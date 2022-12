49 regalos tecnológicos para el amigo invisible y Navidad por menos de 15 euros que son útiles y merecen la pena

Ya es diciembre y con el último mes del año llega la Navidad, cenas y comidas de empresa y uno de los eventos más populares de estas fechas en grupos: el amigo invisible. Aquí hay varios desafíos, el primero es acertar y el segundo ceñirse al presupuesto.

Si se te ha atragantado el amigo invisible de este 2022 o simplemente buscas ideas, en Xataka te ofrecemos un montón de buenas propuestas para que aciertes. Como verás, la mayoría es tecnología, pero también hay hueco para propuestas del "universo Xataka", como series, películas o merchandising de ciencia ficción. Estos son nuestros regalos techies recomendados para el amigo invisible.

Sonido

Apuesta por el minimalismo y por una marca que es prácticamente una garantía en calidad precio con este altavoz Bluetooth Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 (9,99 euros). Compacto, ligero y moderadamente potente. Con autonomía de unas seis horas.

Un viejo conocido de una marca de referencia puede ser un buen candidato si buscas unos auriculares con cable y de diadema, concretamente estos Sony MDR-Zx110 (9,99 euros). Diseño sencillo supraaural que integra unos drivers de 30 mm con rango de frecuencia de 12 Hz a 22 kHz.

También con cable y de la firma nipona, unos auriculares que destacan en su rango de precio por sus prestaciones, los Sony MDR-EX110AP (14,99 euros) en formato in-ear, con micrófono y control remoto integrado. Con diafragmas de neodimio de 9 mm para un sonido dinámico y 1,2 m de longitud, además disponibles en varios colores.

Aunque en esta franja de precio no puedes esperar grandes alardes acústicos, estos Trust Remo (14,86 euros) son unos más que apañados altavoces estéreo compactos y con potencia de salida RMS de 8 Vatios (16 vatios de potencia máxima).

Para videollamadas, chatear o para juegos, estos cascos Conceptronic Polona (8,75 euros) con USB, sonido estéreo y diseño cómodo que cuentan con un micrófono flexible y un cable de 2 metros.

Accesorios para el móvil

De lo más práctico este cargador doble Anker PowerPort Mini (13,99 euros) tanto para el día a día como para llevar de viaje por su diseño compacto. Podrá cargar dos dispositivos simultáneamente con la tecnología PowerIQ 3.0 de Anker

Si tiene coche relativamente nuevo descártalo, pero si ya lleva unos cuantos años en las carreteras, este pequeño accesorio es todo un must: este cargador de mechero de UGREEN (12,99 euros) le permitirá cargar el móvil y otro dispositivo al mismo tiempo (5V/4.8A/24W)

Aunque en este rango de precios encontrar marcas de accesorios populares es complicado, hay algunas excepciones de lo más pintonas para regalar como este cargador inalámbrico BoostCharge de Belkin (15 euros) con el que cargar su teléfono sin cables y hasta 10W.

Un detalle que aúna diseño y funcionalidad este llavero Incharge Dual (13,99 euros). Por un lado le servirá para las llaves, por otro, para cargar su iPhone u otros teléfonos Android compatibles, ya que tiene lightning y microUSB. Con sistema antideslizante a presión, cerradura magnética y cable flexible para una mayor libertad de uso durante la carga.

Para amantes de los selfies y/o de subir sus experiencias a las redes sociales, este versátil gadget 4 en 1 Tupwoon (14 euros) que es palo selfie, trípode, disparador y además viene con luz de relleno para mejorar los resultados con foto y vídeo con la cámara frontal

Un detalle útil y de una marca de renombre esta finísima power bank Trust Primo (12,99 euros), un estilizado dispositivo de 5000mAh de capacidad con dos USB-C y un USB-A para que, en caso de quedarse sin batería en el móvil, pueda enchufarlo y aguantar todo el día.

Este elegante soporte para móvil de Amazon Basics (11 euros) está hecho de aluminio y es ajustable, siendo un gadget sencillo pero efectivo para tener el teléfono a la vista mientras se carga.

Otro accesorio imprescindible coches veteranos es este soporte de UGREEN (14,79 euros) que se coloca en la rejilla y cuenta con triple pinza de ajuste universal para más seguridad.

Periféricos para el ordenador y accesorios

Que sí, que cualquier stick de memoria va a ser un acierto por su practicidad, pero si es fan de Hrry Potter, aquí tienes un win-win en toda regla con esta memoria USB de 32GB de Dobby (11,90 euros).

