Más de 10 horas de autonomía con este potente ultrabook de LG a precio mínimo histórico en Amazon

La batería de los ordenadores portátiles dura cada vez más sin escatimar en potencia, llegando a cifras teóricas con las que sería posible aguantar una jornada de trabajo sin tenerlo que enchufar al cargador. Es el caso del LG 13U70P, un ordenador portátil ultraligero que está más barato que nunca en Amazon por 750,94 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 1.099 euros, el LG 13U70P es un ordenador portátil súper ligero que está a precio mínimo histórico en Amazon con esta oferta que lo deja a unos irresistibles 750,94 euros; ahorra casi 350 euros en este equipo potente y con buena autonomía.

LG es uno de los fabricantes que más está apostando por los ordenadores portátiles ultraligeros, siendo los más conocidos los modelos que forman la gama Gram, aunque este LG Slim 13U70P no se queda atrás y tiene unas características muy interesantes. Con solo 980 gramos de peso, cuenta con una pantalla IPS LCD de 13" de bordes reducidos con resolución Full HD y brillo de 300 nits. No cuenta con gráfica dedicada, sino con una integrada AMD Radeon Graphics, por lo que no es un equipo pensado para tareas muy exigentes.

Incorpora el procesador AMD Ryzen 7 4700U, un chip con un consumo inferior para ordenadores portátiles con el que aumentar su autonomía, acompañado de 16 GB de memoria RAM y y 512 GB de almacenamiento interno SSD. Esta configuración debería proporcionar un buen rendimiento con Windows 10 Home, el sistema que viene preinstalado, y podrá actualizar a Windows 11 sin problemas.

Su batería de tres celdas promete una autonomía de hasta 11,5 horas, lo que debería ser suficiente para una jornada de trabajo. No obstante, esto depende del uso que se le dé al equipo. En ofimática y navegación web o consumo de contenido multimedia, que es para lo que está pensado, no debería alejarse mucho la estimación. Su chasis es de aleación de magnesio para una mayor resistencia, y puede conectarse a redes Wi-Fi 6.

Otro de los puntos por los que destaca es su DAC de audio HD con salida de auriculares que puede proporcionar audio inmersivo 3D, incluso sin audífonos, y ecualización DTS:X Ultra. El teclado es retroiluminado, con dos potencias de iluminación, y el touchpad permite que el usuario haga gestos táctiles para ejecutar ciertas acciones.

