Si buscas un móvil barato y potente en el Cyber Monday, este con cámara de 100 MP y carga rapidísima es un chollo en PcComponentes

Si no has llegado a tiempo en Black Friday para renovar tu viejo smartphone, no te preocupes, porque durante este Cyber Monday tienes una gran oportunidad para hacerte con un modelo potente y económico de este 2023 como el realme 11 Pro 5G, ya que en PcComponentes está rebajado a un precio nunca visto de 269,10 euros.

Comprar realme 11 Pro 5G al mejor precio

Este teléfono de realme se ha estado vendiendo por unos 349 euros en PcComponentes, aunque ahora lo puedes encontrar rebajado por 299 euros y con un descuento extra de 29,90 euros que se aplica automáticamente al añadirlo al carrito de la compra para dejarlo por unos 269,10 euros. Con esta compra ahorrarás un total de 80 euros y su envío es totalmente gratuito.

El realme 11 Pro 5G es un potente y novedoso smartphone de gama media que se lanzó al mercado este verano de 2023. Su diseño elegante se acompaña de una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

Viene impulsado por un procesador Mediatek Dimensity 7050, una memoria RAM de 8 GB, un amplio almacenamiento de 256 GB y una batería de 5.000 mAh, la cual nos brinda una gran autonomía para el día a día y soporta una carga rápida SUPERVOOC de 67 W. Asimismo, cabe destacar que funciona bajo un sistema operativo Realme UI 4.0 basado en Android 13.

Por otro lado, en el apartado fotográfico nos encontramos con una doble cámara trasera formada por un sensor principal de 100 MP y un sensor marco de 2 MP, mientras que en la parte delantera tenemos una lente de 16 MP para realizar videollamadas o selfies de gran calidad.

Otras características a resaltar son la incorporación de un lector de huellas en la pantalla, altavoces estéreo y una variada conectividad, pues dispone de 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y tecnología NFC para pagos móviles.

