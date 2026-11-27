En más de una ocasión hemos dicho que el Black Friday es el momento perfecto del año para renovar dispositivos electrónicos como nuestro móvil o smartwatch. OPPO nos ha dado la razón, ya que durante sus ofertas del Black Friday ahora mismo está ofreciendo descuentos realmente atractivos tanto en su nueva serie de teléfonos, los Find X10, como en su nuevo smartwatch, el OPPO Watch 5.

OPPO Find X10 Pro Max PVP en OPPO — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La campaña de descuentos de OPPO estará disponible hasta el 2 de diciembre, con descuentos que llegan hasta el 30% dependiendo del producto. Y esto es posible gracias a que también están ofreciendo una serie de cupones exclusivos, con los que podremos ahorrarnos un poco más en cualquiera de sus dispositivos. Aunque actualmente tienen varios dispositivos en oferta, los tres más destacados que podemos encontrar en su web son los siguientes:

OPPO Find X10 Pro Max por 1.599,00 euros utilizando el cupón " ESFINDX10 ".

por 1.599,00 euros utilizando el cupón " ". OPPO Find X10 por 1.099,00 euros utilizando el cupón " ESFINDX10 ".

por 1.099,00 euros utilizando el cupón " ". OPPO Watch 5 por 119,20 euros utilizando el cupón 'ESWATCH5'.

OPPO Find X10 Pro Max

El OPPO Find X10 Pro Max es el dispositivo más top que podemos encontrar actualmente en el catálogo de la marca. Cuenta con el Mediatek Dimensity 9600 Pro, un chip que, junto con sus 12 GB de RAM, nos ofrecerá un rendimiento espectacular en cualquier tarea. OPPO también ha pensado en el almacenamiento y la batería, brindándole 512 GB y 7.150 mAh, respectivamente. Además, por si fuera poco, contamos con una configuración de triple cámara con 200 MP firmada en colaboración con Hasselblad. Utilizando el cupón 'ESFINDX10', podemos conseguirlo por 1.599,00 euros junto al OPPO Find X10 Pro Max Hasselblad Teleconverter Kit de regalo.

OPPO Find X10 Pro Max PVP en OPPO — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OPPO Find X10

En el caso de que no vayamos buscando el tope de gama de la marca, el OPPO Find X10 es un teléfono espectacular. En este caso monta el Mediatek Dimensity 9600M, que igualmente será suficiente junto con sus 12 GB de RAM para ejecutar juegos y cualquier otra aplicación. Cuenta con la misma batería de 7.150 mAh con carga rápida inalámbrica de 50 W, así como con su cámara principal de 200 MP firmada por Hasselblad. Además, es resistente al agua y tiene un tamaño más compacto. Utilizando el cupón 'ESFINDX10', podemos conseguirlo por 1.099,00 euros incluyendo también el OPPO Find X10 Hasselblad Teleconverter Kit de regalo.

OPPO Find X10 12GB + 256GB PVP en OPPO — 1.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OPPO Watch 5

Finalmente, si buscamos un buen smartwatch y que además sea económico, el OPPO Watch 5 casi no tiene rival en estos momentos. Su diseño ha sido refinado, ofreciendo un grosor de apenas 9,2 mm y un peso de apenas 25 g. Su pantalla AMOLED HD de 1,85 pulgadas es capaz de alcanzar los 3000 nits de brillo máximo, para que sea visible en cualquier circunstancia. Además, es compatible con más de 100 modos de entrenamiento, entre los que encontramos el modo OPPO UltraBurn, con el que hace un mejor seguimiento de nuestras sesiones. También nos permite leer los mensajes que recibimos, medir el sueño o la frecuencia cardiaca y mucho más. Utilizando el cupón 'ESWATCH5', podemos conseguirlo por 119,20 euros, y viene de regalo con el cargador OPPO SUPERVOOC 45W.

OPPO Watch 5 PVP en OPPO — 119,20 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | OPPO

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