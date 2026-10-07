De 949 a 645 euros: esta tele OLED de Samsung es perfecta para ver cine a oscuras y gaming

Contar con una televisión con tecnología OLED suele ser sinónimo de tener que realizar una inversión alta. Sin embargo, la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon es una buena oportunidad para conseguir chollos. Ahora, esta Smart TV Samsung OLED 48S93D está rebajada. Su PVP recomendado es de 949 euros, pero en esta campaña puedes conseguirla por 645 euros. Eso sí, para poder acceder a esta oferta, tienes que ser cliente Prime de Amazon, sino puedes solicitar la prueba gratuita del servicio para comprarla a ese precio.

Samsung TV OLED 4K 2024 48S93D Smart TV de 48 Amazon — 645,00 € Acaba en 8 h 28 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele que ofrece negros puros y buen contraste

El punto fuerte de este televisor reside en su panel OLED de 48 pulgadas, capaz de ofrecer negros puros y un contraste prácticamente infinito. Esto lo convierte en un equipo idóneo para sesiones de cine a oscuras, donde las tecnologías LED tradicionales suelen sufrir fugas de luz.

Además, funciona bajo el sistema operativo Tizen y su procesador con inteligencia artificial escala cualquier contenido a resolución 4K optimizando el brillo y el color escena a escena. En el apartado acústico, integra Q-Symphony y soporte para Dolby Atmos.

Para los aficionados a los videojuegos, este modelo de televisor incluye especificaciones de primer nivel como puertos HDMI 2.1, compatibilidad con Motion Xcelerator a 144 Hz, soporte VRR y FreeSync Premium.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung OLED 48S93D hoy ✅ LO MEJOR Calidad de imagen a oscuras: al ser OLED, cada píxel se apaga de forma independiente. Logra negros absolutos, un contraste infinito y cero fugas de luz (efecto blooming).

al ser OLED, cada píxel se apaga de forma independiente. Logra negros absolutos, un contraste infinito y cero fugas de luz (efecto blooming). Excelente equipamiento para gaming: viene equipado con 4 puertos HDMI 2.1, baja latencia (ALLM), compatibilidad con VRR, AMD FreeSync Premium y acceso a Samsung Gaming Hub (para jugar en la nube sin consola). ❌ LO PEOR Sin compatibilidad con Dolby Visión... Como es habitual en Samsung, la tele no incluye Dolby Vision; apuesta en su lugar por HDR10+.

Como es habitual en Samsung, la tele no incluye Dolby Vision; apuesta en su lugar por HDR10+. Sonido integrado básico... Cuenta con un sistema de sonido de 20W bastante sencillo. Aunque soporta Dolby Atmos, se queda corto en graves si no se le añade una barra de sonido externa. 💡 CÓMPRALA SI... Estás acostumbrado a ver películas por la noche o con luz tenue y quieres dar el salto al nivel de detalle y contraste que solo ofrece un panel OLED. ⛔ NO LA COMPRES SI... Vas a poner la tele en un salón con luz solar directa cayendo sobre la pantalla durante el día, un panel MiniLED te ofrecerá un nivel de brillo superior para combatir los reflejos.

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Imágenes | Samsung

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