Diseño mini y utilidad maxi para este minihub de Legami (9,95 euros) con interruptor y cuatro puertos USB extra a partir de solo uno.

El pack Trust Ziva (14,99 euros) repite porque es imbatible: un teclado completo y un ratón inalámbricos con un diseño robusto y sencillo para uso general

Otra ganga es el Trust Ravan (11,99 euros), un compacto ratón inalámbrico con diseño ergonómico con sensor óptico y hasta 1600 ppp. Solo tendrá que conectar el receptor micro-USB a un puerto USB y podrá empezar a utilizarlo de forma inalámbrica dentro de un rango de 8 metros.

Con la sencillez por bandera, este teclado con cable Kensington ValuKeyboard (14,92 euros) es un candidato para quien busque un modelo completo y robusto de membrana.

Para quienes trabajen con el ordenador y tengan algunas molestias o simplemente queramos cuidar de sus muñecas ante el desgaste del ratón, esta alfombrilla ergonómica con espuma viscoelástica de Amazon Brand (12,99 euros).

Alta relación calidad precio y diseño sobrio son las principales bazas del maletín para portátil HP Essential (13,99 euros), apto para equipos de hasta 15 pulgadas, con tejido resistente, malla acolchada, asas y varios compartimentos.

Juegos de mesa

¡Hay que ver lo que les gusta cotillear a algunos vecinos! Es de todos bien sabido que la mejor persona para salir de dudas con los chismorreos es el portero, concretamente el de este juego de mesa es el portero Baldomero (12,50 euros). Rondas rápidas, acusaciones en falso, muchas risas y agilidad mental para pasar un buen rato en grupo.

Si le gusta 'Among Us', Los Hombres Lobo de Castronegro (8,99 euros) es su juego de mesa. Un auténtico party game ideal donde la gente de la villa tratará de acabar con la amenaza quemando en la hoguera a quien parezca sospechoso. Escapa de sus acusaciones mientras los devoras.

Si quieres convertirte en el futuro líder de tu tribu, tendrás que tener una memoria prodigiosa porque la necesitarás para Ugha Bugha (8,99 euros), además de una voz prodigiosa para cantar los sonidos y acciones que te has de aprender en el orden correcto.

Clásico juego para amantes de la construcción y la diplomacia al estilo Civilization este Ciudadelas (14,99 euros), en el que tendremos que diseñar y llevar a cabo la ciudad más esplendorosa que existe. Por supuesto, no todo es diplomacia: también vale el asesinato, guerras y complots.

La Polilla Tramposa (11 euros) es un jugo de mesa para toda la familia que destaca por lo fácil que es jugar y hacer trampas, porque de hecho es necesario hacerlas para ganar.

Dobble (11,99 euros) es un juego de cartas que podrá llevar a cualquier parte donde la agudeza visual y rapidez verbal son clave. Hay 55 cartas con 8 dibujos en cada una y mires la que mires siempre tiene un y sólo un dibujo en común con el resto. Gana quien lo descubra primero.

Para fans de la saga de 'Canción de hielo y fuego', el juego de cartas de Juego de Tronos (8 euros) con la posibilidad de meterse en la piel de su personaje favorito para hacerse con el trono de hierro.

Hogar

Indirectas al margen, si le importa la salud y el deporte, quizás esta Xiaomi Mi Smart Scale 2 (13 euros) le resulte un regalo de lo más práctico. Diseño minimalista para esta báscula conectada multiusuario que ofrece datos de peso corporal, IMC y el tipo de metabolismo, además de consultar el historial en la app.

Los enchufes "inteligentes" permiten apagar y encender a distancia algunos aparatos sencillos, lo que se traduce en optimizar su funcionamiento y por ende, su consumo. Este modelo de GNCC (10,99 euros) además añade la útil funcion de monitorización de energía, es compatible con los asistentes de Amazon y Alexa y se conecta mediante Wi-Fi, por lo que no necesitará nada más.

Las bombillas "inteligentes" son probablemente el dispositivo smart más usado, no solo por el control a distancia, si no también por opciones como cambiar de color y de intensidad, lo que en la práctica te permite crear ambientes. Esta Aigostar (13,99 euros) tiene la particularidad de añadir una estética retro ámbar para que pueda lucirla, por ejemplo colocándola en un casquillo.

