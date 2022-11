23 juegos de mesa recomendados por los editores de Xataka que puedes comprar el fin de semana del Black Friday

Este Black Friday 2022 es una gran oportunidad para adelantar los regalos de Navidad ahorrando dinero y precisamente entre esos candidatos estrella están los juegos de mesa, una opción que también es ideal en estos meses de frío, días más cortos y eventos familiares. Tanto si eres fan de los juegos de mesa como si no, aquí te vamos a dar un montón de buenas ideas: los editores de Xataka te proponemos algunos de nuestros juegos de mesa favoritos.

Throw Throw Burrito

La recomendación de John Tones

Los creadores del magnífico Exploding Kittens han lanzado (nunca mejor dicho) lo que ellos mismos definen como "El primer juego de cartas de balón prisionero del mundo", Throw Throw Burrito (21 euros), un sencillo título de acción, estrategia y alimentos voladores perfecto para quienes cerrar el pico a quienes creen que los juegos de mesa son solo sentarse a construir senderitos en el Medievo.

En partidas ultrabreves de apenas quince minutos, la cosa funciona así de fácil: hay que acumular puntos emparejando cartas de un mazo, y para robar puntos a tu oponente puedes desafiarle a guerras y duelos de burritos.

Es decir, literalmente a lanzarse los alucinantes burritos blandos que incorpora el juego. Todo el mundo sabe que la mejor forma de estrechar lazos con las amistades, tirarle la caña al nene o nena que te gusta y solventar viejas rencillas con tu madre es lanzarse cosas, y este juego permite hacerlo con toda seguridad. Eso y los fantásticos diseños de The Oatmeal, que ya solo por eso el juego bien vale el precio de admisión.

Star Wars Villainous

La recomendación de Javier Márquez

Cuando de Star Wars se trata, tenemos muchas opciones de juegos para ordenador o consolas, como ‘Star Wars Jedi Fallen Order’ y ‘Star Wars Battlefront II’. Sin embargo, en el mundo de los juegos de mesa también encontramos propuestas interesantes. En esta oportunidad quiero recomendarte Star Wars Villainous (43 euros).

La versión en nuestro idioma de este juego es una excelente forma de navegar por el universo de la saga con tableros, cartas y fichas. Tendremos que escoger nuestro villano favorito (Darth Vader, General Grievious, Asajj Ventress, Moff Gideon y Kylo Ren) y vencer a los oponentes.

Machi Koro Legacy

La recomendación de Álex Cánovas

Este año quiero volver a recomendar un juego familiar. Que sí, que hay muchos juegos de mesa hardcore de los de leer manuales de 400 páginas y que dan para partidas de 5 horas y sé que os gustan mucho, pero es que me lo he pasado bomba con Machi Koro Legacy (34 euros) y punto.

Con un puñado de cartas a vuestro alcance y la posibilidad de jugar desde dos hasta cuatro jugadores, básicamente el objetivo final es llegar a construir cuatro puntos de interés antes que los demás jugadores. La gracias aquí es que, al tratarse de un Legacy, cada nueva partida de las diez que forman la campaña introduce nuevos elementos físicos y mecánicas de forma que va evolucionando con el tiempo.

Si os va lo de ir adquiriendo nuevas cartas para mejorar vuestro mazo, construir todo tipo de edificios y, sobre todo, os gustan los juegos con una gran variedad de mecánicas, dadle una oportunidad porque es una maravilla. Y si os estáis preguntando por su rejugabilidad, no os preocupéis: una vez completada la campaña podéis seguir jugando una y otra vez ya con todos los elementos desbloqueados.

Dice Forge

La recomendación de Samuel Oliver

Es uno de los juegos de mesa para cuatro jugadores más originales y dinámicos que he jugado. Empiezas con dos dados básicos y con las tiradas vas ganando recursos que puedes invertir en mejorar las caras del dado.

Y es que es una de las cosas chulas que tiene: las caras de los dados se quitan para poder ponerle nuevas que te den mejores cosas en las tiradas. De esta forma tendrás que ganar todos los recursos posibles para comprar las mejores cartas y ser el héroe con más puntuación cuando acabe la partida.

Digo que es super dinámico porque todo el mundo juega al mismo tiempo. Hay un jugador activo que es el único que puede comprar recursos, pero en cada turno todos tiran los dados para poder acumular lo que vayan saliendo en sus tiradas. Cuenta con dos dificultades y si se te queda corto además se lanzó una expansión que lo hace algo más complejo y estratégico.

