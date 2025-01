Buenos, bonitos y baratos: estos auriculares JBL cuentan ya con casi 45 mil reseñas

Si eres de los que viven acompañado de música todo el día, pero has empezado a notar que molestas a la gente de tu entorno, ha llegado el momento de que te coloques unos auriculares en tus orejas para disfrutar al máximo de tus canciones favoritas. Si no te has decidido por un modelo y eres de los que suelen leer mucho las opiniones de los demás, estos JLab Go Air Pop+ han conseguido ya casi 45 mil reseñas en Amazon.

Unos auriculares con batería de larga duración

Los JLab Go Air Pop+ son unos auriculares inalámbricos que ofrecen total comodidad y libertad. Ofrecen un sonido de alta calidad, gracias a sus drivers de 8 mm. Además, ofrecen conexión estable con tu móvil o tablet, ya que cuentan con Bluetooth 5.1.

Su batería es de larga duración y ofrece hasta 32 horas de reproducción con el estuche de carga y hasta 8 horas continuas con una sola carga. Además, presentan certificación IPX4, lo que lo hace que sean resistentes al sudor y a las salpicaduras de agua, así que los podrás llevar, sin ningún problema durante tus entrenamientos.

Integran controles táctiles con los que podrás gestionar llamadas, ajustar el volumen y cambiar de canción con un simple toque. Por último, se puede destacar que son compatibles con los asistentes de voz Siri y Google Assistant, por lo que podrás controlarlos a través de comandos de voz.

Así hablan de ellos quienes ya los tienen

Como hemos indicado al inicio de este post, estos auriculares cuentan con casi 45 mil valoraciones en Amazon. Estas son las opiniones que han dado algunos de los clientes que ya los han comprado.

“Espectaculares”, por Julio J.

Sinceramente no me esperaba un resultado tan bueno...se escuchan de maravilla!! La batería es súper buena, muy adaptados y se acoplan perfecto!! No tengo ni una sola pega. Si estáis buscando algo económico y de muy buena calidad...lo cual hoy es día es difícil de encontrar ni lo dudes!! Cómpralos!!! Además he comprado dos ya!! Para la familia.

“Cumplen su función con un precio acorde”, por Javier

Los compré porque otros decían que lo usaban para correr y esa era mi necesidad. Probé otros pero se me caían.

Ya llevo con estos un mes y medio y los uso 4 veces por semana para correr y jamas se me cayeron. A lo sumo los acomodo un poco y perfecto.

El sonido esta muy bien, no se corta. Vienen unas gomas adaptadores en 3 tamaños para usar la que te quede mas comoda en la oreja.

Baje la app y se conecta bien aunque todo se puede manejar desde lo auriculares con unos toques.

La opción de "awarness" de entorno, en mi caso corriendo me metia el ruido del viento asi que no la uso, tampoco los uso fuerte y escucho el entorno sin problemas.

Con la carga inicial de la base y auriculares me duraron más de un mes (más de 16hs) así que muy contento con ellos.

