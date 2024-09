Asus tiene este monitor 4K perfecto para jugar y también para trabajar. Alcanza los 160 Hz y ahora recupera su mejor precio

Si pasamos largas sesiones frente al ordenador, ya sea porque jugamos, trabajamos o ambas cosas, lo ideal es contar con el mejor monitor que nuestro bolsillo se pueda permitir. Porque una mala elección puede dar al traste con nuestra experiencia de uso y esto es algo que no queremos. Y si andamos tras la pista de un buen modelo, este Asus vuelve a costar 549 euros en Amazon.

Sus especificaciones lo hacen ideal para trabajar y jugar

Con un PVP que ronda los 1.000 euros y ahora prácticamente a mitad de precio, el Asus ROG Swift en su variante PG27UQR se acaba de desplomar de nuevo hasta su precio mínimo histórico, de tan sólo 549 euros. Un gasto a tener en cuenta igualmente, sobre todo si lo comparamos con muchos otros modelos, pero más que interesante si tenemos en cuenta todo lo que ofrece.

Estamos, principalmente, ante una pantalla con una genial nitidez y una gran densidad de píxeles por pulgada gracias a la combinación de sus 27 pulgadas con su resolución 3840 x 2160p. Esto se traduce en una gran experiencia mientras trabajamos con él, pero también mientras jugamos. Eso sí, para esto último necesitamos un equipo potente que sea capaz de mover los juegos a 4K.

Siguiendo en el terreno gaming, con este monitor no tendremos problemas para disfrutar de altas tasas de FPS, gracias a su frecuencia de actualización de 160 Hz y su bajo tiempo de respuesta: 1 milisegundo grey to grey. Además, es compatible con la tecnología de VRR NVIDIA G-Sync, no tan habitual como la más extendida de AMD.

Y terminan de poner la guinda a este pastel la compatibilidad con HDR 600, una tecnología Fast IPS para el panel (que supone unos geniales colores y ángulos de visión) y un diseño ergonómico que permite ajustarlo en giro, inclinación y altura. Algo fundamental si queremos combinarlo con otros monitores para crear un setup multipantalla.