El Portero Baldomero

La recomendación de Raquel Rodríguez

Imagina que llegas a una reunión de gente. Todos hablan de un tema, y todos saben perfectamente de lo que se está hablando. Pero tú no: tú no tienes ni idea de cuál es el tema central de la conversación. Escuchas por ahí “estación”, pero bien puede referirse a una parada de metro, de tren, o a que alguien está hablando del verano o el otoño.Pues bien: tu misión como portero Baldomero es hacer ver que sabes perfectamente de qué tema se está hablando.

No solo eso, tu misión principal es que los demás participantes no te pillen y acusen a otro de ser el portero Baldomero en tu lugar. Así que tendrás que hacer gala de tus argumentos más convincentes (y disparatados) para convencer a tus amigos de que, obviamente, cuando tú hablabas del “banco” estabas haciendo referencia al lugar para sentarse en lugar de al sitio donde se guarda dinero.

En el caso de no ser el portero Baldomero sino un simple y llano vecino del bloque, se pondrán a prueba tus dotes de investigación para llegar a desenmascarar al portero. Un pequeño gesto, una palabra dicha con otro tono, puede delatar a Baldo.

Un juego divertidísimo una vez que se ha entrado en la dinámica (no se tarda más de una o dos partidas), con rondas súper rápidas, acusaciones en falso, que exige una cierta rapidez mental y con el que las carcajadas están aseguradas.

Rummikub

La recomendación de Javier Fernández

Mi juego de mesa favorito es el Rummikub (24,99 euros). Es un juego creado en los años 40, que se comercializó muchísimo durante los 80 hasta la actualidad, al que pueden jugar hasta 4 personas, aunque creo que hay ediciones para un número de jugadores mayor. Es dinámico, divertido y permite ejercitar la mente, ya que se juega mediante determinadas combinaciones numéricas con el objetivo de quedarte sin fichas. El primero que lo consiga, gana.

Me parece que es un juego de mesa ideal para la sobremesa, ya que es un momento de tranquilidad y, aunque el Rummikub es divertido, se necesita concentración para ganar.

La recomendación de Javier Lacort

No es mi favorito exactamente, pero me gusta tenerlo porque suele ser el más universal cuando viene gente a casa. Gusta a personas de cualquier edad, la curva de aprendizaje es reducida y su duración es la adecuada para que las partidas no se hagan demasiado largas, y se puedan encadenar varias si hay tiempo y ganas.

La isla prohibida

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Como jugadora aúno lo peor de lo peor: soy floja, olvidadiza, me pico fácil y para más inri, soy competitiva. La receta para el desastre. Por eso me suelen gustar los juegos cooperativos. Si a la fórmula le añadimos todo un clásico que me encanta como las islas perdidas y la búsqueda del tesoro (Money Island y La isla del tesoro son probablemente dos de mis obras de cabecera de mi adolescencia), nos queda La isla prohibida (19 euros), un juego entretenido, ágil y altamente rejugable para las sobremesas.

Cada jugador (de dos a cuatro) es un tipo de aventurero diferente con ciertas habilidades, por lo que es imprescindible la aportación de todos y la puesta en común. La isla se hunde y hay cuatro tesoros que rescatar antes.

Carcasonne Plus

La recomendación de Yúbal Fernández

Carcasonne (46 euros) es uno de esos juegos de mesa perfectos para los amantes de la estrategia, en el que tenemos que expandir nuestra ciudad enfrentándonos a otros jugadores, intentando ser tú quien adquiere todas las parcelas y gestionas adecuadamente tus recursos y tus seguidores.

Quizá no sea uno de esos juegos super sencillos, pero pese a tener una pequeña curva de aprendizaje es uno de los que te satisface mucho más por sentirte todo un estratega.

Y puestos a meternos ya en este mundo, creo que lo mejor es hacerlo de cabeza y por todo lo grande. Este es un pack que incluye el juego base y seis mini expansiones, de forma que tengas la experiencia más completa posible a la hora de probarlo. Y está con una muy buena rebaja en Black Friday, por lo que es el momento idóneo para lanzarse a por él.

