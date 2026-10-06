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HOY SE HABLA DE

Ya en Action (y sólo hoy a 17,95 euros) el accesorio de cocina que espuma leche caliente o fría y hasta prepara chocolates a la taza

Una de las ofertas más interesantes del folleto semanal que acaba hoy, martes 6 de octubre

Action Chocolate Espuma Oferta
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Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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Como cada semana, el pasado miércoles Action renovó su catálogo de ofertas con decenas de productos a precios rebajados. Y aunque mañana vendrá con más novedades, aún estamos a tiempo de conseguir por 17,95 euros este espumador de leche que, además, sirve para preparar más bebidas calientes.

morpilot Espumador

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Con Amazon Prime — 24,64 Acaba en 1 días 4 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegamos a tiempo (la promoción acaba hoy mismo, al final del día) o no tenemos ninguna tienda de Action a mano a la que acercarnos, siempre podemos aprovechar la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon para comprar esta alternativa, también rebajada respecto a su PVP aunque algo más cara: 24,64 euros hasta mañana si somos miembros Prime o aprovechamos la suscripción gratuita de 30 días que ofrece Amazon.

Espumador de leche George Wilkinson Chocoluxe

Espumador de leche George Wilkinson Chocoluxe

PVP en Action — 17,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con cuatro modos de uso para cafés y más

Promo Semanal Action Espumador

Si echamos un vistazo rápido a tiendas como la propia Amazon en busca de espumadores de leche con funciones extra, como este de Action, vemos que la mayoría (por no decir todos) parten de los 20 euros incluso estando rebajados. Razón de más para valorar la compra de este Chocoluxe, que tiene una genial relación calidad precio.

Con una capacidad de 300 mililitros y una potencia máxima de 500 W, este espumador cuenta con cuatro modos de uso: espuma densa, espuma ligera, espuma fría y, ojo, leche o chocolate caliente. Siendo esa última perfecta para preparar chocolates a la taza ensuciando menos que con un cazo.

Desde el 5 de octubre en Lidl (rebajada a 12,99 euros), la solución para conectar aparatos en la terraza sin depender de enchufes cercanos
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Desde el 5 de octubre en Lidl (rebajada a 12,99 euros), la solución para conectar aparatos en la terraza sin depender de enchufes cercanos

En esencia, se trata de un recipiente con diferentes marcas máximas para líquidos, una varilla en el fondo (que gira a diferentes velocidades) y una resistencia (para calentar a diferentes temperaturas). Así, dependiendo del modo elegido, la resistencia calienta más o menos (o nada, en el caso de espuma fría) y la varilla gira más rápida o más despacio.

De esta combinación de temperaturas y velocidades de giro, dependiendo de si echamos leche sola o leche con cacao en polvo, podemos preparar: espuma densa o ligera para el café, espuma fría para iced coffees, leche caliente (sin espumar, similar a calentarla en el microondas) y chocolate caliente sin grumos y buena textura (gracias al giro de la varilla).

Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon hoy, 6 de octubre
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Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon hoy, 6 de octubre

⚡ EN RESUMEN: oferta espumador Chocoluxe action

 LO MEJOR

  • Más que para preparar espuma, al servir también para chocolates calientes
  • Un precio menor que alternativas similares en tiendas como Amazon

❌ LO PEOR

  • No se puede comprar online y hay que acudir a alguna tienda Action
  • La promoción acaba hoy mismo (pero después seguirá disponible a su PVP de 19,95 euros)

💡 CÓMPRALO SI... preparas cafés o chocolates a diario y quieres hacerlo de un modo más rápido y sencillo

⛔ NO LO COMPRES SI... no usas leche espumada en tus cafés y no te gusta el chocolate caliente a la taza

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Action, Filippo Ghiglioni en Unsplash

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