La celebración del Black Friday ya está llegando a su punto álgido, a pesar de que el auténtico viernes negro será el próximo 27 de noviembre. Sin embargo, prácticamente todas las marcas llevan varias semanas con descuentos, como por ejemplo ocurre con AEG y su Black November. Gracias a él, podemos encontrar electrodomésticos y dispositivos para el hogar a precios muy atractivos.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8.0 kg Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 347,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

A pesar de llevar prácticamente activa desde el principio de mes, podremos seguir aprovechando sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre. Hasta ese momento, podremos encontrar descuentos de hasta un 60% en todo tipo de electrodomésticos, especialmente si hacemos uso del código 'AEGXATAKA15'. Además, nos lo enviarán gratis a casa por pedidos superiores a 30 euros en un plazo de 48/72 horas, incluyendo incluso la retirada de nuestro viejo electrodoméstico.

Aunque hay muchas opciones a precios interesantes, hemos hecho una selección de los seis que nos han parecido más interesantes:

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense por 347,65 euros, con 8 kg de capacidad y eficiencia energética A.

por 347,65 euros, con 8 kg de capacidad y eficiencia energética A. Horno multifunción Serie 5000 por 375,15 euros, un electrodoméstico con sonda térmica y limpieza pirolítica.

por 375,15 euros, un electrodoméstico con sonda térmica y limpieza pirolítica. Placa de inducción Serie 5000 por 254,15 euros, con cuatro zonas de cocinado.

por 254,15 euros, con cuatro zonas de cocinado. Máquina de café espresso por 237,15 euros, con vaporizador manual y molinillo integrado.

por 237,15 euros, con vaporizador manual y molinillo integrado. Aspiradora sin cable 6000 por 118,15 euros, fácil de manejar y con 40 minutos de autonomía.

por 118,15 euros, fácil de manejar y con 40 minutos de autonomía. Lavavajillas Serie 6000 por 395,25 euros, con 8 programas diferentes y un sistema para proteger la cristalería.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense

Si estamos buscando una lavadora nueva, este modelo de instalación libre de la Serie 6000 es una gran opción para casas con hasta 3 o 4 personas. Cuenta con una capacidad de 8 kg y es capaz de llegar hasta las 1.600 RPM, lo que permitirá que la ropa salga prácticamente seca. Además, incluye funciones como Antu-Allergy, para eliminar las bacterias y virus de nuestra ropa. Usando el cupón 'AEGXATAKA15', su precio se queda en 347,65 euros.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8.0 kg Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 347,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Placa de inducción Serie 5000

En el caso de que estemos pensando en renovar nuestra cocina, contar con una placa de inducción es la mejor opción posible. La Serie 5000 de AEG es una opción muy interesante, ya que cuenta con 4 zonas de cocinado con las que podremos llevar a cabo diferentes recetas al mismo tiempo. Es bastante más eficiente que otros modelos, además de contar con una amplia cantidad de funciones. Ahora mismo está disponible por 254,15 euros con el código 'AEGXATAKA15'.

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 254,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Máquina de café espresso

Si somos amantes del café, tener una buena cafetera en casa es imprescindible. Si además queremos hacer nosotros mismos nuestro propio café, este modelo es fantástico. Cuenta con un molinillo integrado con el que podemos moler el café al tamaño ideal para posteriormente meterlo en el cabezal. Permite preparar hasta dos tazas al mismo tiempo, cuenta con un control muy intuitivo y con espumador manual. En estos momentos se queda por 237,15 euros usando el código de descuento 'AEGXATAKA15'.

Máquina de café espresso con tecnología avanzada de molido, 2200 W de potencia y 20 bares de presión Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 237,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aspiradora sin cable 6000

Los aspiradores verticales se han vuelto unos imprescindibles en cualquier casa, y este modelo de la Serie 6000 cuenta con una relación calidad-precio bastante interesante. Ofrece una potencia de succión fantástica, así como compatibilidad con todos los suelos, permitiendo utilizarla incluso en alfombras. Además, cuenta con una autonomía de hasta 40 minutos, así como con luz LED para ver la suciedad. Con el código 'AEGXATAKA15', se queda en 118,15 euros.

Aspiradora sin cable 6000 de 40 min de autonomía Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 118,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lavavajillas Serie 6000

Mantener nuestra vajilla bien limpia es algo indispensable, y para ello no hay mejor acompañante que un buen lavavajillas. Este modelo de la Serie 6000 cuenta con un tamaño de 60 cm, un tamaño recomendado para más de dos personas. Incluye 8 programas diferentes de lavado, que podemos controlar a través de un panel muy intuitivo. Además, cuenta con varillas antideslizantes para evitar posibles daños. Ahora mismo cuesta 395,25 euros si utilizamos el código 'AEGXATAKA15'.

Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SmartSelect para 13 cubiertos Hoy en AEG (con cupón de descuento) — 395,25 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Horno multifunción Serie 5000

Finalmente, el horno es uno de esos electrodomésticos que los cocinitas consideran indispensables, y este modelo multifunción Serie 5000 es una opción fantástica. Cuenta con una capacidad de 71 litros, además de con varios modos de cocinado, entre los que se incluye añadir vapor al principio del cocinado. También cuenta con una sonda térmica que nos permitirá medir la temperatura interna de los alimentos. Si utilizamos el cupón 'AEGXATAKA15', cuesta 375,15 euros.

Horno multifunción Serie 5000 SurroundCook con SteamBake con Display LED Explore Hoy en AEG — 375,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | AEG

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