Sushi Go y UNO

La recomendación de Sam Fernández

Tengo algún que otro juego de mesa en el radar para este Black Friday pero por ahora no tienen nada de descuento. Los mantengo vigilados, eso sí, aunque mientras eso sucede os puedo recomendar algunos bastante divertidos que merece la pena comprar.

Uno de ellos es sencillísimo y que me ha solucionado más de una reunión con amigos. Hablo de Sushi Go (7 euros, un juego que ya de por sí es bastante económico pero que aún lo es más por el Black Friday. Muy, muy recomendado. Partidas rápidas y risas.

Otro que seguro recomiendan muchos de mis compañeros es el incombustible UNO, que cuesta poco más de 10 euros en este Black Friday. Ojo, que no se puede responder a un +2 con un +4. Me enteré hace unos meses y desde entonces vivo desolado.

¡Aventureros al Tren! Europa

La recomendación de Rubén Márquez

¿Unos trenes? He perdido la cuenta de las veces que he escuchado esa frase en mi casa, no sólo entre mi familia, sino también cuando han venido parientes o amigos con el suficiente tiempo para echar una partida. Aventureros al tren es uno de esos juegos que, por su aparente complejidad al principio, no esperas que guste tanto entre la gente a la que no le suelen gustar los juegos de mesa.

Buscando crear las líneas de enlace entre países más óptimas, es uno de esos juegos que tras un par de partidas conseguirás explicar en menos de cinco minutos sin ni siquiera mirar el manual. El mismo tiempo que tardarán los novatos en pillar el truco de cómo se juega con posibilidades de ganar. Sin duda es una de las piezas que más me gustan de mi colección.

Stratego

La recomendación de Juan Carlos López

‘Stratego’ (34,99 euros) llegó a mi vida durante una Navidad de finales de los años 80, y desde entonces, y ya ha llovido, se ha mantenido imperturbable como mi juego de mesa favorito. Y he probado unos cuantos. Si tuviese que describirlo para que alguien que no lo ha utilizado nunca intuya de qué va le diría que se parece un poco al ajedrez, pero, eso sí, es mucho más asequible y menos profundo.

De hecho, me parece una opción estupenda para que los niños se familiaricen con la estrategia antes de entrar en contacto con el ajedrez. No obstante, este no es en absoluto un juego adecuado únicamente para niños; yo lo disfruto tanto ahora como cuando tenía diez años. Posiblemente incluso más. Además, las partidas no son muy largas, y me parecen terriblemente divertidas. Recomendadísimo.

Polilla Tramposa y Cuentos de ánimas

La recomendación de José García Nieto

Mi recomendación es 'Polilla Tramposa' (14 euros). Es de esos juegos ideales para jugar tanto con niños como con personas mayores, algo guay ahora que se acerca la Navidad. Es muy fácil de jugar y es muy divertido, puesto que fomenta hacer trampas (en ese consiste el juego, de hecho). No hay forma de ganar sin hacer trampas y las risas están aseguradas.

Por otro lado, y aunque no está rebajado, no puedo dejar de recomendar 'Cuentos de ánimas' (26,50 euros). Es un juego de rol de terror con cartas. Consta de varias historias y lo más divertido es que los jugadores son los que hacen el juego, inventándose la historia, imaginando la trama, los obstáculos, los errores, los aciertos...

El juego será tan divertido y terrorífico como os lo permita vuestra imaginación. No necesitáis saber de rol ni es, ni de lejos, tan complejo como 'Dragones y mazmorras'. Es una fantasía y puede jugar desde una persona hasta cuatro. Recomendadísimo, sin duda.

Minecraft Builders & Biomes

La recomendación de Iván Linares

En mi familia ha ido arraigando el ocio con juegos de mesa: actualmente disponemos de una colección que crece mensualmente en cantidad y en variedad. Aparte de los más clásicos, y de los habituales en las recomendaciones, hay un juego que me parece muy buena opción para quien aprecie la estrategia y la construcción: Minecraft Builders & Biomes (28 euros).

Este juego de mesa es apto tanto para quienes disfrutan el ya mítico Minecraft en sus dispositivos como para los que no tienen demasiada idea de qué va la franquicia. Con un conjunto de tablero, cartas y fichas muy amplio, unas instrucciones que poseen cierta complejidad y una mecánica bien pensada, Minecraft Builders & Biomes ofrece partidas no demasiado largas hasta para cuatro jugadores.

