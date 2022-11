Black Friday en Amazon: el teléfono más vendido estos días es Samsung, tiene una batería enorme y solo cuesta 129 euros

El Black Friday 2022 está llegando a su fin, pero las ofertas continúan. Uno de los teléfonos móviles "inteligentes" más vendidos estos días es el Samsung Galaxy M13, un modelo de gama de entrada que se puede adquirir mucho más barato con esta rebaja que lo deja a 129 euros, su precio mínimo histórico. También se puede adquirir al mismo precio en la tienda oficial de Samsung.

Comprar teléfono Samsung Galaxy M13 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 209 euros, por el Black Friday se puede adquirir en Amazon el smartphone Samsung Galaxy M13 con un descuento de 80 euros que lo deja a su precio mínimo histórico: 129 euros. Si se prefiere, se puede comprar también en la tienda oficial de Samsung al mismo precio.

El Samsung Galaxy M13 es un teléfono móvil "inteligente" de gama de entrada que destaca por su gran pantalla LCD de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+, interesante para los usuarios que consumen mucho contenido multimedia o redes sociales desde el smartphone. Esto, junto a su batería de 5000 mAh, permite una larga autonomía y entretenimiento al mismo tiempo.

El procesador que incorpora es de ocho núcleos y la memoria RAM, de 4 GB. No es un smartphone pensado para jugar ni hacer tareas relativamente pesadas, sino cosas más sencillas: redes sociales, mensajería instantánea, navegación web, correo electrónico, videojuegos ligeros, etc. Viene con 64 GB de almacenamiento interno que son ampliables hasta 1 TB por Micro SD en caso de necesitar más espacio.

Viene con triple cámara trasera: principal de 50 MP, gran angular de 5 MP y profundidad de 2 MP. También tiene una frontal de 8 MP para videollamadas y selfies. El apartado fotográfico no es uno de sus puntos fuertes, pero por su precio no se le puede pedir mucha más calidad ni comparar con terminales de gama alta. Utiliza el sistema operativo Android 12 bajo la capa de personalización One UI 4.1, integra lector de huellas dactilares en el lateral, Wi-Fi 5, 4G, Bluetooth 5.0, NFC y USB-C.

