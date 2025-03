Adiós a los molestos vecinos que siempre hacen ruido. Estos auriculares cancelan el sonido que da gusto y son muy baratos

Todos los fines de semana, sin excepción, los vecinos aprovechan para traer a familiares a casa (con varios niños correteando), por lo que en el bloque de viviendas se genera un ruido constante durante muchas horas. Por ello comencé a utilizar más mis auriculares Bluetooth con cancelación de ruido, y lo cierto es que me han permitido disfrutar sin interrupciones de películas, series e incluso videojuegos.

Para estos casos suelo utilizar dos auriculares Bluetooth: los Soundcore Space Q45 y los Soundcore Space One. Ambos son de Anker y tienen prestaciones similares. Son muy buenos auriculares y no son especialmente caros; todo lo contrario. Los primeros, que no se encuentran de oferta, los tenemos en Amazon por 101,99 euros (con cupón), mientras que los Soundcore Space One han bajado hasta los 69,99 euros.

Unos auriculares Bluetooth muy completos para lo que cuestan

Los Soundcore Space One, que son los auriculares Bluetooth que actualmente tienen una mejor relación calidad precio, destacan por muchos motivos. El primero es por su diseño: son unos auriculares muy cómodos, tanto en la zona de la diadema como la de las almohadillas, y se pueden utilizar durante horas. Además, la calidad de sonido es muy buena, sobre todo por lo que cuestan los auriculares.

Por otro lado, ofrecen una muy buena cancelación activa de ruido (ANC), y se puede configurar en varios niveles desde la app de la marca. También vienen con un modo normal que desactiva el ANC y un modo transparencia. Y su batería también es algo en lo que destaca, ya que ofrece hasta 40 horas de autonomía con la cancelación activa de ruido o hasta 55 horas si la tenemos desactivada.

Sin duda, tanto los Soundcore Space Q45 como los Soundcore Space One son unos auriculares que tienen un precio muy justo para todo lo que ofrecen. Los uso prácticamente a diario: tanto para reuniones de trabajo como para ver películas y series e incluso para jugar a videojuegos dentro y fuera de casa.

Imágenes | Anker

