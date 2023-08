Ofertón en este timbre inteligente con cámara y audio bidireccional que te permite atender visitas desde la distancia

¿Alguna vez has estado esperando un paquete y no has podido recogerlo porque te ha pillado fuera de casa? En ese caso, contar con un videotimbre como el Blink Video Doorbell puede ser la solución acertada para responder a cada visita sin necesidad de estar en el hogar y ahora en Amazon lo puedes encontrar con un descuentazo por 36,39 euros.

El precio recomendado y habitual de este dispositivo de la marca Blink es de 69,99 euros en Amazon, aunque ahora lo puedes encontrar con un descuento de 33 euros que lo deja a uno de sus precios más bajos, pues tiene un coste de 36,39 euros. Además, podrás disfrutar de un envío gratuito si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes.

El Blink Video Doorbell es un videotimbre para el hogar que cuenta con una cámara que emite imágenes a una resolución Full HD (1080p) y un audio bidireccional para contestar al timbre a través de este dispositivo. Asimismo, incluye una visión por infrarrojos para ver durante la noche.

Por otro lado, si lo vinculamos con nuestro smartphone a través de la aplicación Blink, podremos ver lo que capta la cámara en tiempo real y recibir notificaciones cuando alguien está esperando en la puerta o detecta algún tipo de movimiento, lo cual ayuda a aumentar la seguridad de nuestro hogar y a mantener conversaciones con nuestra visita sin necesidad de estar en casa.

Otra característica a tener en cuenta es que dispone de una protección IP53 para resistir a la intemperie, llegando a soportar una temperatura mínima de -20 ºC y máxima de 45 °C. También se acompaña de una conectividad WiFi 2,4 GHz y es compatible con Alexa para un control más inteligente.

Y en cuanto a su instalación, permite conectarse al cableado ya existente de nuestro anterior timbre y no es necesario conectarlo a la corriente, pues funciona con dos pilas de litio AA. Igualmente, cuando está conectado por cable o vinculado con un Blink Sync Module 2, su autonomía puede ser de hasta dos años.