Regalé el juego a mi hijo y al final terminamos todos enganchados a su propuesta: me parece tan divertido como estimulante. Y me encantan sus bloques de madera, conforman la parte mas original de Minecraft Builders & Biomes: creo que Ravensburger, los creadores, trasladan muy bien la experiencia virtual al mundo real. Está muy rebajado actualmente, otro punto a favor para probarlo.

Ravensburger - Minecraft Builders & Biomes, Edad recomendada 10+, Juego de Mesa Infantil del Popular Videojuego - Dimensiones 25 x 25 x 8 cm Hoy en Amazon por 28,82€ PVP en FNAC 44,99€

Kingdomino

La recomendación de Enrique Pérez

Es una variante moderna del dominó. Con una estética medieval y un mecanismo de juego muy sencillo. A nosotros nos encanta cuando no queremos comernos mucho la cabeza, pero también es ideal si buscáis un juego para disfrutar junto a niños pequeños.

La ventaja de Kingdomino (19,95 euros) es que es para todos los públicos por mecánica de juego, pero luego la estrategia es muy amplia. Como con el dominó, la gracia está en saber colocar bien las fichas para completar todo el terreno de tu reino.

7 Wonders

La recomendación de César Muela

Uno de mis juegos de mesa favoritos es el 7 Wonders (34 euros), que es lo más parecido a Age Of Empires o Civilization que he encontrado para jugar con cartas.

La partida se divide en tres eras (como en prácticamente todo videojuego sobre civilizaciones) y tu misión será elegir bien tus cartas y aprovecharte de los atributos de cada pueblo (Egipto, Babilonia, Grecia, etc.) para ganar a los rivales. Pueden jugar niños de más de 10 años y adultos (de 3 a 7 personas por partida) y en menos de media hora sueles acabar el juego. ¡Muy entretenido!

Exploding Kittens

La recomendación de Carlos Castillo

Uno de mis juegos de mesa favoritos es Exploding Kittens (16,95 euros). Es ideal para alternar entre juegos más elaborados y complejos, con partidas cortas, súper dinámicas y muy divertidas. Admite hasta un máximo de 5 jugadores (2 como mínimo) y es perfecto para jugar con amigos o en pareja; en sus instrucciones, muy sencillas de ententer, se nos ofrecen diferentes formas de jugar dependiendo de cuántos seamos.

Su mecánica es muy simple: por turnos, debemos ir levantando cartas del mazo central, formando nuestro propio mazo y realizando acciones. Pero en cualquier momento puede aparecer un gato explosivo, que puede eliminarnos si no usamos alguna carta de desactivación. Y gana el último jugador que que quede en pie.

Todo ello, con todo tipo de cartas de acciones y unos diseños de lo más... curiosos, uno de los mayores atractivos de Exploding Kittens. E incluso existe una edición NSFW (19,95 euros), que mantiene las mecánicas de Exploding Kittens original pero con unas ilustraciones mucho más extremas. Además, si somos más de 5 jugadores y tenemos ambas versiones, podemos combinar los dos mazos para jugar hasta 10 personas al mismo tiempo. Un must have que no puede faltar en nuestra ludoteca, más aún a este precio.

La recomendación de John Tones

Este juego es inmortal, y ni me voy de viaje ni a una reunión más o menos distendida sin llevármelo a cuestas: una variante muy sencilla de tantos juegos de cartas estilo "ruleta rusa", es decir, quien saca la carta negra del mazo pierde, mientras con las restantes intentas obligar a tus contrincantes a coger más y más cartas. Se puede jugar en plan descerebrado, pero también tiene un punto de estrategia muy malvado cuando las cartas escasean y los jugadores abundan.

Y todo ello aderezado por los increíbles dibujos de The Oatmeal, uno de los ilustradores más singulares de la generación webcómic, repletos de esa mala baba naïf que le ha hecho famoso. Además, la popularidad del juego ha hecho que se vayan editando sucesivas ampliaciones en forma de sobres e incluso pequeñas cajas, que complican las reglas del juego y añaden innumerables nuevas jugarretas que lanzar a tus contrincantes (como si fueran burritos, pero de eso hablamos otro día).

