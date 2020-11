19 juegos de mesa recomendados por los editores de Xataka que puedes comprar el fin de semana del Black Friday

Si te gustan los juegos de mesa, has de saber que el Black Friday no solo es un gran momento para comprar tecnología al mejor precio (técnicamente ya no es Black Friday, pero como el lunes es Cyber Monday, muchas ofertas se mantienen), sino también para hacerte con tus títulos favoritos pagando menos. O incluso encontrar uno para regalar en Navidad. Sea como sea, en este artículo te damos unas cuantas ideas en forma de nuestros juegos de mesa favoritos.

¡Aventureros al tren!

La recomendación de Rubén Márquez

Siempre que alguien me pide consejo sobre juegos de mesa acudo a 'Aventureros al Tren'(35 euros). No sólo porque sea mi juego favorito, sino porque creo que tiene la mezcla perfecta entre ser algo más que un juego clásico estilo 'Monopoly' o 'Scattergories', y no ser lo suficientemente enrevesado como para tirar para atrás a quienes no están acostumbrados a salirse de esos límites.

Entre expansiones y ediciones para niños hay opciones para aburrir, y está por llegar el día en que alguien no sale contento de una partida. El trampolín perfecto para aficionarse a este divertidísimo hobby.

La recomendación de María González

Es otro de los grandes clásicos pero no lo había probado hasta este año. Un juego divertido e ideal para jugar en familia. Consiste en ir estableciendo rutas entre ciudades e ir contando puntos, sin que las partidas sean ni muy cortas ni eternas.

Muy muy equilibrado en todos los sentidos. Otra ventaja que tiene es que se puede jugar en parejas. tienes además distintas versiones (Europa, EEUU, vuelta al mundo...) y también versión infantil.

Tranvía mortal

La recomendación de Albertini

Cuando hace un par de temporadas 'The Good Place' dedicó un tremendamente divertido episodio al dilema del tranvía, este problema moral era un concepto en el que no había pensado mucho. Y ahora la gente de Cyanide & Happiness lo ha convertido en juego no puedo dejar de pensar en ello.

De un modo lúdico y lleno de humor negro, como no podía ser de otra manera, nos enfrentamos a una elección del mal (homicida) ligeramente menor. Un juego rápido que da para mucho debate e inventiva de las excusas por las que decides tomar tal o cual camino.

Skybound Games Tranvía Mortal Un Juego de dilemas Morales y homicidios (LDGTBT01ES) PVP en FNAC 21,74€ PVP en Amazon 23,80€

Dungeons & Dragons

La recomendación de John Tones

Este set de libros básicos de 'Dungeons & Dragons' (113 euros) me parece perfecto tanto para jugadores y directores de juego curtiditos como para simples aficionados al mundo de ficción de este histórico juego de rol. El paquete incluye los tres libros de reglas principales (manual del jugador, guía del máster, manual de monstruos), una pantalla para el director con chuletas ya preparadas y un maletín que da gloria verlo, con la icónica "&" dragonera.

De la importancia de D&D en la historia de los juegos de rol y su valor icónico no hay mucho que decir. Posiblemente todo jugador con experiencia tendrá más que manoseados estos volúmenes, pero precisamente por eso esta puede ser una buena oportunidad de renovar las tres biblias básicas del juego.

Dungeons & Dragons- Set de Regalo (Wizards of The Coast FEA31ECD4) PVP en Amazon 113,30€

Blokus

La recomendación de JaviPas

Descubrimos 'Blokus' (26 euros) tras jugar con unos amigos y lo compramos en cuanto llegamos a casa: su estética 'Tetris' es fantástica, pero lo es aún más ese desarrollo de un juego de estrategia que te hace pensar mucho y divertirte aún más cuando tratas de poner en práctica tácticas para lograr algo realmente difícil: que todas tus piezas acaben en el tablero.

Mattel Games Blokus Refresh, juego de estrategia para niños +7 años (Mattel BJV44) PVP en Amazon 26,37€ PVP en FNAC 28,70€

Zombie Kidz Evolution

La recomendación de Javier Penalva

Uno de los juegos que estoy persiguiendo estos meses es 'Zombie Kidz Evolution' (17 euros). Se trata de un juego de mesa con mecánica muy sencilla (evitar que los zombies acaben con el colegio) pero que es interesante por ser un juego colaborativo y además de tipo legacy, por lo que conforme avanzamos y añadimos cartas al juego, éste evoluciona.

Jeux de société - Zombie Kidz Evolution PVP en Ebay 17,90€

Pictionary Air

La recomendación de César Muela

Me parece una solución muy creativa para este juego de toda la vida y, de paso, más amigable para el medio ambiente porque no hay que utilizar papel. Básicamente, hay que descargarse en el móvil la aplicación del 'Pictionary', apuntar al jugador que esté dibujando y el resultado aparece en pantalla. Aún no lo he probado, pero solo por la novedad me han entrado muchas ganas

Marvel Champions

La recomendación de PRobertoJ

'Marvel Champions' (47 euros) es un juego ideal para amantes del Universo Marvel, el cinematográfico y el normal. Puede jugarse en solitario, lo cual siempre viene bien (especialmente mientras sigamos viviendo en pandemia), y acompañado.

