Con el AirTag de Apple se acabó el perder las llaves ahora por menos de 28 euros

Tener siempre localizadas las llaves, o la cartera, o la mochila es un plus de tranquilidad que se agradece, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones. Si eres de los de perder o no tener claro donde están tus cosas habitualmente y además eres usuario de un iPhone, un pequeño gadget como el AirTag de Apple siempre te puede venir bien. Y además ahora no te va a costar demasiado. Amazon te lo deja a muy buen precio, (uno de los más bajos hasta el momento), por sólo 27,26 euros la unidad, con envío gratuito incluido si eres Prime.

Comprar el AirTag de Apple al mejor precio

Igualando la actual oferta de Worten, Amazon nos deja el AirTag por sólo 27,26 euros, con un descuento de 5,73 euros sobre los habituales 32,99. Eso sí, aunque para conseguir el envío gratuito, (por no superar el precio los 29 euros), tenemos que ser Prime o aprovechar la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido, en Amazon nos estaremos ahorrando los 4,99 euros que cobra Worten por éste.

Conocido ya de sobra a estas alturas, el AirTag es la etiqueta localizadora de Apple que nos ofrece un pequeño tamaño y un peso ligero y nos permite saber en todo momento donde nos hemos dejado objetos como nuestras llaves, bolsos, maletas o mochilas... aunque seguro que a ti se te ocurren otras tantas formas de usarla.

El AirTag usa la Red Buscar de Apple, apoyándose en la banda ultra ancha para localizar nuestros objetos en cualquier momento. Además, enlazarlo es un proceso muy simple y con una configuración fácil hasta para el más negado con la tecnología.

Su uso es también de lo más simple: sólo tenemos que pedirlo en la pantalla de nuestro iPhone y la etiqueta emitirá un sonido que nos indicará dónde hemos dejado las llaves (o lo que sea).

Funciona a pilas, con una de botón que viene incluida. Con ella dispondremos de meses de autonomía, (casi un año). Además, el AirTag es resistente al agua (IP67), soportando un metro de profundidad hasta media hora.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Apple

En Xataka Selección | El Samsung Galaxy Z Flip4 se queda a precio mínimo en Amazon y es ideal para llevar un teléfono plegable cómodamente en el bolsillo

En Xataka | Apple AirTag, análisis: alta precisión y una inmensa red de "ayudantes" en lo que ocupa un botón