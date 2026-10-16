Carrefour tiene esta tele LG Mini RGB de 65 pulgadas a precio de outlet: con Dolby Atmos y 144 Hz

Renovar la tele principal del salón por un modelo de gran diagonal, tecnologías de panel de última generación y prestaciones gaming de nivel avanzado suele requerir una inversión elevada. Sin embargo, encontrar ofertas de gama media-alta a precios más ajustados es posible. Ahora, en Carrefour, tienes rebajada esta smart TV LG 65MRGB86B6A. Su precio oficial es de 949 euros, pero ahora puedes comprarla por 806,65 euros, ya que tiene aplicado un 15% de descuento (142,35 euros) cuando añades el televisor a la cesta de la compra.

Una tele perfecta para crearte tu propio cine en casa

Este modelo de la firma coreana destaca por combinar la precisión en el control de luz de la retroiluminación MiniLED con la tecnología de color RGB, logrando un contraste superior, negros más profundos y un nivel de brillo idóneo para salones muy iluminadas.

Su panel Mini RGB Evo de 65 pulgadas cuenta con resolución 4K y en su interior, acoge el procesador inteligente Alpha 8 AI Gen3, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para escalar contenido de menor resolución a 4K, optimizar el contraste según la luz ambiental y procesar, de forma analítica, el color cuadro a cuadro.

Incorpora una tasa de refresco de 144 Hz y HDMI 2.1, especificaciones ideales para consolas de última generación (como PS5 o Xbox Series X), garantizando buena fluidez en juegos competitivos sin desenfoques ni retrasos en la imagen.

En el apartado sonoro, sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos y esta tele cuenta también con compatibilidad con formatos de alto rango dinámico (HDR10, HLG y Dolby Vision). Por último, destacar que el sistema operativo bajo el que funciona es webOS.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart TV LG 65MRGB86B6A hoy ✅ LO MEJOR Procesamiento de imagen potente (Alpha 8 AI Gen3): excelente capacidad de escalado de contenidos en calidad estándar o HD (como la TDT) para llevarlos a resolución 4K con nitidez y reducción de ruido eficiente.

excelente capacidad de escalado de contenidos en calidad estándar o HD (como la TDT) para llevarlos a resolución 4K con nitidez y reducción de ruido eficiente. Compatibilidad con formatos de referencia: ofrece soporte nativo para Dolby Vision y Dolby Atmos, garantizando la mejor experiencia de cine en casa en plataformas como Netflix, Disney+ o Prime Video. ❌ LO PEOR Ángulos de visión reducidos en los laterales... Aunque la tecnología Mini LED atenúa las fugas de luz, si se observa el televisor desde posiciones muy esquinadas en el salón, el color y el contraste pueden perder algo de intensidad frente a un panel OLED.

Aunque la tecnología Mini LED atenúa las fugas de luz, si se observa el televisor desde posiciones muy esquinadas en el salón, el color y el contraste pueden perder algo de intensidad frente a un panel OLED. Grosor superior a un OLED... Al albergar la matriz de diodos Mini LED de retroiluminación tras la pantalla, su cuerpo es sensiblemente más grueso que el de un panel de tecnología autoemisiva. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un salón muy iluminado y necesitas una pantalla con un alto nivel de nits (brillo) para evitar reflejos incómodos durante el día o con las luces encendidas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles ver películas en penumbra absoluta y priorizas el contraste infinito por encima del brillo máximo, un televisor OLED te ofrecerá una experiencia superior.

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Imágenes | Webedia y LG

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