¿La idea? Eres uno de los héroes de la mítica editorial que, con tu mazo de cartas, te enfrentas a las amenazas y planes de los villanos más emblemáticos. Expandible mediante nuevos mazos de héroes y villanos y rejugable hasta el infinito, 'Marvel Champions' destaca por sus partidas intensas e imposibles de anticipar (todo cambia varias veces en cada turno, tanto para bien como para mal) y, si juegas con amigos, la tensión colaborativa que genera.

Código Secreto

La recomendación de Ángela Blanco

Mi último gran descubrimiento en juegos de mesa es 'Código Secreto' (17 euros), os cuento: la dinámica del juego consiste en que el jefe de cada equipo da pistas a sus compañeros para que descifren qué fichas del tablero son las suyas y el equipo que acabe antes gana.

Lo más divertido de este juego es que esas fichas son imágenes que mezclan dos o tres conceptos y tienes que tirar de ingenio para intentar que tus compañeros relacionen varias fichas de una tirada y acabar antes que tus adversarios. ¡Os juro que engancha! Llevo tres meses jugando todos los fines de semana a este juego con mis amigos y no me canso.

Last Bastion

La recomendación de Samuel Oliver

La mayoría de juegos de mesa que tengo son competitivos y me apetecía uno cooperativo para variar y como soy un friki de todo lo que suponga algo de rol, 'Last Bastion' (36 euros) llamó mi atención inmediatamente. La manera más sencilla de resumir el juego es “un 'Tower Defense' de toda la vida.

Somos cuatro héroes de 8 a elegir, cada uno con su habilidad especial, que tendremos que resistir hordas de monstruos para proteger el “bastion”. Cada casilla del tablero de 3x3 contiene un artefacto que podremos activar para ayudarnos en la ardua tarea de resistir las oleadas hasta que aparezca el jefazo de la horda, al que por supuesto tendremos que partirle el lomo para ganar la partida.

Es un juego que requiere de varias partidas para poder ganar ya que la cooperación de los jugadores tiene que ser milimétrica. Además contamos contamos con varios niveles de dificultad por si nos gusta sufrir más de la cuenta.

Sushi Go Party

La recomendación de Enrique Pérez

Sea en pareja o en grupos grandes de hasta 8 jugadores. El 'Sushi Go' (21 euros) es ameno y además después de jugar te entra mono de nigiris, sashimis, onigiris y hasta de edadames. Lo más interesante es que hay distintos “menús”, por lo que no todas las partidas tienen la misma dinámica.

Es el clásico juego rápido donde hay que ir consiguiendo puntos, pero es interesante porque las cartas van cambiando de mano y hay que combinar tanto estrategia como memoria. Esto hace además que todos los jugadores participen constantemente y no haya que esperar a que te vuelva a tocar. Muy recomendable.

Secret Hitler

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

En este tipo de artículos tengo claro que 'Azul' no puede faltar, pero suelo recomendarlo muy a menudo – en todo caso, no deja de ser un must de lo más entretenido para toda la familia. Sin embargo este año he descubierto y enamorado, por qué no decirlo de 'Secret Hitler' (24 euros), un título ideal para jugar con amigos o con bastante familia, ya que admite hasta 10 personas.

Se trata de un juego de descubrir quién es quién al estilo 'Among Us', solo que en este caso la trama consiste en descubrir a Hitler entre liberales y fascistas.

Molog Secret Hitler Juegos de Cartas Hitler Secreto (Versión Mejorada) PVP en Amazon 24,99€

Risk de 'El señor de los Anillos'

La recomendación de Frankie MB

El clásico 'Risk' no le puede faltar a ningún apasionado por los juegos de mesa y los videojuegos de estrategia, y su edición 60 aniversario, lanzada en 2019, es la excusa perfecta para regalarlo o, ¿por qué no? tener una segunda versión muy especial en casa.

Más de seis décadas después, la propuesta de dominación mundial de Risk sigue siendo el referente. Lo cual no quita que entre las instrucciones de esta edición también encontraremos variantes alternativas de reglas y un repaso a su legado.

¿Por que la edición 60 aniversario y no la también imprescindible versión del Señor de los Anillos? Además de su exquisita presentación, nos topamos con que sus piezas de juego han sido elaboradas con extra de mimo. Un acierto total como regalo... ¡y como auto-regalo!

Hasbro Gaming Risk - El señor de los Anillos, juego de mesa (Eleven Force 82011) PVP en Amazon 37,95€ PVP en PcComponentes 44,95€

La Fallera Calavera

La recomendación de Yúbal Fernández

Es un juego que cualquier persona que haya nacido o que viva en la Comunidad Valenciana TIENE QUE JUGAR. Es un sí o sí, ya que es un juego de cartas en el que se utilizan los personajes más mitológicos de la cultura levantina, desde los personajes folclóricos hasta otros de la cultura popular.

El objetivo del juego es ir recogiendo cargas y juntar los ingredientes de la receta clásica de la paella valenciana. Hay un juego base y dos extensiones, donde se van añadiendo personajes y otras mecánicas como la de los ingredientes malos que te dan efectos negativos. Las cartas, a parte de los ingredientes, son de ataque, defensa y efectos, y tienes que irle robando los ingredientes a los demás.