Aunque puedes optar por la bombilla anterior, si simplemente quisieras poderla apagar y encender a distancia también puedes cambiar el interruptor. Este modelo Garza (10,99 euros) permite además funciones como la cuenta atrás, programación y temporización. Es de fácil instalación, se conecta mediante Wi-Fi y es compatible con alexa y Google Assistant

Tanto si le gusta Marvel como si simplemente le gusta el postureo de lo retro, esta lámina decorativa de Tales of Suspense (11,99 euros). Hay varios modelos y mide 30 x 40 cm, perfecta para enmarcar.

La Navidad es tiempo para la repostería y si le gusta Star Wars, con este cortador de Darth Vader (7,99 euros) podrá hacer las galletas más geeks de la galaxia. Que además estén buenas será cosa suya. Si el tope del juego son 15 euros, te da para hacerte también con BB8 (7 euros)

Cultura: libros y películas

Aprovecha que la edición de bolsillo lo ha dejado dentro de nuestro rango de precios para regalar el primero de la popular saga de Brandon Sanderson, Nacidos de la bruma (El imperio final) por 12,30 euros

Para quienes hayan llegado hasta 'García' (14,25 euros) fruto de la reciente producción de HBO, el primer tomo de este cómic puramente patrio entre la sátira política y el thriller de acción.

Por 15 euros es una ganga comprar 'Spiderman. Universo Spiderman' en tapa dura, uno de los míticos súperhéroes de Marvel. Esta edición reúne a todos los hombres y mujeres araña que han existido hasta la fecha.

Una de las mejores obras de James Cameron este Avatar (12,99 euros). 13 años a sus espaldas que le han sentado estupendamente, en palabras de nuestro editor especializado John Tones. Impresionante técnicamente y con una narrativa de lo más ágil.

Aprovecha para regalarle Eternals (14,80 euros) en Blu-Ray, una de las últimas películas del universo Marvel que sirve como bisagra a lo que está por venir: nuevas tramas y más personajes.

Gaming: videojuegos y accesorios

Por este presupuesto puedes permitirte un mousepad XXL para que deslice su ratón sin preocuparse por el espacio disponible como este de Energy Sistem (14,99 euros). Ojo porque además está disponible en dos diseños de un personaje tan icónico como Sonic. Antideslizante y con costuras reforzadas para uso intensivo.

Aunque cuesta, es posible encontrar ratones gaming como este Trust GXT 103 GAV (14,95 euros), que es inalámbrico, tiene un diseño cómodo ergonómico, seis botones y un sensor óptico con valores desde 1000 hasta 2000 ppp.

Si tiene una Switch o la tiene en la lista de deseos, esta funda de viaje HEYSTOP (12 euros) es una magnífica opción asequible para guardarla a buen recaudo, tanto la consola como algunos accesorios.

Otro accesorios para las Switch a secas y OLED de lo más práctico es esta estación de carga KDD (15 euros), donde también podrá dejar la consola y hasta ocho juegos.

Y si tiene una consola de Microsoft, este pack Venom (14,99 euros) de dos pilas de recargables se tornará en uno de sus accesorios favoritos para tener los mandos siempre a punto.

Textil

Harry Potter es una saga fantástica para el textil por su estilo británico y para muestra, estos guantes para combatir el frío que sirven para manejar pantallas táctiles. Los tienes disponibles para las diferentes casas, pero si quieres racanear o insinuar su parecido con el malvado de los libros y pelis, los guantes de la casa Slytherin cuestan 12,57 euros.

Otro accesorio ideal para estos meses fríos con toque geek es este gorro de The Mandalorian (10 euros) con licencia oficial. Hecho en poliester y, pese a llevar al adorable personaje, bastante ponible.

Pocos textiles hay tan socorridos en estos tiempos que corren de cobrar bolsas como las bolsas de algodón, que lo mismo te sirven para la compra que para llevar tus cosas cual bolso. Este de Mother of dragons de Juego de Tronos cuesta menos de 10 euros y tiene hasta cremallera.

Si Harry Potter tiene la flema británica como baza, la ropa de Marvel con el logo lleva años consolidada como una de las serigrafías más mainstream, casi a la altura de la de la Nasa. Este pijama de verano para hombre de algodón de Marvel (14,92 euros) es buen ejemplo de ello y seguro que gusta hasta a quienes los cómics ni fu ni fa.

Vas a acertar con geeks, amantes de lo retro e incluso modernos con esta camiseta de manga corta de algodón de Atari (14 euros) para el verano.

Más ofertas

