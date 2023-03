Antes de las Ofertas de Primavera de Amazon los mejores precios en teléfonos, portátiles y más están en nuestro Cazando Gangas

A las puertas de las campaña de Ofertas de Primavera de Amazon, este fin de semana nos llega cargado de buenos precios en montones de artículos con todas las tiendas compitiendo por tener la mejor ganga. Para que no te pierdas ninguna, te hemos preparado nuestra selección de los viernes: estamos ¡Cazando Gangas!

Televisión y sonido

Samsung QE55QN95B

Si buscas un televisor de gama alta a un precio contenido, puedes encontrarlo si miras entre los modelos del año pasado. Por ejemplo, en la web de la marca, tienes la, la Samsung QE55QN95B con un descuentazo, que la deja en 1.499 euros en lugar de los 2.449 euros oficiales pero si además aplicamos el cupón NEO4K-150 se nos queda en sólo 1.349 euros, con lo que nos ahorramos 1.100 euros.

Este modelo aún sin relevo, cuenta con un panel NEO-QLED 4K (Mini LED) a 120 Hz con compatibilidad con HDR10+ y HLG. En sonido, son 70 W de potencia los que ofrece, con Dolby Atmos. Además, es el modelo perfecto para disfrutar del cine y de los videojuegos, gracias a su compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro y a los 4 puertos HDMI 2.1 con los que sacaremos todo el partido a los gráficos de última generación de las consolas más modernas.

LG OLED55C26LD

Podemos también hacernos con una smart TV con panel OLED de 55 pulgadas como la LG OLED55C26LD, con un 28% de descuento, equivalente a 570 euros de rebaja, con el que pasa de 1,999 a 1.429 euros en lugar de los 1.999, habituales. Además, lleva un cheque de regalo de 100 euros.

Es un modelo con diseño premium, sin marcos que nos ofrece un panel de 55 pulgadas 4K, compatible con HDR10 Pro y HLG, sonido Dolby Atmos con 20 W de potencia o 4 puertos HDMI 2.1 más 3 puertos USB.

Samsung 55AU7095





Casi a precio mínimo, si estamos buscando una smart TV más económica, podemos optar por la Samsung 55AU7095, de la gama Crystal UHD 2022 de la marca, con 55 pulgadas, por sólo 413 euros en Amazon. Lleva una rebaja de unos 34 euros desde los 447 anteriores.

Cuenta con un panel LED VA con retroiluminación Edge LED con resolución 4K, compatible con HDR10 y HDR10+, además de con sonido Dolby Digital con 20 W de potencia, y con Tizen como sistema operativo. Lleva sólo dos puertos HDMI y un único puerto USB, aunque éste permite reproducir y grabar contenidos.

Samsung Crystal UHD 2022 55AU7095 - Smart TV de 55", 4K UHD, HDR 10, Procesador Crystal 4K, Q-Symphony, Sonido Inteligente y Compatible con Alexa Hoy en Amazon por 413,99€

LG S40Q

Si es una barra de sonido lo que quieres añadir a tu equipo de salón, puedes aprovechar las ofertas de este fin de semana en El Corte Inglés, que nos dejan la básica LG SQ40 por 189 euros en lugar de los 249 euros habituales, ahorrándonos por tanto 60 euros en su compra.

Esta barra ofrece sonido Dolby DIgital 2.1 con 3000 W de potencia total y cuenta con mando a distancia y 2 conectores HDMI, uno de entrada y otro de salida, Bluetooth 4.1 o entrada óptica.

AirPods (2ª generación)

Si estamos buscando un buen precio para los AirPods de Apple, los de 2ª generación con carga por cable, los podemos encontrar al mejor de hace mucho tiempo en El Corte Inglés, (conoferta igualada en Amazon. Los tenemos por 109 euros, con 50 euros de descuento.

Estos auriculares true wireless son unos verdaderos superventas y ofrecen una excelente relación calidad precio, hasta 24 horas de autonomía, control táctil, y el sistema de conexión más transparente posible si los usamos con un iPhone o algún dispositivo de Apple, aunque también son compatibles con Android.

