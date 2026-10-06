Amazon pone a precio de liquidación esta tele OLED Samsung con 65 pulgadas que es ideal para cine y videojuegos

Los televisores OLED son fantásticos para ver cine en casa, pero la gran mayoría de ellos tienen algo en común: son caros, especialmente de 65 pulgadas para arriba. Esta Fiesta de Ofertas Prime de Amazon nos ha traído una excepción protagonizada por el S93D de Samsung: ha caído hasta los 999 euros, su nuevo precio mínimo histórico.

Samsung TV OLED 8K 2024 65S93D Smart TV de 65" con Más Brillo y Contraste, un Sonido de Cine con Q-Symphony, el Mejor Smart TV y GANA Todas Las partidas con Motion Xcelerator 144 Hz, Carbon Silver Con Amazon Prime — 999,00 € Acaba en 1 días 4 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor ideal para ver pelis, pero también para jugar

Esta versión del televisor, que tiene 65 pulgadas de diagonal, es ideal para salones de tamaño mediano o grande. Su precio ha estado situado los últimos meses entre los 1.600 y los 1.400 euros, por lo que ahora mismo tenemos una gran oportunidad para hacernos con él. Es cierto que Samsung ya tiene nuevos televisores OLED, pero tienen precios muy superiores.

Este televisor OLED de Samsung nos va a ofrecer un negro puro y un contraste sobresaliente, así como colores precisos y vivos. Son muy recomendables para ver cine y series, aunque también van genial para ver partidos de fútbol y, claro está, para jugar a videojuegos. De hecho, este S93D tiene varios puertos HDMI 2.1 y su tasa de refresco llega hasta los 144 Hz, por lo que es ideal para acompañar una PlayStation 5 o una Xbox Series X.

A todo lo anterior hay que sumarle que es compatible con HDR10+ (no con Dolby Vision) y que tiene 60 W de potencia de sonido. Si preferimos acompañar este televisor con una barra de sonido, tenemos la opción de comprar una de Samsung y utilizar la tecnología Q-Symphony, que sincroniza los altavoces de la tele con la barra para ofrecer así un sonido más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del s93d de samsung ✅ LO MEJOR Mínimo histórico: Es lo más barato que hemos visto esta versión de 65 pulgadas de este televisor de Samsung.

Es lo más barato que hemos visto esta versión de 65 pulgadas de este televisor de Samsung. Panel OLED: Esta tecnología ofrece un color negro puro, contraste sobresaliente y colores vivos.

Esta tecnología ofrece un color negro puro, contraste sobresaliente y colores vivos. Llega hasta 144 Hz: Su tasa de refresco puede llegar hasta los 144 Hz, lo que, sumado a sus puertos HDMI 2.1, hacen que sea un televisor ideal para videojuegos. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision: Solo es compatible con HDR10+, por lo que no ofrece soporte para Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 65 pulgadas con tecnología OLED para ver cine en casa o para jugar a videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que también sea compatible con Dolby Vision o quieres esperar a que uno de los modelos de 2026 baje de precio.

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Imágenes | Samsung

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