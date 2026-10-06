Amazon agota temporalmente el stock del iPad Air M4, pero se puede comprar de oferta con uno de sus mejores precios hasta la fecha

Amazon ha dado comienzo a su Fiesta de Ofertas Prime con descuentos en todo tipo de productos y muchos de ellos ya se han agotado. El iPad Air M4 ahora mismo se encuentra "temporalmente sin stock". Sin embargo, se puede añadir a la cesta y se puede comprar al precio que tiene de oferta (769 euros), y mucho ojo porque es de los mejores que ha tenido hasta el momento.

Un iPad mucho más barato

El iPad Air M4 se encuentra con una de las mejores ofertas que ha recibido desde su lanzamiento, algo importante a tener en cuenta porque subió de precio hace unos meses. Ahora se encuentra temporalmente sin stock, pero al comprarlo recibiremos un aviso de la tienda mencionando cuándo repondrá unidades.

El precio recomendado de este modelo es actualmente de 939 euros, lo que nos deja con una diferencia de 170 euros. Se trata, en definitiva, de un buen momento teniendo en cuenta que, probablemente, una vez Amazon reciba unidades podría subir nuevamente a su precio recomendado.

En cuanto al iPad, viene con el chip M4 ofreciendo una muy buena potencia, por lo que es ideal para estudiar y trabajar. Cuenta con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno, incorpora una pantalla de 11 pulgadas y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 10 horas de navegación.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPad Air M4 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : tiene una de las mejores ofertas hasta la fecha, incluso teniendo en cuenta que hace poco subió de precio.

: tiene una de las mejores ofertas hasta la fecha, incluso teniendo en cuenta que hace poco subió de precio. Su chip M4 .

. Su batería. ❌ LO PEOR Su tasa de refresco es de 60 Hz.

Temporalmente sin stock: se puede comprar, pero ahora mismo Amazon no menciona cuándo repondrá el stock. Lo bueno es que no suele tardar mucho tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una buena tablet para estudiar, trabajar o consumir contenido multimedia, sobre todo si quieres algo potente, ligero y con buena batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas ya mismo la tablet o simplemente buscas una opción más económica y más sencilla.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar, Apple

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