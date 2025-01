'Arcane' regresa con una nueva novela en tapa dura basada en uno de los mejores personajes de la serie de Netflix

'Arcane' se ha convertido en una de las series más importantes para Netflix. La primera temporada se convirtió en todo un éxito, y para la segunda la plataforma gastó una millonada por cada uno de los episodios. No hace falta decir que, pese a que la segunda temporada no logró causar el mismo impacto, sobre todo en cuanto a narrativa, se ha celebrado mucho el que podamos contar en el futuro con algún que otro spin-off que explorarán las historias de otros personajes de League of Legends.

'Welcome to Noxus', una cinemática de 'League of Legends', sirve como una especie de pequeña precuela y también ha contado con la colaboración de Fortiche, que se encargó de la animación para las dos temporadas de 'Arcane', y desde ya mismo se puede reservar la novela que explicará, o contará, la historia de un personaje muy importante de la serie de Netflix, sobre todo de la segunda temporada: Ambessa Medarda. Bajo el título de 'Ambessa. Elegida del lobo: Una novela de League of Legends: Arcane', la novela ya se puede reservar por un precio de 23,70 euros en El Corte Inglés.

Una novela basada en 'League of Legends'

Es interesante que poco después de estrenarse la segunda temporada, anunciando además una serie de secuelas que irían llegando con el paso del tiempo, ya sepamos en cierto modo qué podremos ver a continuación. En esta ocasión, se ha optado por conocer un poco más a un dúo de personajes que ha sido muy relevante para la serie de Netflix. Quizás podamos conocer del todo el pasado de la familia Medarda, aunque según se menciona en la sinopsis tiene pinta que la historia se centrará más en el futuro inmediato tras el último capítulo de la segunda temporada de 'Arcane', aunque eso no implica que se den ciertas pinceladas a la historia previa del personaje.

Y... no parece una mala idea que la nueva cinemática se centre en Mel Medarda y la novela en Ambessa Medarda. Son dos personajes que pueden dar mucho juego en diferentes formatos. La novela explicará el ascenso de poder de la matriarca frente a su primo y antiguo confidente Ta'Fik, por lo que se librará una gran guerra en Noxus, uno de los imperios más importantes dentro del lore de 'League of Legends'.

Por otro lado, 'Ambessa. Elegida del lobo: Una novela de League of Legends: Arcane' será una novela en tapa dura de 448 páginas que llegará a las tiendas el próximo 20 de marzo. La autora es C.L. Clark y, aunque se puede comprar la novela en versión original, también llegará a las tiendas traducida al castellano de la mano de la editorial Montena.

