Hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, es el Black Friday. Una edición que se antoja más importante que nunca en el terreno del hardware, tras meses y meses de precios que no han dejado de subir sin descanso en equipos y componentes.

COOLPC PBMSI II PVP en Coolmod — 1.399,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Y aunque no hay demasiadas ofertas interesantes en memorias RAM o tarjetas gráficas, que estos días marcan precios bastante altos, sí encontramos algunos chollos en procesadores, SSD e incluso un pack con el que renovar medio setup de golpe gastando menos de lo que cuestan muchas GPU:

Intel Core Ultra 7 270K por 279,90 euros, mínimo histórico para esta CPU reciente de Intel

por 279,90 euros, mínimo histórico para esta CPU reciente de Intel AMD Ryzen 7 9800X3D por 375,99 euros, también precio más bajo para una de las mejores CPU para jugar

por 375,99 euros, también precio más bajo para una de las mejores CPU para jugar Placa base Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi por 204,99 euros, con cientos de euros de descuento de su precio habitual estas semanas (y también a mínimo)

por 204,99 euros, con cientos de euros de descuento de su precio habitual estas semanas (y también a mínimo) SSD Kioxia Exceria Basic 1TB por 149,95 euros, muy buen precio a día de hoy, teniendo en cuenta el contexto actual

por 149,95 euros, muy buen precio a día de hoy, teniendo en cuenta el contexto actual Pack CoolPC PBMSI II por 1.399,95 euros, una de las mejores ofertas en hardware del Black Friday 2026

Intel Core Ultra 7 270K

Por los 279,90 euros que cuesta ahora, si contamos con una placa base compatible y memoria RAM DDR5, es uno de los procesadores con mejor relación calidad precio de Intel (y de los más recientes) que podemos comprar este Black Friday. Con 8 núcleos de rendimiento y 16 de eficiencia (para tareas pesadas y ligeras, respectivamente), unas frecuencias máximas de 5,5 GHz y gráficos integrados. Completísimo para costar menos de 300 euros.

AMD Ryzen 7 9800X3D

También en el terreno de los procesadores y de nuevo a precio mínimo, si buscamos una CPU con pensamiento de actualizar un PC gaming y, de paso, ganar FPS, entonces el AMD Ryzen 7 9800X3D (ahora por 375,99 euros) es una compra genial. Con 8 núcleos y 16 hilos, frecuencias que superan los 5,2 GHz y, sobre todo, su tecnología exclusiva AMD 3D V-Cache, supone un salto bestial de rendimiento en videojuegos frente a modelos no X3D.

Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi

Ahora por 204,99 euros, más barata que nunca en Amazon y con unos 200 euros de ahorro respecto a lo que ha venido costando en días anteriores, la Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi es una excelente opción de compra si buscamos una placa base muy completa con la que dar el salto a AM5 en AMD y memoria RAM DDR5. Un genial complemento para el anterior Ryzen 7.

Kioxia Exceria Basic 1TB

Ampliar capacidad mediante SSD este 2026 no es nada barato, sobre todo si buscamos 2 TB o más. Sin embargo, entre los modelos con 1 TB de capacidad encontramos este Kioxia Exceria Basic a unos 149,95 euros que lo convierten en un buen modo de capear el temporal de precios por las nubes. No es el chollo del siglo en SSD pero sí una oferta bastante buena actualmente, comparando con lo que cuestan muchos otros SSD.

Pack CoolPC PBMSI II

Finalmente, una de las mejores ofertas en hardware de este Black Friday está en Coolmod. La formada por este pack de PC gaming más monitor a un precio total de 1.399,95 euros. Y es que, por mucho menos de lo que cuestan algunas tarjetas gráficas de gama alta, nos llevamos un equipo con RTX 5060 Ti 8 GB, el Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD al completo. Con Windows 11 Pro, además. Y un monitor MSI Quad HD de 27 pulgadas y 200 Hz de regalo.

COOLPC PBMSI II PVP en Coolmod — 1.399,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | AMD, Intel, Asus, MSI, Coolmod, Kioxia, Ruijia Wang en Unsplash

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