Smartphones, smartwatches y accesorios

OnePlus Nord 2 5G

Para hacernos con un smartphone Android con una rebaja más que interesante, podemos optar por un OnePlus Nord 2 5G que se adelanta a las Ofertas de Primavera con un precio de 359 euros. Baja desde los 499,99, por lo que nos ahorramos unos 140,99 euros en su compra.

Este modelo lleva una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,43 pulgadas, y monta un procesador Dimensity 1200-AI de MediaTek con modem 5G. Además, es la versión más potente, que cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por otro lado, lleva batería de 4500 mAh y cámara principal triple con sensor Sony de 50 Mp.

OnePlus Nord 2 5G con 12GB RAM y 256GB de memoria con Cámara triple y 65W Warp Charge - 2 años de garantía - Grey Sierra Hoy en Amazon por 359,00€ PVP en Fnac 647,84€

Samsung Galaxy S22 256GB

Un potente smartphone del año pasado como el Galaxy S22 de Samsung se puede comprar a buen precio en la web de la marca y en la versión de almacenamiento medio, con 256 GB. Concretamente, usando el cupón DESCUENTO5, nos lo podemos llevar ahora mismo por 654,55 euros en lugar de los 689 a los que está ya rebajado.

El Samsung Galaxy S22 5G nos ofrece una pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD, un procesador Exynos 2200 con modem 5G y8 GB de RAM. En su apartado fotográfico cuenta con una triple cámara con un sensor principal de 50 Mp más un gran angular de 12 Mp y un sensor de 10 Mp para la lente telefoto. Mientras, en su parte frontal encontramos otra cámara con 10 Mp. Su batería es de 3.700 mAh y ofrece carga rápida a 25W.

Amazfit GTR 2

Aprovechando el cupón de descuento disponible en Amazon, podemos hacernos con la versión 2022 de un interesante reloj inteligente como el Amazfit GTR 2, Aplicándolo, se nos queda en sólo 90,90 euros, con 30 euros de rebaja sobre los 129,90 habituales.

Este smartwatch es un modelo muy completo, con forma redonda, que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas Always on, y destaca por su autonomía de hasta 14 días en un uso normal. Nos ofrece seguimiento de la actividad física con sensores cardiaco y de oxígeno en sangre incluidos aunque no GPS.

[2022 New versión] Amazfit GTR 2 Smartwatch con llamada Bluetooth 90 + Modos Deportivos Rastreador de Actividad Frecuencia Cardíaca Monitor SpO2 Almacenamiento de Música 3 GB Alexa incorporado PVP en Amazon (con cupón) 99,90€ PVP en PcComponentes 123,44€

Portátiles, gaming e informática

Acer Nitro 5 AN515-58

Si buscas un portátil gaming potente a un precio muy ajustado, este Acer Nitro 5 AN515-58 que Amazon te deja por 899 euros con 440 euros de descuento sobre los 1.339 anteriores, puede ser una excelente compra.

Porque hablamos de un equipo con pantalla Full HD de 15 pulgadas a 144 Hz, que viene configurado con un procesador Intel Core i7-12700H de última generación, una gráfica NVIDIA RTX3050Ti con 4GB de memoria dedicada, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 1 TB de capacidad: sólo se le puede poner la pega de venir sin sistema operativo.

Acer Nitro 5 AN515-58 - Ordenador Portátil Gaming 15.6" Full HD IPS 144Hz (Intel Core i7-12700H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3050Ti, Sin sistema operativo) Color Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 899,00€

Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

Si buscamos un nuevo equipo de trabajo y queremos algo potente, en Amazon, antes de las Ofertas de Primavera, nos dejan el Lenovo IdeaPad 115ALC7 de séptima generación por 649 euros con un descuento de 180 euros sobre los habituales 829 euros.

