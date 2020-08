La mayor tienda ilegal de la Dark Web lleva tres días offline, y nadie sabe exactamente por qué

Empire Market es (¿o era?) la mayor tienda para compraventa de productos ilegales en la red. Por su propia naturaleza siempre ha operado en la Dark Web y evitando a las autoridades. Pero algo ha tenido que pasar últimamente, lleva varios días no operativa y sus clientes no saben qué ha podido pasar.

Empire Market se convirtió en estos últimos años en lo que su propio nombre indica, un imperio para la compra y venta de productos como drogas, armas, malware o documentos falsificados. Con la caída de AlphaBay y Hansa en 2017 había sido el punto por excelencia para realizar las transacciones ilegales en la Dark Web. Ahora hay posibilidades de que Empire Market también haya llegado a su fin.

Arresto o estafa

Según informan en Bloomberg, Empire market lleva unos tres días caído y sin posibilidad de acceder y realizar operaciones. La Dark Web y la Deep Web en general no son lugares estables para las páginas web. Por la construcción de la red TOR de páginas distribuidas no siempre es fácil acceder. A esto se le suma el hecho de que muchas veces se persiguen para atacar y dejar no operativas a las páginas ilegales, bien por parte de las autoridades bien por parte de la competencia. De hecho no es la primera vez ni la última que se dan situaciones así.

Por lo tanto, una de las posibilidades que se ha planteado es que Empire Market haya sido desmantelada por parte de la policía. En tal caso probablemente las autoridades hayan conseguido hacerse con los servidores o directamente dar con los administradores. Pero claro, cuando eso ocurre normalmente aparece un aviso de la policía indicando que el sitio ha cerrado, algo que no pasa con Empire Market ahora mismo.

Entonces, ¿qué ha podido pasar? Un temor mayor para clientes y proveedores de la tienda: que los administradores hayan realizado una estafa. Este tipo de plataformas normalmente utiliza criptomonedas como "seguro" para las transacciones. Los proveedores depositan ciertas cantidades en criptomonedas a modo de seguro para operar y que los clientes no sean engañados. Hay quien ha intentado incluso hacer una ICO para conseguir esto. Un depósito que con el tiempo puede ser una suma considerablemente grande al juntar el de todos los participantes de la plataforma, donde los administradores tienen acceso al dinero.

Expertos en seguridad, proveedores e incluso moderadores de la plataforma se temen que los administradores hayan decidido sacar todo ese dinero en criptomonedas y desaparecer con ellas. En otras palabras, una estafa en toda regla. Los usuarios indican que ya no pueden acceder a sus cuentas y hay quien está pidiendo públicamente a los administradores que al menos el dinero que les ha robado vaya a alguna obra caritativa. Particularidades de la Dark Web.

Probablemente nunca podamos saber qué ha ocurrido exactamente. Quizás en unos días la web vuelve a funcionar con normalidad, quizás la policía saque un comunicado de que la han desmantelado o quizás nunca más se sepa nada de esos cientos de miles de euros/dólares en criptomonedas. Cuestión de tiempo para que se alce un nuevo rey en la Dark Web.

Vía | Bloomberg