Pictomanía

La recomendación de Antonio Ortiz

Es una vuelta de tuerca al clásico Pictionary pero con los incentivos y la mecánica, en mi humilde opinión, mejoradas. Estupendo para jugar en familia con niños, con una curva de aprendizaje mínima para que todos puedan participar, pero con espacio para la competición y la creatividad para que nadie se aburra. Partidas cortas ideales para cuando no hay mucho tiempo.

Harry Potter: Hogwarts Battle - Defensa

La recomendación de Álex Cánovas

El año pasado, si no recuerdo mal, recomendé el maravilloso 7 Wonders Duel, una versión para dos jugadores del mítico 7 Wonders que funciona a la perfección, y este año vuelvo con otra buenísima recomendación para dos y sólo dos: 'Harry Potter: Hogwarts Battle - Defensa' (24 euros) contra las artes oscuras.

Si te gusta el universo Harry Potter llevas mucho ganado, pero si no, más allá de la ambientación, esto funciona como un cañón. Es el típico juego de construcción de mazos, con su zona de mercado para comprar cartas, su mazo de robo y su pila de descartes, que además incluye un tablero y unas fichas para representar la salud de cada uno de los jugadores. Va en rondas (cuando un jugador haya perdido tres rondas se acaba la partida) y además puedes elegir de qué casa de las cuatro que hay en Harry Potter quieres formar parte. Magias, objetos, aliados, estrategias y combos loquísimos es lo que te espera en este fabuloso Harry Potter: Hogwarts Battle - Defensa contra las artes oscuras.

Usaopoly - Juego de Mesa Harry Potter Hogwarts Battle Defensa contra Las Artes Oscuras (USAHBDA01ES) PVP en Amazon 24,99€

Catan

La recomendación de Antonio Sabán

Por todo lo que he disfrutado con él durante el primer confinamiento y durante una cuarentena reciente que hemos tenido que hacer, recomiendo el 'Catan' (34 euros).

No es ningún desconocido, pero este juego de estrategia es ideal para jugar en una hora y con muchísimos niveles de profundidad y dificultad dependiendo de quiénes se sienten delante del tablero a gestionar los recursos y a hacerse con el control de la isla.

La recomendación de María González

Recomendaría el Catan en su edición de viaje (27 euros). Poco que decir nuevo sobre el Catan, un juego divertido, fácil de aprender y con mucha estrategia detrás. La novedad es que la versión de viaje es muy fácil de transportar, viene en un maletín y las fichas se pueden ir colocando en el tablero de forma que no se van a mover aunque estés en algún sitio en marcha.

Lleva tiempo estando fuera de stock en las principales tiendas, aunque esta tienda aún tiene unidades en español y en Amazon tienen las versiones en francés y en alemán, con las cartas en esos idiomas pero si te da igual puede ser una buena opción a considerar

Giochi Uniti GU389 I Coloni di Catan Compact - Juego de Mesa (en francés) PVP en Amazon 27,97€

Puzzle mapamundi

La recomendación de José García Nieto

Pues no voy a recomendar un juego, voy a recomendar otra cosa con la que me he reencontrado recientemente y me ha vuelto a enamorar: los puzzles. Es algo que no tiene curva de aprendizaje, que puedes usar solo o acompañado y que una vez lo terminas puede servir como elemento decorativo si lo enmarcas. Yo ahora mismo ando haciendo este mapa mundi político y me está encantando, además está rebajado cinco euritos.

Educa Borras - Genuine Puzzles, Puzzle 1.500 piezas, El mundo, mapa político (16005) PVP en Amazon 13,91€

Stratego

La recomendación de Juan Carlos López

Siempre que tengo la más mínima oportunidad recomiendo mi juego de mesa favorito, así que ahí va: 'Stratego' (33 euros). Su nombre delata claramente que es un juego de estrategia, pero lo que no es tan evidente es que está en cierto modo emparentado con el ajedrez.

Eso sí, es más asequible que este último, aunque dominarlo no resulta tan satisfactorio. Aun así, es una opción para dos jugadores fantástica que encandilará tanto a niños como a adultos.

Diset - Stratego Original - Juego familiar y adulto a partir de 8 años PVP en Amazon 33,24€

Monopoly

La recomendación de Javier Lacort

Uno de mis juegos de mesa favoritos desde que tengo memoria es el 'Monopoly' (20 euros). Ningún otro me ha enganchado tanto. Te deja paladear las bondades del capitalismo tardío, entender el peligro de las hipotecas cuando tu liquidez es escasa, comprender la diferencia entre activos y pasivos y ver cómo funciona el flujo del dinero cuando se agota el dinero de la banca y se llega a un escenario de suma cero. Muchas lecciones en un juego que, con suficiente compañía, puede derivar en partidas de cuatro horas, diez hoteles y cero piedad. Un clásico familiar.

Monopoly - Clásico, Edad recomendada: a partir de 8 años (Hasbro C1009105) PVP en Amazon 20,35€