Catan y Dixit

La recomendación de Frankie MB

¿Recomendar un juego de mesa ofertado en estas fechas? ¡Imposible! Como mínimo dos. Tanto si son para regalar como si se trata de esenciales que no deben faltar en nuestra casa, empezando por el mítico Catan (34 euros), un juego en el que la colaboración y las alianzas entre jugadores definirá nuestro éxito y al que es imposible no volver a jugar una vez le pillas el truco a su dinámica.

Ahora bien, si prefieres algo muchísimo más sencillo y estimular tu imaginación, el juego que buscas es el Dixit: levantas eliges, interpretas la imagen y el que la distinga del resto gana la partida. Tan fácil como suena, pero inesperadamente divertido. Dos apuestas seguras con las que acertar 100% y que ya deberías tener a mano en tu estantería.

Blokus

La recomendación de JaviPas

Hace un par de años que compramos Blokus (23,99 euros) y se ha convertido en un éxito en reuniones con amigos. Aprender a jugar es muy fácil, pero llegar a dominarlo es harina de otro costal. Este juego de estrategia con aroma “Tetris” es, diría, una apuesta segura para regalar a amigos… o a uno mismo.

Juego de Mesa Blokus - Fácil de Aprender - 21 Piezas de Color por Jugador - Entretenido - Estrategia y Desafíos - Para Toda la Familia - BJV44 Hoy en Amazon por 27,10€ PVP en FNAC 29,99€

Endless Winter: Paleoamericanos

La recomendación de Javier Penalva

Este Black Friday estoy muy atento a un juego descubierto recientemente y que reúne muchos de los aspectos que busco para un juego en casa: bien diseñado, con numerosos elementos muy trabajados y cuidados, así como la unión de varias mecánicas en una.

Hablo de Endless Winter: Paleoamericanos (54 euros), un juego de mesa de estrategia donde nuestro objetivo es conseguir que nuestra tribu (ambientada en el año 10000 aC) sea la que más avance generación tras generación gracias a nuestras decisiones y por supuesto, uso de las cartas y recursos. Muy interesante también que cuente con expansiones.

Endless Winter se financió a través de una exitosa campaña de mecenazgo en Kickstarter que lo ha convertido en uno de los juegos más esperados de todo 2021 PVP en Zacatrus 54€ PVP en Generación X 57€

Bonus: La fuga de Colditz (sin stock)

La recomendación de Andrés P. Mohorte

¿Es posible ambientar un juego de mesa en la Segunda Guerra Mundial sin que aparezcan tanques, batallones de infantería o campos de batalla? Es posible. Se le ocurrió a Pat Reid en 1973, oficial británico durante la contienda, prisionero de guerra y escapista de la prisión que los nazis habían montado en el Castillo de Colditz, una vieja fortaleza medieval en el este de Alemania.

Reid se basó en sus propias experiencias para co-diseñar un entretenidísimo tablero donde un jugador ejercería de carcelero (alemán, que no nazi, aunque en la versión original del juego la caja se imprimiría con esvásticas en las esquinas, más tarde sustituidas por águilas imperiales) y los demás (hasta un máximo de seis) de facciones encarceladas. La dinámica del juego es simplísima: los jugadores prisioneros (cada uno adopta una nacionalidad: franceses, británicos, holandeses, etcétera) tienen que sacar al mayor número de fichas encarceladas antes de que se acabe la hora y media de partida.

Se trata de un juego a un tiempo divertidísimo y dificilísimo para todas las partes implicadas. El punto de partida es muy realista: el carcelero alemán tiene a su disposición toda suerte de tretas y recursos para salvaguardar la integridad de su presidio; mientras que los jugadores rivales, pese a tener objetivos individuales (gana el primero que extraiga a tres prisioneros del castillo), tienen todos los incentivos del mundo para colaborar.

Esta colaboración adopta muchas formas: desde el intercambio de herramientas (cuerdas, alicates, escaleras) siempre dispersas por la fortaleza hasta ejercicios de señuelo y despiste (uno intenta fugarse para arrastrar a algunos carceleros alemanes mientras que otro ejecuta el plan de fuga real).

Ante todo, La fuga de Colditz obliga a afinar el sentido táctico. Pese a sus innumerables requiebros técnicos, es la inteligencia la que facilita (o dificulta) marcharse del castillo. Una auténtica conspiración inmersiva que, a título personal, me ha regalado algunas de las noches más apasionantes que recuerdo sobre un tablero.

Y sí: ser carcelero puede ser lo más divertido de la partida.

