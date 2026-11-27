El último día del Black Friday ha traído nuevas ofertas en dispositivos que habían bajado de precio estos días, como es el caso de los AirPods 5. Los recientes auriculares de Apple han vuelto a bajar de precio con la última oleada de ofertas de MediaMarkt, y lo bueno es que es en las dos versiones:
AirPods 5 (sin carga inalámbrica)
Unos auriculares buenos, bonitos y ahora más baratos
Si de mí dependiese la elección, iría de cabeza a por los AirPods 5 con carga inalámbrica. Y no es por que su estuche soporte carga inalámbrica, sino por las demás diferencias que hay entre las dos versiones, siendo la autonomía la principal de ellas. Estos auriculares aguantan una hora más de autonomía.
También incorporan un sensor de deslizamiento para ajustar el volumen, algo que una vez te acostumbras quieres utilizar para evitar tener el móvil en la mano en todo momento. Además también cuentan con funciones como la traducción en tiempo real, algo que se agradece si vamos a viajar fuera de España.
En cualquier caso, ambas versiones están muy bien de precio. Los dos auriculares ofrecen una buena cancelación de ruido, son bastante cómodos pese a no contar con almohadillas, la calidad de audio está muy bien en esta generación y vienen con audio espacial personalizado y seguimiento dinámico de la cabeza.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods 5 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas unos buenos auriculares Bluetooth para utilizar en el día a día.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares con almohadillas para contar con una reducción pasiva del ruido. En ese caso, es mejor apostar por los AirPods Pro 3.
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Imágenes | Javier Lacort, Apple
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