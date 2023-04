El AirTag de Apple echa "un ojo" a tus maletas, las llaves, la mochila o lo que sea por 33 euros

Que las vacaciones de Semana Santa hayan quedado atrás no signifca que las de verano no estén a la vuelta de la esquina. Incluso muchos podrán viajar en el próximo puente de mayo, así que, ¿por qué no aprovechar esta oferta para hacerte con un AirTag de Apple para tener siempre tu maleta o bolsos bajo control? Amazon vuelve a tener la etiqueta localizadora de la manzana por un precio más ajsutado que el habitual, a 33,14 euros, con envío gratuito.

Con esta oferta, Amazon iguala la de El Corte Inglés, que lo tiene a un precio idéntico pero nos cobra 5,90 euros en concepto de gastos de envío en caso de no elegir la recogida en tienda o Click&Car.

El AirTag es una etiqueta localizadora, pequeña y ligera, que puede ayudarnos a tener siempre localizables objetos como llaves, bolsos, maletas, mochilas, aunque seguro que tú encuentras otras tantas formas de usarla.

Se apoya en la Red Buscar de Apple, que usa la banda ultra ancha y permite la localización de nuestros objetos en cualquier momento.

Además, es un dispositivo muy cómodo, ya que se enlaza y configura de manera fácil, permitiéndonos y su uso no es más complicado, permitiendo que nuestra etiqueta emita un sonido para saber dónde hemos dejado las llaves (o lo que sea).

Funciona con una única pila de botón que viene incluida y proporciona meses de autonomía, (casi un año). Además, el AirTag es resistente al agua (IP67), soportando un metro de profundidad hasta media hora.

