Se filtró el código fuente de Snapchat y estuvo publicado en GitHub durante al menos dos meses

Snapchat no la está pasando del todo bien, más ahora que acaba de publicar sus nuevos resultados financieros donde muestra una caída de tres millones de usuarios activos diarios, algo que la misma compañía asegura que se debe al reciente cambio en su interfaz. Pero eso no es todo, ya que hoy también se dio a conocer que el código fuente de su aplicación de iOS había estado publicado en GitHub sin que la compañía lo supiera.

La versión oficial dice que "parte del código" de Snapchat estuvo en GitHub debido a un error en una actualización de la aplicación de iOS que expuso el código. Ahora, la versión no oficial habla de un ataque de un grupo de hackers que extrajo el código y lo publicó en GitHub a finales de mayo de este año.

Snapchat sólo confirmó el hecho mencionado lo siguiente: "una actualización de iOS en mayo expuso una pequeña cantidad de nuestro código fuente y pudimos identificar el error y rectificarlo de inmediato. Descubrimos que parte de este código se había publicado en línea y se ha eliminado posteriormente. Esto no comprometió nuestra aplicación y no tuvo impacto en nuestra comunidad".

Por otro lado, los detalles no oficiales apuntan a que el repositorio pertenece a 'i5xx' y de acuerdo a su información en GitHub, su nombre es Khaled Alshehri, está ubicado en Arabia Saudí y está vinculado con un negocio en línea que se dedica a vender "desbloqueo de cuentas de iCloud", tarjetas de iTunes y desarrollo de software.

El repositorio ya ha sido eliminado por una reclamación de DMCA (Ley de Derechos de Autor de la Era Digital) por parte de Snap Inc., y se dice que éste contenía el código fuente de la aplicación de iOS escrito en Objetive-C. La reclamación es del 2 de agosto, pero la información del repositorio apunta a que fue abierto el 24 de mayo.

Se cree que la filtración proviene de alguien que buscaba ponerse en contacto con Snapchat para informar de un fallo en su aplicación, pero debido a que no tuvo respuesta, decidió publicar el código fuente para tratar de llamar la atención. Incluso, en una cuenta de Twitter, que se cree pertenece a 'i5xx', amenaza con volver a publicar el código si sigue sin recibir respuesta.

The problem we tried to communicate with you but did not succeed

In that we decided

Deploy source code

I will post it again until you reply :) @snapchatsupport @Snapchat https://t.co/aB58eOjGLE