifican la inmersión visual en cine o videojuegos y reducen significativamente la fatiga ocular en la oscuridad. Compatibilidad de formatos HDR completa: a diferencia de otros fabricantes que omiten licencias, esta tele soporta tanto Dolby Vision como HDR10+, garantizando la mejor calidad de imagen posible en plataformas como Netflix o Prime Video. ❌ LO PEOR Panel nativo de 60 Hz... Aunque incluye conectividad HDMI con VRR y ALLM para consolas, la tasa de refresco máxima es de 60 Hz, por lo que no alcanza los 120 fps de los modelos orientados a gaming competitivo de gama alta.

Aunque incluye conectividad HDMI con VRR y ALLM para consolas, la tasa de refresco máxima es de 60 Hz, por lo que no alcanza los 120 fps de los modelos orientados a gaming competitivo de gama alta. Ángulos de visión laterales... Como suele ocurrir en los paneles tipo VA/QLED de esta gama, el contraste y la saturación del color se degradan ligeramente si se mira desde los laterales extremos del salón. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante del cine en casa y buscas una pantalla gigante para crear una verdadera experiencia cinematográfica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer competitivo o de eSports, ya que si buscas sacarle todo el partido a una PS5, Xbox Series X o un PC de gama alta a 120 Hz / 120 fps, te conviene optar por un panel nativo de 120 Hz.

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Imágenes | Philips

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