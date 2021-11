Black Friday 2021: 23 gadgets recomendados por menos de 50 euros en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés y más

Estamos en pleno Black Friday, el día de las ofertas. Si estás buscando alguna idea que cueste menos de 50 euros para un regalo o, por qué no, para darte un capricho pre-navideño, he aquí una selección de productos recomendados de diferentes tiendas. Vamos a ello.

Huawei WiFi AX3

Si quieres darle un puntito de potencia a la red WiFi de tu casa y dar el salto al WiFi 6, este router de Huawei es un excelente punto de partida. La señal llega más lejos, soporta hasta 128 dispositivos y la configuración es extremadamente sencilla. Lo tienes a 39,99 euros.

Cepillo de dientes conectado Oclean Z1

Otro regalo interesante y asequible es el Oclean Z1. Es un cepillo de dientes conectado con 40.000 VPM y detección de zonas ciegas inteligente. Por si fuera poco, tiene carga rápida y 32 niveles de frecuencia para mejorar la precisión del cepillado. Un regalo interesante por 39,99 euros.

Apple AirTag

¿Eres de los que suele perder la cartera, las llaves o esos objetos pequeños que de vez en cuando nos dejan con la sangre helada? Pues los AirTags de Apple son ideales para evitarlo. Normalmente cuestan 35 euros, pero están rebajados a 27,99 euros. Eso sí, el envío se hace en uno o dos meses (se ve que han volado).

Collar GPS para la mascota

Y hablando de tener todo localizado, este collar para perros tienen chip GPS integrado y permite que podamos acceder en cualquier momento a la ubicación de nuestro peludo. Es más, podemos incluso definir vallas virtuales para recibir una notificación cuando la mascota salga de determinado sitio. Una ganga por 29,99 euros.

TP-Link UB400 Nano

Quizá no sea el regalo / producto más elegante, pero es útil hasta decir basta. Casi cualquier ordenador de sobremesa carece de conectividad Bluetooth, por lo que no podemos usar este tipo de auriculares con nuestra torre. Pues por 7,99 euros te puedes llevar este adaptador con Bluetooth 4.0 para ponerle remedio.

Ozone Tactical Mini

Una de las claves de un buen setup gaming es que haya espacio. Si carecemos de él, nada como un buen teclado 60%. Uno recomendable y bastante bueno es el Ozone Tactical Mini, que es completamente mecánico, tiene RGB y layout español. Está rebajado a 42,89 euros.

Razer Kraken X

Si estamos buscando unos auriculares decentes para jugar, los Razer Kraken X son una muy buena opción. Funcionan con PC y consolas, sin ligeros, tienen unos drivers enormes de 40 mm, sonido envolvente 7.1 y un precio de derribo: 29,98 euros.

Logitech G502 Hero

Siguiendo con los periféricos, un ratón gaming muy popular en el mundillo de los videojuegos es el 502 Hero de Logitech. No solo tiene una estética de lo más top, sino que tiene 25.600 DPI, un sensor Hero 25K de precisión, 11 botones programables y un precio muy jugoso: 36,99 euros, 53 euros menos que su precio convencional.

Logitech G432

Y hablando de Logitech, también están rebajados sus Logitech G432, unos auriculares sobresalientes en todos los aspectos. Tienen sonido 7.1, compatibilidad con DTS Headphone X y drivers de 50 mm, además de micrófono incorporado. Un cañón de auriculares que están rebajados a 36,99 euros.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Cambiando de tercio tenemos la Xiaomi Mi Smart Band 6. Es el wearable por antonomasia de Xiaomi, una pulsera cuantificadora completa, versátil, sencilla y, sobre todo, barata. Ya es barata de por sí, pero es que ahora está rebajada a 30,90 euros.

Amazon Echo Auto

Otro regalo original, sobre todo para conductores cuyos coches no tienen pantalla ni sistemas inteligentes como Apple CarPlay o Android Auto, es Echo Auto. Se trata de un pequeño dispositivo con Alexa que nos permite recibir indicaciones en carretera, poner música y, realmente, hacer todo lo que permite Alexa. Una opción top que se puede conseguir por 39,99 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Si tenemos una tele "tonta" o, en su defecto, una smart TV cuyo sistema operativo no nos convence, pocas pocas dan una mejor experiencia que un Amazon Fire TV Stick 4K Max. No solo es compatible con los principales formatos HDR y Dolby Atmos, sino que se conecta mediante WiFi 6. Una ganga a 38,99 euros.

