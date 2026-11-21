Desde el pasado jueves 19 de noviembre, Amazon está inmersa en su campaña de Black Friday que, en este año, durará hasta el lunes 30 con el Cyber Monday. Una ocasión ideal para ahorrar un pellizco, entre otras cosas, en la compra de hardware, en un 2026 en el que hemos visto cómo los precios han aumentado incansablemente.

Lenovo Legion 5 Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Como suele ser habitual en esta campaña de Black Friday anticipado de Amazon, en esta ocasión volvemos a encontrar bastantes portátiles gaming rebajados. Y entre todos ellos, destacan varios Lenovo Legion, todos a precio mínimo histórico (nada mal, teniendo en cuenta ese contexto actual), que parten desde los 1.399 euros.

Tres portátiles excelentes, con diferentes configuraciones y precios

La crisis del hardware derivada del auge de la IA ha afectado, sobre todo, a memorias RAM y SSD. De modo que toda clase de equipos que incluyen estos dos componentes han visto encarecidos sus precios... excepto, curiosamente, muchos sobremesas premontados y portátiles gaming. Y estos Lenovo Legion, rebajados en el Black Friday de Amazon, son buen ejemplo de ello:

Lenovo Legion 5 (1.399 euros) con NVIDIA RTX 5060, AMD Ryzen 7 250, 32 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Con una pantalla OLED de 15,3 pulgadas Quad HD a 165 Hz

(1.399 euros) con NVIDIA RTX 5060, AMD Ryzen 7 250, 32 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Con una pantalla OLED de 15,3 pulgadas Quad HD a 165 Hz Lenovo Legion 5a (1.839 euros) con NVIDIA RTX 5070, Ryzen 7 250, 32 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Su pantalla es idéntica al anterior

(1.839 euros) con NVIDIA RTX 5070, Ryzen 7 250, 32 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Su pantalla es idéntica al anterior Lenovo Legion Pro 5 (2.279 euros) con NVIDIA RTX 5070, AMD Ryzen 9 8945HX, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. La pantalla sube a 16 pulgadas (aunque no es OLED), mantiene la resolución y aumenta la tasa de refresco a 240 Hz

En conjunto, son tres geniales ofertas en portátiles gaming por tratarse de mínimos históricos en todos los casos. Además, con tarjetas gráficas de gama media de última generación compatibles con las últimas versiones de DLSS, vital para conseguir mayores tasas de FPS en videojuegos compatibles.

A tener en cuenta también su memoria RAM que, si bien no llega a los 64 GB que habrían sido deseables de cara a futuro, al menos sí es DDR5. Y, eso sí, vienen sin sistema operativo, de modo que su instalación correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: ofertas portátiles gaming lenovo legion ✅ LO MEJOR Sus precios , que en todos los casos son mínimos históricos en Amazon

, que en todos los casos son mínimos históricos en Amazon Con gráficas RTX 5000 y, por tanto, compatibles con las últimas versiones de DLSS ❌ LO PEOR 32 GB de RAM (DDR5, eso sí), aunque lo ideal habría sido contar con 64 GB

(DDR5, eso sí), aunque lo ideal habría sido contar con 64 GB Vienen sin sistema operativo de modo que tendrás que instalarlo 💡 CÓMPRALOS SI... esperabas al Black Friday para hacerte con algún portátil gaming a precio rebajado ⛔ NO LOS COMPRES SI... no te corre prisa renovar hardware. Quizá, dentro de un tiempo, salgan aún más baratos

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