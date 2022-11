16 GB de RAM y 512 GB SSD a precio mínimo histórico con este portátil barato idóneo para estudiantes, oficina y hogar

No se necesita un ordenador portátil muy potente para tener una buena experiencia (a no ser que se utilicen programas exigentes o se use para jugar). El ASUS F515JA es un equipo que cumple tanto para estudiantes como trabajos de oficina y ámbito doméstico; esta oferta lo deja a precio mínimo histórico en Amazon y se convierte en una de las mejores opciones por su rango de precio: 499 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 699 euros, en Amazon tiene un descuento de 200 euros el ordenador portátil ASUS F155JA que lo deja a su precio mínimo histórico: 499 euros.

El ordenador portátil ASUS F515JA cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y brillo máximo de 250 nits de bordes delgados que ofrece ángulos de visión amplios y ofrece revestimiento antirreflejos para que no haya tantas distracciones ni molestias en entornos muy iluminados.

Con un peso aproximado de 1,8 kg, integra el procesador Intel Core i5 de décima generación acompañado de 16 GB de memoria RAM para ejecutar con soltura el sistema operativo Windows 11, que viene preinstalado para poder usarse el equipo desde el primer minuto. Ofrece 512 GB de almacenamiento interno M.2 para altas velocidades de lectura y escritura.

No es un equipo pensado para jugar o diseño, pero sus especificaciones permiten hacer un buen uso tanto en tareas domésticas como estudiantiles y trabajo de ofimática, por ejemplo. Dispone de un puerto reversible USB-C 3.2, puertos USB-A 3.2, salida HDMI y lector de tarjetas microSD.

