El Black Friday por fin ha llegado. Tras un mes donde hemos podido encontrar ofertas de todo tipo, el verdadero viernes negro ya ha llegado. Lo mejor de todo es que Powerplanet ha querido celebrarlo por todo lo alto con descuentos en regalos tecnológicos originales, de esos que no suelen aparecer en ninguna lista, pero que pueden llegar a sorprender a cualquiera que los reciba. Y lo mejor de todo es que ahora cuentan con descuentos de hasta el 70%.

LOOI Robot con Chat GPT PVP en Powerplanet — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las ofertas de estos dispositivos estarán disponibles hasta el 30 de noviembre, por lo que el Cyber Monday también podremos aprovecharnos de este descuento. Además, Powerplanet permite devoluciones hasta el 31 de enero de 2027 y el envío es gratuito a partir de 50 euros y si el pedido pesa menos de 5 kg. Entre los regalos originales que más nos han gustado, hemos hecho una selección de 3 dispositivos:

Mercedes-AMG GT3 Infantil por 109,99 euros, una réplica para niños capaz de funcionar hasta a 4-5 km/h.

por 109,99 euros, una réplica para niños capaz de funcionar hasta a 4-5 km/h. LOOI Robot por 239,00 euros, un robot que funciona colocando nuestro móvil.

por 239,00 euros, un robot que funciona colocando nuestro móvil. Creality Falcon2 Pro por 799,00 euros, un grabador láser que permite cortar y grabar en múltiples materiales.

por 799,00 euros, un grabador láser que permite cortar y grabar en múltiples materiales. Anbernic RG DS por 99,99 euros, una consola portátil con un diseño formado por dos pantallas.

por 99,99 euros, una consola portátil con un diseño formado por dos pantallas. PowerGaming Lilith RGB por 119,90 euros, una silla gaming que destaca por tener iluminación RGB.

por 119,90 euros, una silla gaming que destaca por tener iluminación RGB. Wanbo X5 Pro por 289,00 euros, un proyector capaz de reproducir contenido en 4K con hasta 140 pulgadas.

por 289,00 euros, un proyector capaz de reproducir contenido en 4K con hasta 140 pulgadas. PETKIT Pura Max 2 Basic Kit por 309,00 euros, un arenero automático ideal para nuestros gatos.

Mercedes-AMG GT3 Infantil

Un coche eléctrico perfecto para los más pequeños de la casa. Es un coche funcional que logra alcanzar los 4-5 km/h gracias, entre otras cosas, a su batería de 12v. Incluye cinturón de seguridad de 3 puntos, un control remoto para controlarlo a través de Bluetooth y es capaz de alcanzar hasta 3 velocidades distintas. Además, su interior cuenta incluso con un reproductor MP3. Está recomendado para niños y niñas a partir de 3 años, con menos de 30 kg de peso. Su precio en estos momentos es de 109,99 euros.

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LOOI Robot

Si te gustaría tener un robot en casa, pero no puedes hacer frente a la inversión que suponen los modelos más avanzados, con este dispositivo puedes convertir tu teléfono en uno. Colocando el móvil en el robot, este es capaz de moverse y reconocer gestos, gracias a su integración con ChatGPT. Podremos interactuar con él y es capaz de moverse solo gracias a su reconocimiento de obstáculos. Además, cuenta con carga inalámbrica de 10W para el móvil, que nutre con su batería de 6.000 mAh. Su precio ahora mismo es de 219,00 euros.

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Creality Falcon2 Pro

Finalmente, si tenemos un familiar bastante manitas, es posible que este dispositivo sea un regalo que le encante. Es una grabadora y cortadora láser, que permite hacer grabados en cosas como jarras de metal, algo posible gracias a su sistema de grabado rotativo, o hacer creaciones con maderas y acrílicos. Cuenta con un área de trabajo de 400 x 415 mm e incluye una cámara de alta definición para ser lo más precisos posibles. Su precio ahora mismo es de 799,00 euros.

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Anbernic RG DS

Una consola siempre es un buen regalo para mucha gente, y este modelo destaca por su diseño formado por dos pantallas de 4 pulgadas cada una, imitando a lo que ofrecía Nintendo con su DS. La consola cuenta con Android como sistema operativo, por lo que podremos instalar decenas de aplicaciones y juegos sin juegos. Además, cuenta con una batería de 4.000 mAh que puede ofrecer hasta 6 horas de uso. Su precio ahora mismo es de 99,99 euros.

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PowerGaming Lilith RGB

Tener una buena silla es indispensable para cualquiera que pase muchas horas frente a la pantalla de su ordenador. Este modelo de PowerGaming cuenta con un tapizado de piel sintética de alta densidad junto con una espuma moldeable para ofrecer una experiencia cómoda. Además, destaca por incorporar luces RGB personalizables, para darle un toque gaming a nuestra habitación o despacho. Cuenta con reposabarazos ajustables, reclinación entre 90º-155º y cojines tanto cervical como lumbar. Su precio es de 119,99 euros.

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Wanbo X5 Pro

Tener un proyector es algo que mucha gente desearía, y este modelo de la marca Wanbo es una opción fantástica con su precio actual. Cuenta con una resolución nativa 1080p, aunque es compatible con contenido 4K. Cuenta con un brillo de 1.100 lúmenes ANSI, por lo que ofrecerá un buen resultado incluso en habitaciones con luz directa. Además, viene con Android para poder instalar aplicaciones como Netflix directamente en el proyector. Su precio es de 289,00 euros.

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PETKIT Pura Max 2 Basic Kit

Finalmente, si a quien vas a hacerle el regalo tiene un gato en casa, este arenero automático es algo que le ahorrará mucho trabajo. Cuenta con un sistema de pulverización inteligente para eliminar tanto los residuos como los olores. Además, gracias a su sistema xSecure, que funciona mediante infrarrojos y varios sensores, se detendrá cuando detecte que nuestra mascota está acercándose o dentro del arenero. Su precio es de 309,00 euros.

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Imágenes | Creality, LOOI, Mercedes, Petkit, Powergaming, Wanbo, Anbernic

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