Amazon Echo Dot 4ª Generación

Sin lugar a dudas, el Black Friday es un momento sensacional para convertir nuestra casa en un hogar inteligente. Para empezar, lo primero es un altavoz con un asistente virtual y uno de los mejores es el Amazon Echo Dot de 4ª Generación. Se escucha de miedo, es bonito y, por supuesto, tiene Alexa. Tiene una suculenta rebaja de 30 euros, por lo que lo podemos conseguir por 29,99 euros.

Philips Hue con interruptor

Ninguna casa conectada sin su correspondiente iluminación inteligente, eso es así. Philips Hue es una de las marcas más reputadas en este sentido y es posible conseguir un pack con bombilla multicolor (rosca E27) e interruptor por 36,99 euros. Un chollazo como la copa de un pino, porque normalmente el pack cuesta 36,99 euros.

WD Blue SN550

Si tienes un PC y quieres darle una dosis extra de potencia y velocidad, nada como un buen NVMe SSD M.2. Por 42,99 euros puedes hacerte con el WD Blue SN550 de 500 GB, que tiene hasta 2.400 MB/s de velocidad y una vida útil de hasta 600 TBW. Nada mal.

Tile Mate (2022)

Si hay una marca especializada en localizaciones de objetos es Tile. Con este pequeño accesorio podremos encontrar objetos perdidos, como las llaves de casa, del coche o una mochila. Si está dentro del alcance Bluetooth, unos 60 metros, podrás encontrarlo. El modelo Tile Mate está rebajado a 17,50 euros.

Cargador inalámbrico doble Belkin

Pocas cosas son más prácticas que tener un cargador inalámbrico. Bueno, sí, hay una: un cargador inalámbrico doble. Eso es lo que nos ofrece este modelo de Belkin, dos slots para cargar dos móviles o un móvil y unos auriculares, por ejemplo. Tiene 15W de potencia y un suculento precio de 39,99 euros.

Enchufe inteligente de Xiaomi

Otro dispositivo muy interesante para hacer de nuestra casa un hogar inteligente es un enchufe. En MediaMarkt tienes el de Xiaomi por 8,99 euros, una generosa rebaja teniendo en cuenta que suele costar 14,99 euros. Para no pensárselo.

Toshiba Canvio Basics de 1 TB

Nunca está de más tener un disco duro externo para nuestras copias de seguridad o archivos importantes. Si quieres uno de 1 TB (ojo, que 1 TB son muchos gigas de capacidad), por 45 euros te puedes llevar el Toshiba Canvio Basics. Enchufar y usar, no tiene más.

Realme Buds Air 2

Otros auriculares baratos, con buen rendimiento y hasta con cancelación de ruido son los Realme Buds Air 2. Tienen un driver de diez milímetros, potenciador de graves, resistencia IPX5 y un precio rebajado a 35 euros. Muy buena opción.

Xiaomi Mi Watch Lite

¿Quieres un reloj inteligente, pero sin gastar de más? Pues el Xiaomi Mi Watch Lite es una buena alternativa. Es muy fácil de usar, mide la frecuencia cardíaca y el sueño y tiene 11 modos deportivos. Y si quieres usarlo bajo el agua, sin problema: tiene resistencia 5 ATM. ¿Su precio? 38,95 euros.

Cecotec ReadyWarm 8400 Bladeless Connected

¿Alguna vez te habías imaginado tener el calefactor de casa conectado al móvil? Pues sí, the future is now, como se suele decir. El Cecotec ReadyWarm 8400 Bladeless Connected tiene 1.500W de potencia, no tiene aspas y se puede programar. Un dispositivo muy útil que puede ser tuyo por 46,67 euros.

Todas las temporadas de 'Friends'

Y terminamos con algo que no es un gadget como tal, pero las cosas como son, es una idea top. Por 45,98 euros te puedes llevar todas las temporadas de 'Friends' en Blu-Ray. Una de las mejores series de la historia, con 236 episodios. Imprescindible.