Este ordenador nos ofrece una pantalla de 15 pulgadas con resolución Full HD, viene con Windows 11 Home y monta un procesador Ryzen 7 5700U ocn gráfica integrada Radeon Graphics más 16 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (AMD Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home) Azul - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 649,00€ PVP en PcComponentes 809,01€

Samsung S27BM500

Si buscamos un monitor para nuestro PC que nos sirva para algo más que trabajar, en el adelanto a las Ofertas de Primavera de Amazon, tenemos el Samsung M5 S27BM500, rebajado a 159 euros en lugar de los 279 habituales y oficiales. Son 100 euros de descuento que lo ponen a su precio más bajo hasta la fecha.

Este monitor nos ofrece un panel VA de 27 pulgadas y resolución Full HD a 60 Hz, con tecnología FlickerFree, ofrece un tiempo de respuesta de 4 ms y un brillo de 250 cd/m2 y pone a nuestra disposición el sistema operativo Tizen y la conectividad WiFi y Bluetooth, con los que sumar apps y streaming de contenidos a todas las funciones habituales en un monitor para PC. Lleva además mando a distancia y altavoces incorporados.

Xbox Series S + Resident Evil 4

Si aún no tienes una Xbox Series S y estás deseando jugar al remake de Resident Evil 4 este es tu pack. PcComponentes lo tiene por 329,98 euros con envío gratuito incluido y en Amazon lo puedes encontrar por sólo un céntimo más.

Con él tendrás el juego del momento y la versión digital de la consola de última generación de Microsoft, con 512 GB de capacidad y un mando incluido.

Mando Xbox

Atencón al mando de la Xbox si estás buscando un controlador extra o renovar uno que esté un poco estropeado: en MediaMarkt lo tienen al precio más bajo hasta la fecha, y en Amazon lo igualan, dejándolo a los mismos 39,99 euros, tanto en blanco como en negro. Son 20 euros de ahorro frente a los 59,99 habituales.

El mando de la consola de Microsoft nos puede venir bien si nos gusta jugar en compañía o tener siempre un mando de reserva con las pilas cargadas.

Hogar y otros

Cosori CS158-AF

Para equipar tu cocina con una freidora de aire tienes ahora una buena oferta para la versión conectada de la superventas de Cosori, la CS158-AF. Marcando el cupón de descuento disponible, nos la podremos llevar por 139,99 euros, en lugar de los 159,99 euros habituales.

Este modelo nos ofrece 5,5 litros de capacidad, 1700 W de potencia, temperaturas entre los 70 y los 205º, control táctil digital y 11 programas preconfigurados y como decimos, cuenta con conectividad WiFi, con lo que podremos controlarla desde nuestro smartphone o aprovechar las recetas que podemos encontrar en la app.

Flexispot EF1 Set

Antes de las Ofertas de Primavera también nos podemos equipar con el escritorio elevable Flexispot EF1 Set, para el que también encontramos un cupón de descuento de 60 euros. Marcándolo, podremos llevárnoslo por 429,99 euros en lugar de los 489,99 habituales.

Viene con tablero en negro, de 160x80 cm, ofrece alturas de entre 71 y 121 cm y cuenta con cuatro memorias para guardar las alturas que más nos gusten o para varios miembros de la familia diferentes.

FLEXISPOT EF1 Set - Escritorio Elevable Eléctrico con Tablero Entero(Negro,160X80cm)|Standing Desk Estánder, Regulable en Altura 71-121cm|con 4 Opciones de Memoria Inteligente para Oficina y Hogar PVP en Amazon (con cupón) 429,99€

Xiaomi Mi Camera 2K

Equipar nuestro hogar con una (o más) cámara de vigilancia ahora que están cerca las vacaciones siempre puede ser una buena idea. Sobre todo si aprovechamos el precio de la Xiaomi Mi Camera 2K, que en Amazon se puede encontrar por sólo 19,99 euros en lugar de los 33,99 habituales: nos ahorraremos 14 euros en su compra.

Esta cámara nos ofrece resolución 2K, visión nocturna y de 180º, audio bidireccional y soporte magnético, para colocarla fácilmente en superficies metálicas.

Más ofertas

Samsung, LG, Apple, OnePlus, Amazfit, Acer, Lenovo, Microsoft, Cosori, Flexispot, Xiaomi

