Malware hasta en el vapor, los cigarrillos electrónicos también pueden ser usados para infectar ordenadores

En esta ocasión los cigarrillos electrónicos son protagonistas de la noticia. No nos vamos a meter en el debate de si representan, o no, un peligro para la salud de los usuarios sino que vamos a hablar de cómo los hackers utilizan estos objetos como herramientas para contagiar malware.

Sí, la idea podría sonar como a algo sacado de una película de ciencia ficción, pero el reporte de Geek demuestra, una vez más, que la realidad supera a la ficción.

Los cigarrillos electrónicos por lo general tienen una pequeña batería recargable de iones de litio que muchas personas cargan en sus ordenadores conectando un convencional cable USB, y es en ese momento cuando la magia de los hackers se lleva a cabo.

La demostración se llevó a cabo en la convención BSides en Londres, la semana pasada. En dicho evento, Rosss Bevington, investigador de seguridad, demostró que es relativamente sencillo atacar un ordenador de esta manera, ya sea afectando el tráfico de red o bien haciéndole creer que el cigarrillo electrónico es un teclado o ratón.

El nivel del código que se puede cargar en el cigarrillo electrónico es bastante limitado, pero bien empleado puede lograr molestias, como demuestra un breve video del hacker @FourOctets.

Sorry if I get vape pens banned at your work place...... pic.twitter.com/VYhIIvyDEx